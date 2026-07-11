PGS.TS Phạm Quang Hưng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS Phạm Quang Hưng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Phạm Quang Hưng giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo các chủ trương của Đảng và Chính phủ.

PGS.TS Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê tỉnh Ninh Bình. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng (nay là Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) và có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Bộ GD&ĐT.

Từ năm 1996 đến năm 2007, ông là giảng viên Bộ môn Cơ học đất - nền móng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trong thời gian này, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại Đại học Saskatchewan (Canada), tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật.

Giai đoạn 2009 - 2013, ông giữ chức Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật và Công trình, đồng thời là Trưởng Bộ môn Cơ học đất - nền móng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Từ cuối năm 2013, PGS.TS Phạm Quang Hưng chuyển sang công tác tại Bộ GD&ĐT. Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; sau đó là Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (sau đổi tên thành Cục Hợp tác quốc tế).

Tháng 3/2025, ông được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Trên cương vị này, ông tham gia chỉ đạo nhiều nhiệm vụ liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Với quyết định bổ nhiệm mới, PGS.TS Phạm Quang Hưng trở thành Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, tiếp tục tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo sự phân công của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.