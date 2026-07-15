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Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Văn Ký

Văn Ký

16:39 | 15/07/2026
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Huawei MatePad Pro Max 2026 gây ấn tượng với thân máy siêu mỏng nhẹ cùng tấm nền Màn hình OLED dẻo nhám mờ (Flexible OLED PaperMatt). Đây là chiếc máy tính bảng được thiết kế với sự cơ động tối đa cùng hiệu năng vượt trội so với các thiết bị cùng phân khúc.
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Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly
Ảnh Gizmochina

Thị trường máy tính bảng cao cấp 13 inch gần đây có xu hướng chạy đua về cấu hình, tuy nhiên cấu hình càng cao kéo theo trọng lượng ngày một tăng. Huawei đi ngược lại xu hướng đó với MatePad Pro Max: máy chỉ dày 4,7mm và nặng 499 gram siêu mỏng, nhẹ so với các đối thủ cùng phân khúc. Câu hỏi đặt ra: Sự cắt giảm trọng lượng như vậy có khiến trải nghiệm bị giảm sút? Hãy cùng khám phá sản phẩm này.

Thiết kế

Từ cái nhìn đầu tiên đến cảm giác cầm trên tay chiếc MatePad Pro Max thực sự gây bất ngờ, máy thực sự nhẹ, nhẹ hơn gần 200 gram so với iPad Pro cùng kích thước màn hình, thậm chí còn nhẹ hơn một cuốn sách bìa cứng khổ lớn. Với độ mỏng 4,7mm, người dùng có thể kẹp máy giữa hai ngón tay như thể đang cầm một cuốn sổ tay cao cấp, và gần như quên mất sự hiện diện của nó trước khi bỏ vào balo.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Câu hỏi đầu tiên được tự vấn “Liệu để đạt được độ mỏng nhẹ, vậy máy có đảm bảo độ bền? Hãy tìm hiểu về thiết kế mà Huawei đã sử dụng: Cấu cấu trúc khung của MatePad Pro Max mang tên "Cloud Falcon Architecture", đã đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng chống uốn cong dành cho các thiết bị siêu mỏng. Trong quá trình trải nghiệm, khi thử vặn xoắn thân máy bằng lực tay, thiết bị vẫn cho cảm giác rất cứng cáp.

Phiên bản máy được đánh giá là chiếc MatePad Pro Ma màu xanh "Flow Back". Cổng tai nghe 3.5mm đã bị loại bỏ, nhưng bù lại là hệ thống 6 loa HUAWEI SOUND cho chất lượng âm khá tốt: bass ấm, giọng nói, tiếng hát nghe rõ ràng, so với phần lớn máy tính bảng cùng tầm giá khi xem phim hoặc nghe podcast thì MatePad Pro Max được coi là đối thủ đáng gờm.

Màn hình

Đây có lẽ là điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm, trông vẻ ngoài MatePad Pro Max gần như không viền, không notch. Tấm nền OLED dẻo 13,2 inch không có notch, không đục lỗ camera hay chúng ta vẫn gọi nó là tai thỏ như một số thiết bị khác, chỉ có một mặt kính liền, phẳng với tỷ lệ màn hình/thân máy lên tới 94%. Độ phân giải 3K (3000 x 2000 pixel) kết hợp tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm cuộn trang và chơi game khá mượt mà.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Huawei cung cấp hai phiên bản màn hình: Phiên bản OLED tiêu chuẩn sử dụng bề mặt bóng, cho màu sắc rực rỡ cùng tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, rất phù hợp để thưởng thức nội dung HDR và bản phiên bản PaperMatte sử dụng kính khắc nano giúp giảm chói và tạo độ ma sát giống giấy khi dùng bút cảm ứng. Bản PaperMatte có màu sắc kém rực hơn một chút khi xem phim ảnh, nhưng lại rất hữu ích khi làm việc gần cửa sổ hoặc ghi chú viết tay thường xuyên.

Một điểm cần lưu ý: độ sáng đỉnh 1600 nit chỉ kích hoạt trong các cảnh HDR cụ thể ở vùng nhỏ trên màn hình. Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, máy đủ sáng khi dùng gần cửa sổ hoặc ngoài trời râm, điểm yếu của màn hình MatePad Pro Max nếu sử dụng dưới nắng gắt thì sẽ không dễ nhìn bằng màn hình điện thoại. Điều này không hẳn là do Huawei làm màn hình kém, mà vì màn hình tablet có kích thước lớn nên rất khó đạt được độ sáng và khả năng chống chói như màn hình smartphone, đây là giới hạn vật lý chung của các màn hình lớn.

Hiệu năng làm việc

Huawei quảng bá MatePad Pro Max như một "cỗ máy năng suất", nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy điểm mạnh không nằm ở bộ ứng dụng văn phòng WPS chuẩn PC, mà ở khả năng đa nhiệm, bút cảm ứng và bàn phím rời phối hợp mượt mà. Máy cho phép chạy đồng thời ba ứng dụng: ví dụ trình duyệt để tra cứu, HUAWEI Notes để ghi chú và thư viện ảnh để tham khảo - chuyển đổi mượt mà không giật lag.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Tuy nhiên, khi kết nối với màn hình ngoài, trải nghiệm chỉ dừng ở mức nhân bản hình ảnh đơn giản (mirroring) chứ chưa thể mở rộng không gian làm việc thực sự như một máy tính để bàn hay laptop, người dùng không thể kéo cửa sổ ứng dụng sang màn hình thứ hai. Đây sẽ là điểm bất tiện với ai cần thiết lập đa màn hình.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Bút M-Pencil Pro (bán riêng) phối hợp rất tốt với màn hình PaperMatte nhờ độ ma sát tự nhiên gần giống giấy thật. Ứng dụng vẽ GoPaint cho nét cọ có hiệu ứng loang mực tự nhiên, cùng bảng màu thông minh gợi ý theo nội dung đang vẽ, phù hợp cho phác thảo, storyboard hay ghi chú hình ảnh. Điểm bất ngờ thú vị nhất lại là tính năng làm đẹp chữ viết tay bằng AI trong HUAWEI Notes: chữ viết tay xấu có thể được "làm mượt" thành nét chữ tự nhiên, dễ đọc mà không biến thành kiểu chữ in cứng nhắc.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Bàn phím rời Glide Keyboard có hành trình phím ngắn, phản hồi nhạy, đủ dùng để soạn thảo văn bản dài. Nhược điểm lớn nhất là thiếu bản lề nâng góc (cantilever hinge) - máy chỉ nằm phẳng trên đế bàn phím, không có góc nghiêng linh hoạt như Surface hay iPad Pro. Trên bàn làm việc thì ổn, nhưng khi dùng trên đùi, giường hay ghế sofa, góc nhìn cố định thấp sẽ gây cảm giác bất tiện.

Hiệu năng, pin và tản nhiệt

Phiên bản quốc tế trang bị chip Kirin T93 Pro của Huawei với tùy chọn RAM tối đa 16GB. Các tác vụ hàng ngày như ghi chú, xem video, làm việc văn phòng đều mượt mà. Khi thử thách với dựng video nặng hoặc chơi game đồ họa cao như Honkai: Star Rail, máy có hiện tượng giật khung hình nhẹ và nóng lên ở khu vực giữ, trên thân máy.

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Về tản nhiệt, hệ thống buồng hơi hai lớp (dual-layer VC cooling) hoạt động tương đối hiệu quả, máy ấm lên nhưng không quá nóng ngay cả khi trình chiếu video dài, không xuất hiện tình trạng giảm hiệu năng do nhiệt (throttling).

Pin với dung lượng 10400Ah cho thời lượng phát video offline liên tục 14,5 giờ. Trong điều kiện sử dụng thực tế hỗn hợp (kết nối Wi-Fi, độ sáng 50%, 2 giờ video, 3 giờ cho soạn thảo văn bản, 1 giờ chơi game), máy chịu được khoảng 10 giờ đủ cho một ngày làm việc thông thường. Tính năng sạc ngược không dây 40W cũng là điểm cộng cho sự tiện lợi khi cần "cứu" điện thoại lúc cạn pin.

Kết luận

MatePad Pro Max 2026 chưa phải là một sản phẩm hoàn hảo. Thiết kế bàn phím phẳng gây bất tiện, hệ sinh thái phần mềm chuyên nghiệp tuy nhiên vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn máy tính để bàn. Với mức giá 999,99 bảng Anh tại thị trường Anh (tương đương 36 triệu VNĐ), đây rõ ràng là sản phẩm thuộc phân khúc flagship.

Vậy chiếc máy này phù hợp với những ai? MatePad Pro Max là một sản phẩm chuyên biệt, có tính di động cao và trải nghiệm màn hình liền mạch, chấp nhận đánh đổi một phần hiệu năng chuyên nghiệp cho kiểu dáng linh hoạt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người thường xuyên đọc tài liệu, nhân viên văn phòng di chuyển và cầm theo "trên đường", những ai thích một thiết bị nhẹ có thể mang theo mình, hay người mê xem phim/nghe nhạc cần một màn hình lớn với chất lượng âm thanh tốt,. Cuối cùng chiếc MatePad Pro Max rất phù hợp cho những ai thích vẽ, ghi chú bằng bút cần một cuốn sổ tay kỹ thuật số chuyên biệt.

Bài viết được biên soạn dựa trên thông tin từ bài đánh giá gốc của tác giả Holly, đăng trên Gizmochina.com (14/7/2026).

HUAWEI MatePad Pro Max Máy tính bảng 13 inch Màn hình OLED PaperMatte Chip Kirin T93 Pro Bút M-Pencil Pro

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 20/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
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