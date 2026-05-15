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UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Lê Giang

Lê Giang

13:56 | 15/05/2026
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Ngày 15/5, thương hiệu bán lẻ thời trang Nhật Bản UNIQLO công bố triển khai Tuần lễ Cảm ơn (Kanshasai) 2026 tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến trên cả nước từ ngày 22 - 28/5/2026.
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Được tổ chức hai lần mỗi năm, đây là một trong những chương trình được mong đợi nhất của UNIQLO, đồng thời là cơ hội đặc biệt để thương hiệu bày tỏ sự tri ân tới hàng triệu khách hàng toàn quốc thông qua nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và các hoạt động ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội Việt Nam.

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Chia sẻ về chương trình, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết, sau gần 7 năm hoạt động tại Việt Nam, Tuần lễ Cảm ơn đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn riêng của thương hiệu. Chương trình năm nay không chỉ tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm mà còn hướng tới việc tôn vinh văn hóa Việt và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng.

Ra mắt BST UTme! tôn vinh văn hóa Việt

Điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Cảm ơn 2026 là bộ sưu tập áo thun UTme! với chủ đề “Những người tí hon trong văn hóa Việt”, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa UNIQLO và họa sĩ minh họa Lương Linh.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 4 biểu tượng quen thuộc của đời sống Việt Nam gồm phở, cà phê, bánh mì và nón lá.

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Các thiết kế tái hiện hình ảnh những người lao động bình dị, làng nghề truyền thống và nhịp sống thường nhật, qua đó tôn vinh vẻ đẹp văn hóa bản địa.

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

BST gồm áo thun dành cho nam, nữ, trẻ em và túi tote, được mở bán từ ngày 18/5 tại 4 cửa hàng gồm UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (TP.HCM), UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch và UNIQLO Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tiếp tục xây trường cho trẻ em vùng khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hy vọng mở rộng dự án xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ đóng góp một phần doanh thu từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam để xây dựng thêm 2 điểm trường mới tại xã Trà Vân, TP Đà Nẵng, gồm trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân.

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

UNIQLO sẽ cùng Quỹ Hy vọng xây dựng các phòng học kiên cố, công trình vệ sinh an toàn, khu vực bếp ăn và nhà nghỉ cho giáo viên. Công trình mới không chỉ mang đến môi trường học tập khang trang, mà còn thêm động lực để thầy và trò vững tâm tới trường.

Từ năm 2023, UNIQLO đã đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong dự án xây mới, cải thiện cơ sở vật chất trường học cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn. Tính đến nay, dự án đã hoàn thiện 07 điểm trường tại 05 tỉnh, thành, bao gồm: Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Trị, Đà Nẵng.

Nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách hàng

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cảm ơn, khách hàng sẽ được mua sắm các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè 2026 với nhiều chương trình ưu đãi giới hạn.

UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần lễ Cảm ơn, từ ngày 22 - 24/05, với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt in họa tiết lấy cảm hứng từ BST “Những người tí hon trong văn hóa Việt” (Số lượng có hạn).

Ngoài ra, trong ngày 22/5, 100 khách hàng đầu tiên mua sắm tại các cửa hàng UNIQLO hoặc trên nền tảng online sẽ được tặng sổ tay mini.

UNIQLO cũng triển khai ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ JCB với hóa đơn từ 3 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Uniqlo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026