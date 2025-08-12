FPT Shop mở bán Gaming Phone REDMAGIC 10S Pro chính hãng

Việc FPT Shop hợp tác cùng REDMAGIC chính thức đưa REDMAGIC 10S Pro về thị trường Việt Nam sẽ giúp cho các tín đồ game di động có cơ hội sở hữu một sản phẩm gaming phone chất lượng.

Được biết, đây là sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế lưng trong suốt, đèn LED RGB tinh tế, viền màn hình mỏng hiện đại và khung máy tối ưu cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Bên trong là sức mạnh vượt trội cùng màn hình AMOLED mượt mà, kết hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi game nặng trong thời gian dài.

FPT Shop hợp tác cùng REDMAGIC chính thức đưa REDMAGIC 10S Pro về thị trường Việt Nam

Cụ thể, từ nay đến ngày 31/8, khách hàng có thể sở hữu REDMAGIC 10S Pro tại FPT Shop với mức giá ưu đãi: phiên bản 12GB-256GB giảm 3.500.000 đồng, còn 18.490.000 đồng; phiên bản 16GB-512GB giảm 2.000.000 đồng, còn 22.990.000 đồng. Đặc biệt, các bạn học sinh – sinh viên còn được giảm thêm 500.000 đồng khi mua máy, đưa giá máy về 17.990.000 đồng.

Ngoài ra, khi mua máy khách hàng còn có thể mua bằng hình thức trả góp 0% lãi suất, giúp cho việc sở hữu chiếc ‘gaming phone’ đỉnh cao này trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, FPT Shop còn dành sự ‘ưu ái’ cho khách hàng với chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng cùng cam kết đổi mới 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, tạo nên sự yên tâm tuyệt đối khi lựa chọn sản phẩm.

Gaming Phone REDMAGIC 10S Pro có thiết kế vô cùng độc đáo, đậm chất gaming

REDMAGIC 10S Pro sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Leading phiên bản mới nhất, RAM LPDDR5T lên đến 16GB. Bên cạnh đó, bộ nhớ UFS 4.1 Pro kết hợp với chip chơi game AI chuyên dụng Red Core 3 mang lại sức mạnh tuyệt đối, tốc độ lên đến 4.47Hz, tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình AMOLED toàn màn hình tùy chỉnh độc quyền của BOE-REDMAGIC có kích thước 6.85 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz giúp máy trải nghiệm mượt mà hơn. Ngoài ra, máy sở hữu hệ thống tản nhiệt Liquid Meta 2.0 kết hợp quạt Turbo 23.000 vòng/phút giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài với viên PIN 7.050 mAh.

Là sản phẩm mang đậm DNA gaming đặc trưng của REDMAGIC nên 10S Pro nổi bật với thiết kế mặt lưng phẳng liền mạch, trong suốt, đèn LED RGB đa màu, nút trigger cảm ứng siêu nhạy và giao diện Game Space tùy chỉnh sâu cho từng tựa game.

REDMAGIC 10S Pro với hiệu năng mạnh mẽ cùng thiết kế đậm chất ‘game thủ’

Rất nhiều dòng sản phẩm ‘gaming phone’ đang có bán tại FPT Shop với mức giá cực ưu đãi chỉ từ hơn 3.000.000 đồng, đơn cử như: Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G, Realme 14 5G, REDMAGIC 10 Pro…

Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi khách hàng có thể truy cập trang web: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/dien-thoai-gaming hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất để được trải nghiệm và tư vấn.