Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện với sức mạnh phần cứng vượt trội trước ngày ra mắt

Galaxy Watch Ultra 2 được cho là có độ sáng màn hình 5.000 nits và sử dụng chip Snapdragon Wear Elite mới.Ảnh minh họa: gizmochina

Thiết kế giữ nguyên, tin đồn phần cứng dồn dập

Theo phân tích của Iyaz Akhtar, hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy Watch Ultra 2 gần như không đổi khác về kiểu dáng so với thế hệ trước. Samsung dường như chọn cách giữ ổn định hình thái bên ngoài để bảo đảm khả năng tương thích với hệ sinh thái phụ kiện đã có, đồng thời dồn nguồn lực phát triển vào phần cứng bên trong.

Màn hình 5.000 nits và chip Snapdragon Wear Elite theo tin đồn

Tin đồn đáng chú ý nhất xoay quanh độ sáng màn hình, được cho là đạt mức tối đa 5.000 nits, cao hơn đáng kể so với dải 2.000 đến 3.000 nits phổ biến trên các thiết bị đeo hiện nay. Nếu con số này đúng như phân tích, Galaxy Watch Ultra 2 có thể trở thành thiết bị hiển thị tốt dưới ánh nắng trực tiếp hàng đầu thị trường, phục vụ tốt cho người làm việc ngoài trời như kỹ sư khảo sát công trình, nhân viên điều hành bay hay đội cứu hộ. Tuy nhiên đây vẫn là con số chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Bên cạnh màn hình, tin đồn cũng nhắc tới chip Snapdragon Wear Elite mới, được cho là mang lại khả năng xử lý AI tốt hơn và hỗ trợ đa nhiệm mượt mà hơn so với thế hệ trước. Đi kèm với chip này là khả năng tích hợp 5G RedCap, chuẩn kết nối được thiết kế riêng cho thiết bị IoT và wearables cao cấp, giúp cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện năng. Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Watch Ultra 2 có thể xử lý dữ liệu cảm biến ngay trên thiết bị trước khi truyền lên đám mây, rút ngắn thời gian phản hồi trong các tình huống cần quyết định nhanh.

Pin lớn hơn và Samsung Health tích hợp sâu hơn theo phân tích rò rỉ

Phân tích của Iyaz Akhtar cũng đề cập một viên pin dung lượng lớn hơn nhằm đáp ứng mức tiêu thụ điện năng từ màn hình sáng hơn và kết nối 5G liên tục. Dung lượng pin tăng thêm được dự đoán chủ yếu phục vụ mục đích duy trì ổn định khi vận hành cường độ cao, chứ không chắc chắn kéo dài đáng kể số ngày sử dụng giữa các lần sạc.

Một điểm khác được nhắc tới trong phân tích là khả năng tích hợp sâu hơn giữa Galaxy Watch Ultra 2 và Samsung Health, với tính năng phân tích dự báo mệt mỏi giúp cảnh báo sớm dấu hiệu suy giảm thể lực của người dùng trong môi trường làm việc rủi ro cao. Đây vẫn là tính năng được suy đoán dựa trên xu hướng phát triển phần mềm của Samsung, chưa có xác nhận chính thức về thời điểm hay phạm vi triển khai.

Hiện Samsung chưa công cố mức giá hay thông số kỹ thuật của Galaxy Watch Ultra 2. Dự kiến Galaxy Watch Ultra 2 sẽ được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào cuối tháng 7 tới đây.