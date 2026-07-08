Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động rà soát, phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (nếu có).

Theo chỉ đạo của Bộ, các Sở GD&ĐT phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với từng trường hợp có dấu hiệu bất thường, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. Báo cáo phải được gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7. Giám đốc các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra, đồng thời xây dựng phương án khắc phục hậu quả đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, giữ vững nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng và bảo đảm những thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai các biện pháp khắc phục. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của địa phương, Bộ sẽ xem xét, quyết định phương án xử lý theo thẩm quyền. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 10/7.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu của kỳ thi; đồng thời ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương và cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi, không để tái diễn các sai phạm tương tự.