UNIQLO lần đầu ra mắt BST kết hợp cùng NTK Cecilie Bahnsen

BST LifeWear được kết hợp với NTK Cecilie Bahnsen sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/5 tới

Theo đó, BST kết hợp cùng NTK Cecilie Bahnsen lần này sẽ có chủ đề “Dáng Hình Của Thơ Ca” (Shapes of Poetry). Đây là sự giao thoa giữa phom dáng hiện đại, giàu chất thơ, tinh thần thủ công của Cecilie Bahnsen và thiết kế tối giản, tinh tế, có tính ứng dụng cao của UNIQLO.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Cecilie Bahnsen nói: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên hợp tác cùng UNIQLO. Giống như triết lý LifeWear mà UNIQLO theo đuổi, tôi luôn muốn tạo ra những trang phục khiến mọi người muốn mặc và trân trọng mỗi ngày. Tôi rất hào hứng khi có thể mang tinh thần đó đến với nhiều phụ nữ và các cô gái trên toàn thế giới thông qua BST mới. Việc hợp tác cùng bộ đôi nhiếp ảnh gia Louise và Maria Thornfeldt cho chiến dịch ra mắt cũng là một trải nghiệm đặc biệt với tôi. Họ đã thể hiện một cách rất tự nhiên sự gắn kết của phái nữ, vốn là giá trị cốt lõi của Cecilie Bahnsen và cũng là thông điệp mà chúng tôi mong muốn truyền tải qua BST”.

Tinh thần thiết kế của Cecilie Bahnsen được thể hiện qua những họa tiết hoa mang tính biểu tượng, phom áo tay bồng cùng chi tiết bèo nhún và chun nhún.

Ông Yukihiro Katsuta, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing kiêm Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của UNIQLO, cho biết: “Tôi có cơ hội gặp Cecilie vào năm 2019 khi UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Copenhagen (Đan Mạch). Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cách cô ấy đề cao tính thủ công trong thiết kế và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể hợp tác chung. Sau bảy năm, điều đó đã thành hiện thực. BST này tái hiện tinh thần ấm áp và chất thủ công đặc trưng của Cecilie Bahnsen, qua góc nhìn LifeWear của UNIQLO.”

Những mẫu thiết kế dành cho Bé gái luôn được Cecilie dành sự quan tâm đặc biệt

Có thể thấy, tinh thần thiết kế của Cecilie Bahnsen được thể hiện qua những họa tiết hoa mang tính biểu tượng, phom áo tay bồng cùng chi tiết bèo nhún và chun nhún. BST giới thiệu đa dạng các thiết kế gồm đầm, áo và chân váy tinh tế, có thể mặc riêng lẻ hoặc phối linh hoạt. Ngoài khía cạnh thẩm mỹ, sự thoải mái cũng là yếu tố được chú trọng thông qua việc sử dụng chất liệu cotton cao cấp và các chất liệu co giãn. Theo đó, những mẫu thiết kế dành cho Bé gái luôn được Cecilie dành sự quan tâm đặc biệt, và điều đó đã được thể hiện qua các thiết kế được may đo chỉn chu cho bé gái trong BST lần này. Tiếp nối ý tưởng dành cho người lớn, dòng sản phẩm cho bé gái cũng bao gồm đầm, áo thun và chân váy quần, giúp mẹ và bé tạo nên những khoảnh khắc phối đồ đồng điệu. Trong đó, mẫu chân váy quần là minh chứng cho sự kết hợp giữa vẻ ngoài đáng yêu và sự thoải mái mỗi ngày nhờ chi tiết lưng chun dễ dàng tùy chỉnh cùng túi hai bên tiện lợi.

Thông tin chi tiết về Bộ sưu tập Ngày mở bán chính thức: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến. Tham khảo thêm về BST UNIQLO kết hợp cùng Cecilie Bahnsen tại đây.

UNIQLO lần đầu ra mắt BST kết hợp cùng NTK Cecilie Bahnsen

Bộ sưu tập Cecilie Bahnsen and UNIQLO là sự giao thoa giữa nét nữ tính hiện đại, phom dáng giàu chất thơ, tinh thần thủ công của thương hiệu đến từ Copenhagen, và thiết kế tối giản, tinh tế, giàu tính ứng dụng của UNIQLO. Bộ sưu tập được làm từ chất liệu cao cấp, mang đến sự thoải mái đồng thời thêm nét lãng mạn và cảm hứng thời trang cao cấp cho phong cách thường ngày.