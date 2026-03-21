UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Bên cạnh khả năng chống tia UV, các thiết kế của UNIQLO còn tích hợp nhiều công nghệ vải, mang lại cảm giác dễ chịu trong thời tiết nắng nóng như công nghệ AIRism cho cảm giác mát lạnh khi chạm vào, công nghệ DRY-EX giúp thấm hút mồ hôi và khô nhanh, tạo sự thoải mái ngay cả khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nắng nóng năm 2026 có khả năng xuất hiện sớm

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nắng nóng năm 2026 có khả năng xuất hiện sớm. Từ tháng 3, hiện tượng này có thể xảy ra trên diện rộng tại Đông Nam Bộ và cục bộ ở Tây Bắc Bộ; tháng 4 mở rộng sang Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Đến tháng 5, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra Bắc Bộ và Trung Bộ, trước khi bước vào giai đoạn cao điểm trong các tháng 6-8.

Từ năm 2004, UNIQLO đã không ngừng cải tiến công nghệ sợi vải nhằm tạo ra dòng trang phục chống tia UV tối ưu, tiện lợi, giúp thói quen mặc trang phục chống nắng khi ra đường trở nên phổ biến hơn, thay đổi quan niệm về cách chống tia UV truyền thống.

Với việc ứng dụng công nghệ Nhật Bản, các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO sử dụng hai cơ chế tối ưu: phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV (khác nhau theo từng loại sản phẩm), giúp ngăn chặn hơn 90%* tia UV-A, UV-B tiếp xúc với làn da, theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối đa.

Mỗi sản phẩm đều được đánh giá theo chỉ số UPF (UV Protection Factors - khả năng chống tia ngoại tử từ ánh nắng mặt trời) để xác định mức độ chống tia cực tím. Chỉ số UPF càng cao thì lượng bức xạ xuyên qua vải ảnh hưởng lên da càng thấp. Theo đó, hầu hết trang phục chống nắng của UNIQLO đều có chỉ số trong khoảng UPF25 đến UPF50+. Trong đó, UPF50+ là xếp hạng chống nắng cao nhất đối với trang phục may mặc theo tiêu chuẩn đo lường tại Nhật Bản.

Thiết kế đa dạng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng hiện đại

Nổi bật trong mùa Xuân/Hè 2026 là sản phẩm mới - AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa, sử dụng chất liệu AIRism mang lại cảm giác mát mịn khi chạm vào, phom áo ôm vừa vặn kết hợp cùng khả năng co giãn linh hoạt giúp người mặc dễ dàng vận động. Thiết kế bổ sung mũ có vành giúp che chắn gương mặt và tay áo xỏ ngón bảo vệ mu bàn tay, ngay cả khi lái xe ngoài trời. Áo có bảng màu pastel hiện đại, đa dạng, dễ dàng ứng dụng trong trang phục thường ngày.

Bên cạnh áo chống nắng, năm nay dòng phụ kiện chống tia UV của UNIQLO cũng rất đa dạng, gồm mũ, găng tay, ô (dù), và đặc biệt là kính với tròng kính UV400

Bên cạnh đó, UNIQLO cũng tiếp tục giới thiệu các thiết kế quen thuộc như AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa, DRY-EX Áo Khoác Chống Tia UV Kéo Khóa, với màu sắc mới, sử dụng chất liệu lưới thoáng khí, thấm hút mồ hôi và khô nhanh.

Dòng phụ kiện chống tia UV của UNIQLO cũng rất đa dạng, gồm mũ, găng tay, ô (dù)… và đặc biệt năm nay UNIQLO cập nhật nhiều thiết kế kính mắt mới với tròng kính UV400 có khả năng ngăn chặn khoảng 99% tia UV, đồng thời tích hợp công nghệ giảm khoảng 25% ánh sáng xanh và chống bám sương. Thiết kế bằng chất liệu nhựa dẻo linh hoạt, mang lại cảm giác vừa vặn và thoải mái khi đeo.

Thông tin chi tiết về sản phẩm chống tia UV của UNIQLO tại đây.