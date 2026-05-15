UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Được tổ chức hai lần mỗi năm, đây là một trong những chương trình được mong đợi nhất của UNIQLO, đồng thời là cơ hội đặc biệt để thương hiệu bày tỏ sự tri ân tới hàng triệu khách hàng toàn quốc thông qua nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và các hoạt động ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội Việt Nam.

Chia sẻ về chương trình, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết, sau gần 7 năm hoạt động tại Việt Nam, Tuần lễ Cảm ơn đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn riêng của thương hiệu. Chương trình năm nay không chỉ tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm mà còn hướng tới việc tôn vinh văn hóa Việt và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng.

Ra mắt BST UTme! tôn vinh văn hóa Việt

Điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Cảm ơn 2026 là bộ sưu tập áo thun UTme! với chủ đề “Những người tí hon trong văn hóa Việt”, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa UNIQLO và họa sĩ minh họa Lương Linh.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 4 biểu tượng quen thuộc của đời sống Việt Nam gồm phở, cà phê, bánh mì và nón lá.

Các thiết kế tái hiện hình ảnh những người lao động bình dị, làng nghề truyền thống và nhịp sống thường nhật, qua đó tôn vinh vẻ đẹp văn hóa bản địa.

BST gồm áo thun dành cho nam, nữ, trẻ em và túi tote, được mở bán từ ngày 18/5 tại 4 cửa hàng gồm UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (TP.HCM), UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch và UNIQLO Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tiếp tục xây trường cho trẻ em vùng khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng mở rộng dự án xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đóng góp một phần doanh thu từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam để xây dựng thêm 2 điểm trường mới tại xã Trà Vân, TP Đà Nẵng, gồm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân.

UNIQLO sẽ cùng Quỹ Hy vọng xây dựng các phòng học kiên cố, công trình vệ sinh an toàn, khu vực bếp ăn và nhà nghỉ cho giáo viên. Công trình mới không chỉ mang đến môi trường học tập khang trang, mà còn thêm động lực để thầy và trò vững tâm tới trường.

Từ năm 2023, UNIQLO đã đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong dự án xây mới, cải thiện cơ sở vật chất trường học cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Tính đến nay, dự án đã hoàn thiện 07 điểm trường tại 05 tỉnh, thành, bao gồm: Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách hàng

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cảm ơn, khách hàng sẽ được mua sắm các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè 2026 với nhiều chương trình ưu đãi giới hạn.

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần lễ Cảm ơn, từ ngày 22 - 24/05, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt in họa tiết lấy cảm hứng từ BST “Những người tí hon trong văn hóa Việt” (Số lượng có hạn).

Ngoài ra, trong ngày 22/5, 100 khách hàng đầu tiên mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO hoặc trên nền tảng online sẽ được tặng sổ tay mini.

UNIQLO cũng triển khai ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB với hóa đơn từ 3 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình.