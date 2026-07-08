Cú sốc mất hợp đồng tàu ngầm 100 tỷ USD, cổ phiếu Hanwha Ocean lao dốc 23%.

Hanwha Ocean hụt thương vụ quốc phòng “khổng lồ”

Cổ phiếu của Hanwha Ocean - một trong những tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc - giảm khoảng 23% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau thông tin công ty không giành được vị trí ưu tiên trong cuộc đua cung cấp hạm đội tàu ngầm thế hệ mới cho Canada.

Trước đó, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) của Đức đã được lựa chọn là nhà cung cấp ưu tiên cho chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm của nước này.

Động thái trên được xem là một thất bại đáng kể đối với Hanwha Ocean, trong bối cảnh tập đoàn Hàn Quốc đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu. Theo Korea Times, chương trình tàu ngầm của Canada có thể đạt tổng giá trị lên tới khoảng 100 tỷ USD trong vòng ba thập kỷ, bao gồm đóng mới, vận hành, bảo dưỡng và các hoạt động hỗ trợ liên quan.

Quy mô lớn của dự án khiến kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ tác động đến triển vọng doanh thu dài hạn mà còn ảnh hưởng tới kỳ vọng của nhà đầu tư đối với tham vọng mở rộng mảng công nghiệp quốc phòng của Hanwha Ocean.

Sau thông tin trên, áp lực bán mạnh xuất hiện trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, kéo cổ phiếu công ty ghi nhận một trong những phiên giảm sâu đáng chú ý.

Trước diễn biến này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng dù kết quả hợp tác trong dự án tàu ngầm với Canada không như kỳ vọng, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tiếp tục hướng tới những cơ hội mới.

“Thách thức là điều không thể tránh khỏi, mang đến cả thành công và thất vọng. Điều quan trọng là chúng ta không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước”, ông Lee viết trên Facebook cá nhân.

Lợi thế NATO giúp doanh nghiệp Đức vượt lên

Theo giới phân tích, quyết định của Canada không đơn thuần dựa trên yếu tố công nghệ mà còn phản ánh những tính toán chiến lược về an ninh và hợp tác quốc phòng.

Nền tảng tàu ngầm 212CD do TKMS phát triển hiện được Đức và Na Uy sử dụng – hai đồng minh quan trọng của Canada trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc lựa chọn TKMS giúp Ottawa tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với các đối tác châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu có nhiều biến động.

Trong tuyên bố sau quyết định của Canada, TKMS nhấn mạnh đây là “sự khởi đầu của một chương mới trong hợp tác quốc phòng giữa các đồng minh thân cận của NATO”, kết hợp năng lực công nghiệp quốc phòng, kinh nghiệm vận hành và các lợi ích an ninh chung.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, hợp đồng với TKMS cũng mở ra cơ hội để Canada kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu. Điều này diễn ra trong thời điểm các quốc gia NATO chịu sức ép gia tăng đầu tư quốc phòng, khi Mỹ liên tục thúc giục các đồng minh nâng mức đóng góp cho an ninh chung.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc Canada lựa chọn doanh nghiệp Đức không đồng nghĩa với việc đánh giá thấp năng lực của ngành đóng tàu Hàn Quốc.

Vina Nadjibulla, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và chiến lược tại Quỹ Châu Á Thái Bình Dương của Canada, nhận định quyết định này “không nên được hiểu là sự bác bỏ Hàn Quốc hay khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Theo bà, lựa chọn của Ottawa phản ánh sức hút lâu dài của NATO, yêu cầu về khả năng hoạt động tại Bắc Cực, mức độ tích hợp công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương cũng như những yếu tố rủi ro trong quá trình mua sắm vũ khí quy mô lớn.

Dù thất bại trong thương vụ Canada là cú đánh mạnh vào kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư, Hanwha Ocean vẫn được xem là một trong những doanh nghiệp đóng tàu quốc phòng có vai trò quan trọng tại châu Á. Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực tàu ngầm toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt khi nhiều quốc gia tăng tốc hiện đại hóa lực lượng hải quân trước những thay đổi về địa chính trị.