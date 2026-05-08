Huawei ra mắt loạt thiết bị mới tại sự kiện Now Is Your Spark

Thông qua hệ sinh thái công nghệ toàn diện này, Huawei tiếp tục mang đến những thiết bị đóng vai trò như “người bạn đồng hành” giúp người dùng toàn cầu khám phá thế giới và thể hiện cá tính riêng, mở ra chương mới cho cuộc sống thông minh toàn diện.

Huawei làm mới dòng thiết bị đeo thông minh cho thế hệ trẻk

Tâm điểm của sự kiện lần này là HUAWEI WATCH FIT 5 Series

Tâm điểm của sự kiện lần này là HUAWEI WATCH FIT 5 Series, sản phẩm được nâng cấp với diện mạo hiện đại và trẻ trung hơn. Thiết bị nổi bật với tính năng cảnh báo nguy cơ tiểu đường bằng cảm biến đầu tiên trong ngành, đồng thời tích hợp các chế độ mini-workout thú vị, giúp người dùng dễ dàng vận động trong những khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, bên cạnh nhiều bộ môn thể thao chuyên sâu như đạp xe, golf, chạy địa hình hay tennis. Cùng với khả năng theo dõi, phân tích và hướng dẫn luyện tập nâng cao, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tập luyện hằng ngày đến thi đấu chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, Huawei ra mắt mẫu đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp mang tên HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition

Lần đầu tiên, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, mẫu đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp lấy cảm hứng từ các giải marathon, chính thức ra mắt. Đây alf thiết bị được trang bị chỉ số đánh giá năng lực chạy bộ mới (RAI) cùng bảng điều khiển Training Camp Dashboard, giúp các runner theo dõi dữ liệu chuyên sâu để tập luyện hiệu quả hơn.

Phiên bản HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition được Huawei hợp tác cùng nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Francesca Amfitheatrof

Huawei cũng tiếp tục hợp tác với các nhà thiết kế trang sức nổi tiếng để cho ra đời những sản phẩm mang đậm chất thời trang công nghệ. Và lần này Huawei đã bắt tay cùng nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Francesca Amfitheatrof để giới thiệu phiên bản HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Được lấy cảm hứng từ thiên nhiên mùa xuân, thiết kế sở hữu 99 viên kim cương cùng mặt kính sapphire, tôn vinh vẻ đẹp, sức sống và tinh thần của phái nữ.

Tại sự kiện Huawei cũng trình làng dòng đồng hồ trẻ em cao cấp HUAWEI WATCH KIDS X1 Series

Bên cạnh đó, Huawei cũng trình làng dòng đồng hồ trẻ em cao cấp HUAWEI WATCH KIDS X1 Series. Sản phẩm được trang bị camera kép HD trước và sau, trong đó camera trước góc siêu rộng 110° cùng màn hình AMOLED 1,82 inch mang đến góc nhìn rộng và trải nghiệm hiển thị tốt hơn. Thiết bị còn sở hữu thân máy có thể tháo rời, xoay linh hoạt cùng tính năng AR vui nhộn, giúp trẻ lưu giữ những khoảnh khắc khám phá đáng nhớ.

HUAWEI MatePad Pro Max, mẫu tablet flagship siêu mỏng nhẹ cũng được ra mắt lần này

Không thuộc nhóm sản phẩm thiết bị đeo, HUAWEI MatePad Pro Max là mẫu máy tính bảng flagship siêu mỏng nhẹ cho trải nghiệm làm việc di động cũng được Huawei đặc biệt giới thiệu trong sự kiện lần này.

Đây là lần đầu tiên ra mắt toàn cầu chiếc máy tính bảng HUAWEI MatePad Pro Max hoàn toàn mới. Sở hữu thiết kế tinh tế, màn hình cao cấp, hiệu năng chuẩn PC cùng bộ công cụ sáng tạo toàn diện, sản phẩm mang đến trải nghiệm flagship trong một thân máy mỏng nhẹ ấn tượng. Với trọng lượng chỉ 499g và độ mỏng 4,7 mm, trong khi phiên bản PaperMatte Edition nặng 509g, HUAWEI MatePad Pro Max hiện là mẫu máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất trong phân khúc tablet trên 13 inch.

Huawei cũng trình làng HUAWEI nova 15 Max, smartphone hướng đến giới trẻ

Ngoài ra, ở ngành hàng thiết bị di động, Huawei cũng trình làng HUAWEI nova 15 Max. Đây là mẫu smartphone hướng đến thế hệ trẻ yêu thích sáng tạo nội dung và giải trí. Máy được trang bị camera 50 MP RYYB Ultra Vision cho khả năng tái tạo màu sắc chân thực ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng. Viên pin dung lượng lớn 8.500 mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày dài, trong khi thân máy bền bỉ giúp hạn chế lo ngại va đập trong quá trình sử dụng.

Kết hợp cùng màn hình OLED sống động và hệ thống loa kép stereo đối xứng, HUAWEI nova 15 Max mang đến trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng. Từ khả năng nhiếp ảnh, thời lượng pin đến độ bền và giải trí đa phương tiện, sản phẩm được thiết kế để đồng hành cùng mọi đam mê của người dùng trẻ.

Máy tính bảng flagship, đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, hệ sinh thái thiết bị đeo… tất cả đều được kết nối toàn diện, qua đó Huawei thể hiện mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dùng toàn cầu.

Đồng thời Huawei cũng cho thấy tham vọng của hãng khi tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển những công nghệ không chỉ hữu ích, tiện dụng, mà còn mang tính truyền cảm hứng, đồng hành cùng người dùng trong công việc và cuộc sống ở bất kỳ đâu.