Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Hồng Anh

Hồng Anh

11:01 | 13/10/2025
Với chủ đề “Chuyển mình cùng du học Hồng Kông, cơ hội để bạn GET IT”, sự kiện đã mang đến một bức tranh toàn cảnh và sống động về nền giáo dục tại Hồng Kông, đồng thời mở ra cánh cửa tìm hiểu sâu hơn với các trường đại học danh tiếng tại đây cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Sự kiện có sự hiện diện của ông Xu Zhou, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đại diện 6 trường Đại học tại Hong Kong

Sự kiện có sự hiện diện của ông Xu Zhou, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng đại diện tám trường đại học Hồng Kông như City University of Hong Kong (CityUHK), Hong Kong Baptist University (HKBU), Lingnan University (LU), The Chinese University of Hong Kong (CUHK), The Education University of Hong Kong (EdUHK), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), The University of Hong Kong (HKU).

Ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore

Ngoài ra, còn có sự tham dự của ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore, thuộc Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện, ông nhấn mạnh về những ưu thế vượt trội khi học tập tại đây và những chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp. Ông nói, “Nền giáo dục Hồng Kông không chỉ mang lại cho bạn một tấm bằng đại học, mà còn là bàn đạp vững chắc để khởi đầu sự nghiệp toàn cầu. Chúng tôi đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực, cho phép sinh viên quốc tế ở lại tối đa 24 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm, giúp các bạn trẻ tận dụng tối đa môi trường làm việc đa dạng và năng động của Hồng Kông.”

Ông Trường Vũ, đại diện trường The University of Hong Kong (HKU) cũng có bài chia sẻ

Đáng chú sự kiện còn có phần thuyết trình của đại diện trường The University of Hong Kong (HKU), ông Trường Vũ, đã cung cấp một cái nhìn tổng quan, lý giải tại sao Hồng Kông luôn là điểm đến học tập độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chất lượng giáo dục quốc tế và môi trường sống đa văn hóa.

Đồng thời để mang đến góc nhìn chân thực và sống động nhất, các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại trường The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) cũng đã có những chia sẻ quý giá.

Các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại trường The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) cũng đã có những chia sẻ quý giá

Ngoài việc kể lại hành trình của mình, từ những bỡ ngỡ ban đầu khi hòa nhập với môi trường đa văn hóa, các bạn còn chia sẻ những bí quyết để cân bằng giữa việc học tập và trải nghiệm cuộc sống, cho đến những cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu và con đường sự nghiệp rộng mở sau tốt nghiệp.

Những câu chuyện thực tế này đã giúp mở ra bức tranh rõ nét và gần gũi hơn về cuộc sống du học sinh tại một trong những thành phố năng động nhất thế giới.

Không khí của buổi họp báo càng trở nên nhiệt liệt hơn khi đại diện các trường đại học chia sẻ những hiểu biết thực tế về việc học tập tại Hồng Kông, bao gồm hỗ trợ thị thực cho sinh viên Việt Nam, cơ hội thực tập, thông tin về cộng đồng sinh viên quốc tế và các ví dụ thực tế về phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Sự kiện thu hút đông đảo quý vị phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên tại Tp HCM tham dự

Sự kiện không chỉ mang đến những hiểu biết giá trị, mà còn là góc nhìn mới cho sinh viên Việt Nam mong muốn đạt được thành tích học tập xuất sắc và cơ hội nghề nghiệp toàn cầu tại Hồng Kông.

Có thể nói, du học Hồng Kông không chỉ đơn thuần là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là một sự đầu tư chiến lược cho tương lai. Nơi một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế, một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp toàn cầu và một cơ hội để rèn luyện bản thân trong môi trường đa văn hóa năng động. Với những tiềm năng này, Hồng Kông sẽ là điểm đến lý tưởng giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.

Tại ngày hội Open Day các học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam sẽ được tìm hiểu về các chương trình học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.
Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hội nghị quốc tế ATC 2025 diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội chào đón hai diễn giả quốc tế đầu ngành về công nghệ 6G và xử lý giọng nói thông minh, mở ra hướng đi mới cho nghiên cứu viễn thông Việt Nam.
Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo trực tuyến về loại bỏ lớp phủ trên bảng mạch in vào 31/10, đồng thời ra mắt kênh thông tin chính thức cho cộng đồng điện tử Việt Nam.
Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.
Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Trong bối cảnh nguồn vốn ngày càng khó huy động, các tập đoàn đầu tư tư nhân lớn đang mở rộng chiến dịch tuyển dụng trên toàn cầu, trực diện cạnh tranh với ngân hàng đầu tư Phố Wall trong một cuộc chiến giành nhân tài gây quỹ chưa từng nóng đến vậy.
Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Trăng thu biên cương 2025: Trao gần 3 tỷ đồng học bổng và quà tặng cho trẻ em vùng biên và hải đảo

Trăng thu biên cương 2025: Trao gần 3 tỷ đồng học bổng và quà tặng cho trẻ em vùng biên và hải đảo

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Tôn vinh 20 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

Cùng PGI trải nghiệm “Trạm âm thanh - Chạm cảm xúc”

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Nông nghiệp thông minh thời 5G: Bước ngoặt chuyển đổi từ đồng ruộng đến kết nối số

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Trung Quốc:

Trung Quốc: 'Không sợ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ'

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

Cổ phiếu đất hiếm tăng vọt sau khi Trung Quốc siết chặt nguồn cung toàn cầu

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội