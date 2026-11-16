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UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

Hồng Nhung
Hồng Nhung
14:31 | 16/11/2026
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Cụ thể, Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) được triển khai tại toàn bộ 34 cửa hàng trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến sẽ là dịp để UNIQLO gửi lời tri ân tới khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu.
UNIQLO khởi động ‘Tuần Lễ Cảm Ơn’ năm 2025 UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Đặc biệt, chương trình lần này diễn ra nhân cột mốc 7 năm UNIQLO có mặt tại Việt Nam, với nhiều ưu đãi dành cho các sản phẩm LifeWear, quà tặng giới hạn, đồng thời tiếp nối các hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương.

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa
Chương trình lần này diễn ra nhân cột mốc 7 năm UNIQLO có mặt tại Việt Nam,

“Sự đón nhận và tin tưởng của hàng triệu khách hàng chính là động lực lớn nhất giúp thương hiệu UNIQLO luôn vững bước suốt hành trình 7 năm qua. Nhân cột mốc ý nghĩa này, chúng tôi đẩy mạnh mang đến những sản phẩm LifeWear chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm tốt hơn, cũng như những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu được tin yêu nhất tại Việt Nam, UNIQLO sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ, tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương và triển khai những hoạt động phát triển bền vững gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.” Chia sẻ về chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, ông Nakanishi Taketo, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết.

Trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, UNIQLO mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các dòng sản phẩm biểu tượng với mức giá ưu đãi

Đáng chú ý, trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, UNIQLO mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu các dòng sản phẩm biểu tượng với mức giá ưu đãi lần đầu được áp dụng cho mùa Thu/Đông và tại tất cả các cửa hàng UNIQLO.

Trong đó, HEATTECH Ultra Warm Áo Thun Giữ Nhiệt - giảm từ 599.000 đồng còn 499.000 đồng, Áo Khoác Giả Lông Cừu Kéo Khóa - giảm từ 599.000 đồng còn 499.000 đồng, và các thiết kế từ một trong những BST áo thun in họa tiết được yêu thích - BST UT Mickey Mouse in Vietnam - giảm từ 399.000 đồng còn 299.000 đồng.

Chương trình diễn ra tại tất cả các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc

Ngoài ra còn có PUFFTECH Áo Parka Chần Bông - giá ưu đãi chỉ còn 1.499.000 đồng, Quần Dài Ống Cong Barrel Vải Jersey​ - giá ưu đãi chỉ còn 599.000 đồng…

Ra mắt lần đầu vào năm 2003, HEATTECH là thành quả hợp tác nghiên cứu giữa UNIQLO và tập đoàn sản xuất sợi vải Nhật Bản Toray Industries. Công nghệ giữ nhiệt đặc trưng kết hợp nhiều tính năng trong một lớp trang phục mỏng nhẹ, từ khả năng co giãn linh hoạt, vừa vặn và giữ phom, đến khả năng nhanh khô, thấm hút và thoát ẩm hiệu quả, đồng thời hỗ trợ khử và kiểm soát mùi.

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa
BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026 cũng được ra mắt trong dịp này

Đây cũng là dịp để khách hàng có thể trải nghiệm thiết kế mới nhất từ BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026.

BST kết hợp mới nhất cùng Nhà thiết kế Cecilie Bahnsen có chủ đề “Dạo Bước Ngày Đông” vừa được ra mắt sẽ tập trung vào các thiết kế giả lông cừu (Fleece) mềm mại cùng phụ kiện giữ ấm như găng tay và mũ, lấy cảm hứng từ những buổi dạo bước thong dong tại miền quê yên ả, nổi bật với bảng màu mùa đông Bắc Âu và họa tiết hoa thêu độc đáo.

BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu/Đông 2026 sẽ chính thức lên kệ từ ngày 20/11 tại một số cửa hàng UNIQLO và trên cửa hàng trực tuyến.

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa
Cũng nhân dịp này, UNIQLO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong dự án xây mới

Cũng nhân dịp này, UNIQLO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong dự án xây mới, cải thiện cơ sở vật chất trường học cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Chính thức triển khai từ năm 2023, đến nay, dự án đã và đang hoàn thiện 09 điểm trường tại 05 tỉnh, thành, bao gồm: Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị, Đà Nẵng. Điểm đến tiếp theo của chương trình sẽ là điểm trường bản Cơn Vin thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa), nơi 100% học sinh là trẻ em dân tộc Thái.

Điểm trường hiện tại có điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt vào mùa mưa. Với tổng ngân sách tài trợ 1,7 tỷ đồng, điểm trường mới sẽ có diện tích hơn 2.500 m², được xây dựng tại vị trí an toàn, cách địa điểm hiện tại khoảng 1 km.

Công trình gồm 02 phòng học khép kín, 01 bếp ăn bán trú với đầy đủ trang thiết bị, 01 phòng lưu trú giáo viên, cùng sân bê tông, mái che, hệ thống tường rào và cổng trường. Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2027, điểm trường mới sẽ mang đến môi trường học tập và giảng dạy an toàn, kiên cố hơn cho 26 học sinh và 04 giáo viên tại địa phương.

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa
Cùng với đó là chương trình mua sắm với loạt quà tặng hấp dẫn

Cùng với đó là chương trình mua sắm với loạt quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, từ ngày 20 - 22/11, với mỗi hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 Túi tote phiên bản đặc biệt với số lượng có hạn.

Và để tri ân những khách hàng đến trải nghiệm mua sắm sớm nhất, trong ngày đầu tiên của chương trình (20/11), UNIQLO dành tặng huy hiệu cài áo (pin) phiên bản giới hạn mang biểu tượng logo UNIQLO cho 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi cửa hàng.

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý ngh
Với mỗi hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.699.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 Túi tote phiên bản đặc biệt

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 100 khách hàng đầu tiên ghé thăm và mua sắm tại cửa hàng cũng sẽ nhận được quà tặng nam châm phiên bản UTme! độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo và bản sắc địa phương.

Đồng thời, từ ngày 20 - 26/11, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn

Trang Instagram chính thức UNIQLO Vietnam: www.instagram.com/uniqlovnam/

Trang Facebook chính thức UNIQLO Vietnam: www.facebook.com/uniqlovnam

Trải nghiệm cửa hàng UNIQLO online qua ứng dụng tại: https://bit.ly/UNIQLOVN-App

Uniqlo Tuần Lễ Cảm Ơn xây dựng điểm trường

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
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NZD 0 13898 14483
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Cập nhật: 16/11/2026 17:45
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