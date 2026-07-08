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Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

11:21 | 08/07/2026
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Nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan của kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh những trường hợp có dấu hiệu bất thường, đánh giá nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. Báo cáo phải được gửi về Bộ trước ngày 10/7.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động rà soát, phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (nếu có).

Theo chỉ đạo của Bộ, các Sở GD&ĐT phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với từng trường hợp có dấu hiệu bất thường, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. Báo cáo phải được gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7. Giám đốc các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giáo viên Trường THPT Bình Liêu có mặt tại các điểm thi, kiểm tra sĩ số học sinh và dặn dò các em trước khi vào phòng thi. Ảnh: Minh Đức.
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm công bố kết quả điều tra, đồng thời xây dựng phương án khắc phục hậu quả đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, giữ vững nguyên tắc công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng và bảo đảm những thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp đăng ký xét tuyển năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai các biện pháp khắc phục. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của địa phương, Bộ sẽ xem xét, quyết định phương án xử lý theo thẩm quyền. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 10/7.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, Bộ phải kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu của kỳ thi; đồng thời ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương và cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi, không để tái diễn các sai phạm tương tự.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát điểm số điểm số bất thường Tuyên Quang điểm thi tốt nghiệp

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Thứ hai, 13/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45

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