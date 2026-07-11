Viettel 'hồi sinh' đầu số 095: Người dùng sẽ được gì?

Viettel vừa chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đầu số di động 095. (Ảnh minh họa)

Đằng sau thương vụ được xem là đắt giá nhất lịch sử đấu giá kho số viễn thông Việt Nam là câu chuyện về một loại tài nguyên đặc biệt của nền kinh tế số - "Tài nguyên đánh số viễn thông".

Từ "ký ức" S-Fone đến phiên đấu giá lịch sử

Đối với nhiều người từng sử dụng điện thoại di động vào đầu những năm 2000, đầu số 095 gắn liền với S-Fone – nhà mạng tiên phong đưa công nghệ CDMA vào Việt Nam.

Ra mắt năm 2003, S-Fone từng tạo nên làn gió mới trên thị trường khi giới thiệu nhiều dịch vụ hiện đại so với thời điểm đó. Tuy nhiên, những biến động về công nghệ, mô hình hợp tác và cạnh tranh trên thị trường khiến nhà mạng này dần thu hẹp hoạt động trước khi chính thức ngừng cung cấp dịch vụ vào năm 2016.

Kể từ đó, đầu số 095 gần như biến mất khỏi thị trường trong gần một thập kỷ.

Ngày 10/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 095. Phiên đấu giá trực tuyến có sự tham gia của bốn doanh nghiệp viễn thông và kéo dài hơn hai giờ với 10 vòng gia hạn. Kết quả, Viettel trở thành đơn vị trúng đấu giá với mức 252,5 tỷ đồng, cao gấp 101 lần giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng.

Không chỉ xác lập kỷ lục mới về giá trị đấu giá mã mạng di động tại Việt Nam, phiên đấu giá còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách khai thác tài nguyên viễn thông quốc gia.

Vì sao ba chữ số lại có giá hơn 250 tỷ đồng?

Thoạt nhìn, 095 chỉ là ba con số đứng trước dãy thuê bao. Nhưng dưới góc độ quản lý, đây là một mã mạng - thành phần của kho số viễn thông quốc gia, một loại tài nguyên công hữu hạn được Nhà nước quản lý.

Mỗi mã mạng không chỉ đại diện cho hàng triệu số thuê bao có thể được đưa vào khai thác, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển dịch vụ trong nhiều năm.

Nếu trước đây số điện thoại chủ yếu phục vụ nghe gọi và nhắn tin, thì ngày nay mỗi số thuê bao đã trở thành một định danh số của người dùng. Một số điện thoại có thể đồng thời gắn với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng định danh điện tử, chữ ký số, tài khoản mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và hàng loạt nền tảng số khác.

Nói cách khác, doanh nghiệp không chỉ mua quyền phát hành thêm SIM mà đang đầu tư vào một nguồn tài nguyên phục vụ hàng triệu "danh tính số" trong tương lai.

Đầu số không còn chỉ dành cho điện thoại

Một trong những thay đổi lớn nhất của ngành viễn thông là nhu cầu sử dụng tài nguyên đánh số đang mở rộng rất nhanh.

Bên cạnh thuê bao di động truyền thống, ngày càng nhiều thiết bị cần kết nối trực tiếp với mạng viễn thông như đồng hồ thông minh có eSIM, camera giám sát, thiết bị IoT trong nhà máy, cảm biến nông nghiệp, xe kết nối, thiết bị y tế từ xa hay hệ thống đô thị thông minh.

Mỗi thiết bị đều cần một định danh để kết nối, xác thực và truyền dữ liệu.

Điều đó lý giải vì sao tài nguyên kho số ngày càng trở nên có giá trị, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy triển khai 5G, phát triển kinh tế số và mở rộng hạ tầng kết nối.

Người dùng sẽ được gì?

Đối với người dùng, phiên đấu giá này không đồng nghĩa với việc phải đổi số điện thoại đang sử dụng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Viettel sẽ đưa đầu số 095 vào khai thác cho các thuê bao mới. Các đầu số hiện hành như 032-039, 086, 096, 097 và 098 vẫn được sử dụng bình thường.

Việc bổ sung đầu số mới sẽ giúp thị trường có thêm lựa chọn, đặc biệt với những khách hàng yêu thích đầu số 09 truyền thống hoặc có nhu cầu lựa chọn số dễ nhớ. Toàn bộ thuê bao sử dụng đầu số 095 cũng sẽ được khai thác trên cùng hạ tầng mạng, sử dụng đầy đủ các dịch vụ viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel như các đầu số khác.

Người dùng cũng cần thận trọng trước những thông tin rao bán SIM 095 với mức giá cao ngay sau phiên đấu giá. Đầu số mới hiện chưa được phát hành ra thị trường. Việc lựa chọn SIM nên thực hiện thông qua các kênh chính thức của doanh nghiệp để tránh mua phải SIM không rõ nguồn gốc hoặc bị đẩy giá.