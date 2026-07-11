Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Viettel 'hồi sinh' đầu số 095: Người dùng sẽ được gì?

Hậu Thạch

Hậu Thạch

18:19 | 11/07/2026
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Viettel vừa chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đầu số di động 095 sau phiên đấu giá đầy kịch tính với mức giá 252,5 tỷ đồng, gấp 101 lần giá khởi điểm. Thương vụ này không chỉ đánh dấu sự “hồi sinh” của một đầu số từng gắn liền với mạng di động S-Fone mà còn cho thấy tham vọng mở rộng “đế chế” số của nhà mạng quân đội.
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Viettel vừa chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đầu số di động 095. (Ảnh minh họa)
Viettel vừa chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đầu số di động 095. (Ảnh minh họa)

Đằng sau thương vụ được xem là đắt giá nhất lịch sử đấu giá kho số viễn thông Việt Nam là câu chuyện về một loại tài nguyên đặc biệt của nền kinh tế số - "Tài nguyên đánh số viễn thông".

Từ "ký ức" S-Fone đến phiên đấu giá lịch sử

Đối với nhiều người từng sử dụng điện thoại di động vào đầu những năm 2000, đầu số 095 gắn liền với S-Fone – nhà mạng tiên phong đưa công nghệ CDMA vào Việt Nam.

Ra mắt năm 2003, S-Fone từng tạo nên làn gió mới trên thị trường khi giới thiệu nhiều dịch vụ hiện đại so với thời điểm đó. Tuy nhiên, những biến động về công nghệ, mô hình hợp tác và cạnh tranh trên thị trường khiến nhà mạng này dần thu hẹp hoạt động trước khi chính thức ngừng cung cấp dịch vụ vào năm 2016.

Kể từ đó, đầu số 095 gần như biến mất khỏi thị trường trong gần một thập kỷ.

Ngày 10/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 095. Phiên đấu giá trực tuyến có sự tham gia của bốn doanh nghiệp viễn thông và kéo dài hơn hai giờ với 10 vòng gia hạn. Kết quả, Viettel trở thành đơn vị trúng đấu giá với mức 252,5 tỷ đồng, cao gấp 101 lần giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng.

Không chỉ xác lập kỷ lục mới về giá trị đấu giá mã mạng di động tại Việt Nam, phiên đấu giá còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách khai thác tài nguyên viễn thông quốc gia.

Vì sao ba chữ số lại có giá hơn 250 tỷ đồng?

Thoạt nhìn, 095 chỉ là ba con số đứng trước dãy thuê bao. Nhưng dưới góc độ quản lý, đây là một mã mạng - thành phần của kho số viễn thông quốc gia, một loại tài nguyên công hữu hạn được Nhà nước quản lý.

Mỗi mã mạng không chỉ đại diện cho hàng triệu số thuê bao có thể được đưa vào khai thác, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển dịch vụ trong nhiều năm.

Nếu trước đây số điện thoại chủ yếu phục vụ nghe gọi và nhắn tin, thì ngày nay mỗi số thuê bao đã trở thành một định danh số của người dùng. Một số điện thoại có thể đồng thời gắn với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng định danh điện tử, chữ ký số, tài khoản mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và hàng loạt nền tảng số khác.

Nói cách khác, doanh nghiệp không chỉ mua quyền phát hành thêm SIM mà đang đầu tư vào một nguồn tài nguyên phục vụ hàng triệu "danh tính số" trong tương lai.

Đầu số không còn chỉ dành cho điện thoại

Một trong những thay đổi lớn nhất của ngành viễn thông là nhu cầu sử dụng tài nguyên đánh số đang mở rộng rất nhanh.

Bên cạnh thuê bao di động truyền thống, ngày càng nhiều thiết bị cần kết nối trực tiếp với mạng viễn thông như đồng hồ thông minh có eSIM, camera giám sát, thiết bị IoT trong nhà máy, cảm biến nông nghiệp, xe kết nối, thiết bị y tế từ xa hay hệ thống đô thị thông minh.

Mỗi thiết bị đều cần một định danh để kết nối, xác thực và truyền dữ liệu.

Điều đó lý giải vì sao tài nguyên kho số ngày càng trở nên có giá trị, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy triển khai 5G, phát triển kinh tế số và mở rộng hạ tầng kết nối.

Người dùng sẽ được gì?

Đối với người dùng, phiên đấu giá này không đồng nghĩa với việc phải đổi số điện thoại đang sử dụng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Viettel sẽ đưa đầu số 095 vào khai thác cho các thuê bao mới. Các đầu số hiện hành như 032-039, 086, 096, 097 và 098 vẫn được sử dụng bình thường.

Việc bổ sung đầu số mới sẽ giúp thị trường có thêm lựa chọn, đặc biệt với những khách hàng yêu thích đầu số 09 truyền thống hoặc có nhu cầu lựa chọn số dễ nhớ. Toàn bộ thuê bao sử dụng đầu số 095 cũng sẽ được khai thác trên cùng hạ tầng mạng, sử dụng đầy đủ các dịch vụ viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel như các đầu số khác.

Người dùng cũng cần thận trọng trước những thông tin rao bán SIM 095 với mức giá cao ngay sau phiên đấu giá. Đầu số mới hiện chưa được phát hành ra thị trường. Việc lựa chọn SIM nên thực hiện thông qua các kênh chính thức của doanh nghiệp để tránh mua phải SIM không rõ nguồn gốc hoặc bị đẩy giá.

đầu số 095 Viettel Tài nguyên đánh số viễn thông Kinh tế số dịch vụ viễn thông S-fone

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
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Ngân hàng TCB
AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
THB 704 767 821
USD (1,2) 25996 0 0
USD (5,10,20) 26037 0 0
USD (50,100) 26066 26080 26445
Cập nhật: 11/07/2026 19:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
EUR 29,541 29,565 30,973
JPY 158.07 158.36 167.94
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AUD 17,915 17,980 18,664
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CHF 32,221 32,321 33,272
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CNY - 3,802 3,947
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THB 751.79 761.08 814.78
NZD 14,833 14,971 15,413
SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,646 2,740
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,040.19 - 6,816.63
TWD 738.39 - 894.44
SAR - 6,880.56 7,246.62
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