Hồng Kông (Trung Quốc) phát triển AI trên chip nội địa theo kiến trúc DeepSeek

Hồng Kông phát triển AI DeepSeek chạy chip nội địa.

Hồng Kông (Trung Quốc) đang phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên kiến trúc DeepSeek như một phần của chiến lược giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh Hồng Kông, HKGAI, dự kiến ra mắt mô hình HKGAI V3 trong nửa đầu năm 2026, với khả năng chạy hoàn toàn trên chip do Trung Quốc sản xuất.

Mô hình này được xây dựng trên kiến trúc DeepSeek V4 với đặc điểm nổi bật là cho phép tinh chỉnh toàn bộ tham số. Điều này giúp các tổ chức có thể điều chỉnh hệ thống theo nhu cầu địa phương, bao gồm hỗ trợ tiếng Quảng Đông.

Tối ưu cho chip nội địa và phần cứng phổ thông

Theo ông Guo Yike, Giám đốc HKGAI, hệ thống được tối ưu để vận hành trên nhiều nền tảng phần cứng, từ GPU của Nvidia đến bộ tăng tốc AI Ascend 910C của Huawei.

Việc hỗ trợ chip Ascend mang ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh Mỹ siết chặt xuất khẩu chip AI, khả năng vận hành trên phần cứng nội địa giúp Hồng Kông và Trung Quốc duy trì phát triển AI mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung bên ngoài.

DeepSeek V4 sử dụng trọng số mở, cho phép tải về và tùy chỉnh. Đây là điểm khác biệt so với nhiều mô hình đóng của phương Tây, nơi người dùng không thể can thiệp sâu vào hệ thống.

Cạnh tranh bằng chi phí và hiệu quả

Một yếu tố khác khiến DeepSeek được lựa chọn là chi phí. Giá API của mô hình này thấp hơn đáng kể so với các nền tảng như OpenAI.

Chiến lược cạnh tranh của các công ty AI Trung Quốc đang chuyển sang tối ưu chi phí và hiệu quả thay vì chỉ tập trung vào hiệu năng. Điều này tạo sức hút lớn với doanh nghiệp và chính phủ tại các thị trường đang phát triển.

Bước đi trong chiến lược AI chủ quyền

HKGAI V3 không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là một phần của chiến lược “trí tuệ nhân tạo chủ quyền”. Mô hình này cho phép kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ dữ liệu, thuật toán đến hạ tầng phần cứng.

Cách tiếp cận này đang trở thành xu hướng khi nhiều quốc gia muốn giảm rủi ro phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Hồng Kông (Trung Quốc) đóng vai trò cầu nối, vừa tận dụng công nghệ Trung Quốc vừa hướng tới mở rộng ra thị trường quốc tế.

Sự phát triển của DeepSeek cũng đi kèm tranh cãi. Mỹ đã cáo buộc một số công ty AI Trung Quốc sử dụng kỹ thuật “chưng cất mô hình”, tức huấn luyện dựa trên đầu ra của mô hình khác, có thể liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ.

Điều này đặt ra rủi ro cho các tổ chức khi lựa chọn công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm. Các chính phủ và doanh nghiệp cần cân nhắc giữa lợi ích chi phí và rủi ro pháp lý.

Doanh nghiệp Việt Nam nên làm gì?

Sự xuất hiện của HKGAI V3 cho thấy một xu hướng rõ ràng: AI đang dịch chuyển từ mô hình tập trung sang mô hình phân tán, nơi mỗi quốc gia hoặc tổ chức có thể xây dựng hệ thống riêng.

Với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội tiếp cận các mô hình chi phí thấp hơn, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là lựa chọn nền tảng phù hợp, đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định quốc tế.