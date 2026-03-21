Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Hồng Anh

07:55 | 21/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo đó, dòng sản phẩm này sẽ mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện trước tác động ngày càng gia tăng của tia cực tím. Các sản phẩm có khả năng ngăn chặn hơn 90% tia UV theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:20191.
BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 lên kệ vào ngày 13/3 tới UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026 BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt
Bên cạnh khả năng chống tia UV, các thiết kế của UNIQLO còn tích hợp nhiều công nghệ vải, mang lại cảm giác dễ chịu trong thời tiết nắng nóng như công nghệ AIRism cho cảm giác mát lạnh khi chạm vào, công nghệ DRY-EX giúp thấm hút mồ hôi và khô nhanh, tạo sự thoải mái ngay cả khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nắng nóng năm 2026 có khả năng xuất hiện sớm. Từ tháng 3, hiện tượng này có thể xảy ra trên diện rộng tại Đông Nam Bộ và cục bộ ở Tây Bắc Bộ; tháng 4 mở rộng sang Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Đến tháng 5, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra Bắc Bộ và Trung Bộ, trước khi bước vào giai đoạn cao điểm trong các tháng 6-8.

Từ năm 2004, UNIQLO đã không ngừng cải tiến công nghệ sợi vải nhằm tạo ra dòng trang phục chống tia UV tối ưu, tiện lợi, giúp thói quen mặc trang phục chống nắng khi ra đường trở nên phổ biến hơn, thay đổi quan niệm về cách chống tia UV truyền thống.

Với việc ứng dụng công nghệ Nhật Bản, các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO sử dụng hai cơ chế tối ưu: phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV (khác nhau theo từng loại sản phẩm), giúp ngăn chặn hơn 90%* tia UV-A, UV-B tiếp xúc với làn da, theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối đa.

Mỗi sản phẩm đều được đánh giá theo chỉ số UPF (UV Protection Factors - khả năng chống tia ngoại tử từ ánh nắng mặt trời) để xác định mức độ chống tia cực tím. Chỉ số UPF càng cao thì lượng bức xạ xuyên qua vải ảnh hưởng lên da càng thấp. Theo đó, hầu hết trang phục chống nắng của UNIQLO đều có chỉ số trong khoảng UPF25 đến UPF50+. Trong đó, UPF50+ là xếp hạng chống nắng cao nhất đối với trang phục may mặc theo tiêu chuẩn đo lường tại Nhật Bản.

Thiết kế đa dạng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng hiện đại

Nổi bật trong mùa Xuân/Hè 2026 là sản phẩm mới - AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa, sử dụng chất liệu AIRism mang lại cảm giác mát mịn khi chạm vào, phom áo ôm vừa vặn kết hợp cùng khả năng co giãn linh hoạt giúp người mặc dễ dàng vận động. Thiết kế bổ sung mũ có vành giúp che chắn gương mặt và tay áo xỏ ngón bảo vệ mu bàn tay, ngay cả khi lái xe ngoài trời. Áo có bảng màu pastel hiện đại, đa dạng, dễ dàng ứng dụng trong trang phục thường ngày.

Bên cạnh áo chống nắng, năm nay dòng phụ kiện chống tia UV của UNIQLO cũng rất đa dạng, gồm mũ, găng tay, ô (dù), và đặc biệt là kính với tròng kính UV400

Bên cạnh đó, UNIQLO cũng tiếp tục giới thiệu các thiết kế quen thuộc như AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa, DRY-EX Áo Khoác Chống Tia UV Kéo Khóa, với màu sắc mới, sử dụng chất liệu lưới thoáng khí, thấm hút mồ hôi và khô nhanh.

Dòng phụ kiện chống tia UV của UNIQLO cũng rất đa dạng, gồm mũ, găng tay, ô (dù)… và đặc biệt năm nay UNIQLO cập nhật nhiều thiết kế kính mắt mới với tròng kính UV400 có khả năng ngăn chặn khoảng 99% tia UV, đồng thời tích hợp công nghệ giảm khoảng 25% ánh sáng xanh và chống bám sương. Thiết kế bằng chất liệu nhựa dẻo linh hoạt, mang lại cảm giác vừa vặn và thoải mái khi đeo.

Thông tin chi tiết về sản phẩm chống tia UV của UNIQLO tại đây.

Sự kiện đang diễn ra tại công viên Lam Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, từ 9:00 ngày 21.03.2026 đến 22.03.2026.
Uniqlo Công viên Thiên đường Bảo Sơn Áo chống nắng công nghệ vải chống UV thời trang công nghệ

Bài liên quan

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

Có thể bạn quan tâm

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

E-Fashion
UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản công bố chính thức khai trương cửa hàng tiếp theo - Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre - tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre vào ngày 27/3 tới.
Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Nghe - Nhìn
Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục tai nghe không dây phổ thông khi chính thức giới thiệu Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality. Sản phẩm hướng đến người dùng trẻ với mức giá khoảng 450.000 đồng, tập trung vào chất lượng âm thanh, kết nối ổn định và thời lượng pin dài.
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

E-Fashion
Trong đó, tính năng chống ồn tốt nhất trêntai nghe WF-1000XM6 sẽ đạt hiệu suất chống ồn vượt trội đến 25% so với phiên bản tiền nhiệm nhờ sử dụng Bộ xử lý chống ồn HD QN3e, bộ xử lý tích hợp V2, bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng và 4 micro trên mỗi bên tai nghe.
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Nghe - Nhìn
Đây là một phần trong chiến lược c mở rộng hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tại thị trường Việt Nam, cũng như mong muốn trải nghiệm công nghệ liền mạch từ hành trình du lịch đến giải trí tại gia.
Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine

E-Fashion
Đáng giá hơn là HUAWEI FreeClip 2 còn được tặng kèm phụ kiện đến từ thương hiệu trang sức PNJ, vừa mang đến nét độc đáo, vừa tạo sự khác biệt và sang trọng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
37°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
37°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Khánh Hòa

33°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
34°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
29°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Kim TT/AVPL 16,810 ▼510K 17,110 ▼510K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Nguyên Liệu 99.99 16,450 ▼200K 16,650 ▼200K
Nguyên Liệu 99.9 16,400 ▼200K 16,600 ▼200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,690 ▼510K 17,090 ▼510K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,640 ▼510K 17,040 ▼510K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,570 ▼510K 17,020 ▼510K
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,000 ▼5000K 171,000 ▼5000K
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Miếng SJC Nghệ An 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
Miếng SJC Thái Bình 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 ▼510K 17,100 ▼510K
NL 99.90 16,170 ▼300K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,200 ▼300K
Trang sức 99.9 16,290 ▼510K 16,990 ▼510K
Trang sức 99.99 16,300 ▼510K 17,000 ▼510K
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 168 ▼1563K 17,102 ▼510K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168 ▼1563K 17,103 ▼510K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,677 ▼51K 1,707 ▼51K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,677 ▼51K 1,708 ▼51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,657 ▼51K 1,692 ▼51K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,025 ▼5049K 167,525 ▼5049K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,163 ▼3825K 127,063 ▼3825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,318 ▼3468K 115,218 ▼3468K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,472 ▼3112K 103,372 ▼3112K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,903 ▼2974K 98,803 ▼2974K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,813 ▲55419K 70,713 ▲63429K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 ▼1563K 171 ▼1590K
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17934 18209 18792
CAD 18629 18906 19530
CHF 32717 33102 33762
CNY 0 3470 3830
EUR 29793 30065 31110
GBP 34278 34669 35626
HKD 0 3226 3431
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15032 15634
SGD 19959 20241 20787
THB 714 777 834
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26120 26339
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,115 26,115 26,335
USD(1-2-5) 25,071 - -
USD(10-20) 25,071 - -
EUR 29,895 29,919 31,155
JPY 161.5 161.79 170.5
GBP 34,624 34,718 35,699
AUD 18,278 18,344 18,919
CAD 18,787 18,847 19,423
CHF 32,910 33,012 33,782
SGD 20,117 20,180 20,854
CNY - 3,755 3,855
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 766.07 775.53 826
NZD 15,118 15,258 15,616
SEK - 2,779 2,860
DKK - 4,001 4,117
NOK - 2,721 2,801
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,237.64 - 7,002.41
TWD 743.21 - 894.84
SAR - 6,886.79 7,209.27
KWD - 83,479 88,277
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,069 26,099 26,339
EUR 29,866 29,986 31,161
GBP 34,671 34,810 35,815
HKD 3,286 3,299 3,414
CHF 32,767 32,899 33,821
JPY 162.60 163.25 170.61
AUD 18,285 18,358 18,949
SGD 20,225 20,306 20,887
THB 788 791 826
CAD 18,796 18,871 19,443
NZD 15,238 15,771
KRW 16.98 18.50
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26151 26151 26339
AUD 18226 18326 19248
CAD 18816 18916 19932
CHF 32942 32972 34554
CNY 3758.7 3783.7 3919.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29919 29949 31674
GBP 34689 34739 36500
HKD 0 3355 0
JPY 162.1 162.6 173.11
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15220 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20152 20282 21017
THB 0 747.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17310000 17310000 17610000
SBJ 16000000 16000000 17610000
Cập nhật: 21/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,339
USD20 26,130 26,180 26,339
USD1 26,130 26,180 26,339
AUD 18,281 18,381 19,497
EUR 30,074 30,074 31,496
CAD 18,770 18,870 20,186
SGD 20,240 20,390 20,954
JPY 162.59 164.09 168.69
GBP 34,597 34,947 35,828
XAU 17,308,000 0 17,612,000
CNY 0 3,669 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/03/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Làng nghề phở Vân Cù

Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 100 tỷ sau 1 tuần, chuẩn bị phát hành quốc tế

Ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

MoMo hỗ trợ chuẩn hóa thông tin theo quy định mới cho hộ kinh doanh

Nền tảng

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang gắn chất lượng đào tạo với thực tế doanh nghiệp

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Khai mạc chương trình

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

