Du học Hồng Kông, cánh cửa mới cho học sinh sinh viên Việt Nam

Sự kiện có sự hiện diện của ông Xu Zhou, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng đại diện tám trường đại học Hồng Kông như City University of Hong Kong (CityUHK), Hong Kong Baptist University (HKBU), Lingnan University (LU), The Chinese University of Hong Kong (CUHK), The Education University of Hong Kong (EdUHK), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), The University of Hong Kong (HKU).

Ngoài ra, còn có sự tham dự của ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore, thuộc Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện, ông nhấn mạnh về những ưu thế vượt trội khi học tập tại đây và những chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp. Ông nói, “Nền giáo dục Hồng Kông không chỉ mang lại cho bạn một tấm bằng đại học, mà còn là bàn đạp vững chắc để khởi đầu sự nghiệp toàn cầu. Chúng tôi đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực, cho phép sinh viên quốc tế ở lại tối đa 24 tháng sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm, giúp các bạn trẻ tận dụng tối đa môi trường làm việc đa dạng và năng động của Hồng Kông.”

Đáng chú sự kiện còn có phần thuyết trình của đại diện trường The University of Hong Kong (HKU), ông Trường Vũ, đã cung cấp một cái nhìn tổng quan, lý giải tại sao Hồng Kông luôn là điểm đến học tập độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chất lượng giáo dục quốc tế và môi trường sống đa văn hóa.

Đồng thời để mang đến góc nhìn chân thực và sống động nhất, các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại trường The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) cũng đã có những chia sẻ quý giá.

Ngoài việc kể lại hành trình của mình, từ những bỡ ngỡ ban đầu khi hòa nhập với môi trường đa văn hóa, các bạn còn chia sẻ những bí quyết để cân bằng giữa việc học tập và trải nghiệm cuộc sống, cho đến những cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu và con đường sự nghiệp rộng mở sau tốt nghiệp.

Những câu chuyện thực tế này đã giúp mở ra bức tranh rõ nét và gần gũi hơn về cuộc sống du học sinh tại một trong những thành phố năng động nhất thế giới.

Không khí của buổi họp báo càng trở nên nhiệt liệt hơn khi đại diện các trường đại học chia sẻ những hiểu biết thực tế về việc học tập tại Hồng Kông, bao gồm hỗ trợ thị thực cho sinh viên Việt Nam, cơ hội thực tập, thông tin về cộng đồng sinh viên quốc tế và các ví dụ thực tế về phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Sự kiện thu hút đông đảo quý vị phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên tại Tp HCM tham dự

Sự kiện không chỉ mang đến những hiểu biết giá trị, mà còn là góc nhìn mới cho sinh viên Việt Nam mong muốn đạt được thành tích học tập xuất sắc và cơ hội nghề nghiệp toàn cầu tại Hồng Kông.

Có thể nói, du học Hồng Kông không chỉ đơn thuần là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là một sự đầu tư chiến lược cho tương lai. Nơi một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế, một bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp toàn cầu và một cơ hội để rèn luyện bản thân trong môi trường đa văn hóa năng động. Với những tiềm năng này, Hồng Kông sẽ là điểm đến lý tưởng giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.