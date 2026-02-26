Kể từ khi ra mắt Galaxy for the Planet vào năm 2021, Samsung đã hoàn thành toàn bộ bốn mục tiêu bền vững đặt ra cho năm 2025, tập trung vào việc giảm thiểu tác động môi trường trong thiết kế sản phẩm, sản xuất và vận hành.

Galaxy for the Planet là nền tảng phát triển bền vững của mảng Kinh doanh Trải nghiệm Di động (Mobile eXperience - MX) của Samsung, định hướng chiến lược dài hạn trong việc thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường. Kể từ khi triển khai, sáng kiến này đã tạo ra những tiến bộ ổn định trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, đồng thời liên tục phát triển song hành cùng những bước tiến về công nghệ, vật liệu và năng lực vận hành.

Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (Device eXperience - DX) tại Samsung Electronics cho biết: “Những tiến bộ mà chúng tôi đạt được thông qua Galaxy for the Planet là kết quả của nhiều năm nỗ lực bền bỉ từ các đội ngũ và đối tác. Phát triển bền vững là yếu tố cốt lõi trong cách chúng tôi vận hành và đổi mới. Điều này định hình cách chúng tôi thiết kế sản phẩm, quản lý tài nguyên và tạo ra giá trị vượt ra ngoài bản thân thiết bị. Hướng tới các mục tiêu năm 2030, chúng tôi đang mở rộng cam kết không chỉ trong sản phẩm và vận hành, mà còn giải quyết những tác động môi trường ở phạm vi rộng hơn.”

Samsung hướng đến các mục tiêu mới vào năm 2030

Tiến trình thực hiện Galaxy for the Planet của Samsung đã hoàn thành cả bốn mục tiêu bền vững năm 2025, cụ thể:

Mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế và có nguồn gốc bền vững trên các sản phẩm Galaxy. Đến nay, Samsung đã ứng dụng 10 loại vật liệu tái chế vào cả các bộ phận bên ngoài và bên trong thiết bị, dựa trên quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và xác minh liên tục.

Một trong những bước tiến đáng chú ý là tăng cường tính tuần hoàn thông qua đổi mới vật liệu. Samsung đã tích hợp nhựa tái chế thu hồi từ các tấm lưới đánh cá bị thải bỏ và có nguy cơ trôi ra đại dương, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các hệ thống khép kín như Chuỗi cung ứng Pin Tuần hoàn (Circular Battery Supply Chain), cho phép thu hồi và tái sử dụng vật liệu từ pin của các thiết bị Galaxy đã qua sử dụng.

Samsung cũng đã loại bỏ nhựa dùng một lần khỏi bao bì sản phẩm di động, chuyển sang sử dụng các vật liệu thay thế có nguồn gốc từ giấy và vật liệu tái chế. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ tiêu thụ điện năng chờ thấp (low standby power) đã giúp giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc điện thoại Galaxy xuống gần bằng 0 - một cải tiến hiện đã được áp dụng trên nhiều mức công suất sạc khác nhau.

Trong hoạt động sản xuất, Samsung đã đẩy mạnh việc giảm thiểu rác thải chôn lấp thông qua triển khai thực hành Không Chôn Lấp Rác Thải (Zero Waste to Landfill – ZWTL) trên phạm vi toàn cầu. Toàn bộ 10 nhà máy sản xuất thiết bị di động đủ điều kiện đã đạt chứng nhận Platinum theo tiêu chuẩn của UL Solutions về ZWTL, phản ánh tỷ lệ chuyển hướng rác thải khỏi bãi chôn lấp đạt 100%. Các quy trình quản lý rác thải này cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định và cơ sở hạ tầng tại từng khu vực.

Những thành tựu này cho thấy tiến trình bứt phá của Samsung trong khuôn khổ Galaxy for the Planet và tạo tiền đề vững chắc để mở rộng sáng kiến trong giai đoạn tiếp theo. Sau khi hoàn thành đúng hạn các mục tiêu ban đầu, Samsung đang mở rộng cam kết môi trường với các mục tiêu mới hướng đến năm 2030.

Để tăng cường cam kết vì môi trường, trong giai đoạn tiếp theo, Galaxy for the Planet sẽ mở rộng phạm vi từ các sáng kiến ở cấp độ sản phẩm sang việc giải quyết tác động môi trường và sinh thái rộng lớn hơn từ hoạt động toàn cầu của Samsung. Các mục tiêu mới đến năm 2030 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính: tính tuần hoàn, quản lý tài nguyên nước và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thúc đẩy Tính Tuần Hoàn (Circularity)

Samsung sẽ tiếp tục đẩy mạnh tính tuần hoàn trên các sản phẩm di động, với mục tiêu tích hợp ít nhất một loại vật liệu tái chế trong mọi mô-đun của tất cả sản phẩm di động. Điều này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tìm nguồn vật liệu có trách nhiệm và hiệu quả hơn trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy.

Tăng cường Quản lý Tài nguyên Nước (Water Stewardship)

Samsung đang đẩy mạnh chiến lược quản lý tài nguyên nước trong toàn bộ hoạt động sản xuất thiết bị di động, với mục tiêu hoàn trả 110% lượng nước đã tiêu thụ. Điều này bao gồm việc theo đuổi cấp chứng nhận cao nhất của Alliance for Water Stewardship (AWS) cho các thực hành quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm.

Bảo tồn Hệ sinh thái (Conserving Ecosystems)

Nhận thức rõ hoạt động của mình có thể tác động đến các hệ sinh thái xung quanh, Samsung đã đặt mục tiêu bảo tồn các hệ sinh thái có quy mô tương đương với “dấu chân” hoạt động sản xuất thiết bị di động toàn cầu của công ty. Mục tiêu này tập trung vào việc bảo vệ và phục hồi môi trường tự nhiên, góp phần tăng cường đa dạng sinh học và khả năng phục hồi sinh thái tại các khu vực nơi Samsung hiện diện.

Trong hành trình phát triển bền vững, Galaxy for the Planet thể hiện niềm tin của Samsung rằng trách nhiệm môi trường là một phần không thể tách rời trong cách công ty đổi mới, vận hành và tạo ra giá trị dài hạn, qua đó củng cố cam kết đưa phát triển bền vững trở thành cốt lõi trong chiến lược kinh doanh.

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Các chi tiết bổ sung về chỉ số bền vững, quy trình xác minh và tiến độ thực hiện xem thêm tại website Phát triển bền vững của Samsung Electronics.