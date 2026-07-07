Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện với sức mạnh phần cứng vượt trội trước ngày ra mắt

16:57 | 07/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Galaxy Watch Ultra 2 chưa chính thức ra mắt nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ nhờ loạt hình ảnh rò rỉ và phân tích chi tiết từ Iyaz Akhtar, Executive Producer tại PCMag Dựa trên những hình ảnh này, ông nhận định thiết kế bên ngoài của thiết bị gần như giữ nguyên so với phiên bản gốc, trong khi bên trong lại chứa đựng hàng loạt thay đổi đáng chú ý về phần cứng.
Cùng Samsung Galaxy Watch Ultra Cùng Samsung Galaxy Watch Ultra 'Bứt Phá Thử Thách'
Samsung mở rộng tính năng phát hiện chứng ngưng thở trên Galaxy Watch4 tại 36 quốc gia Samsung mở rộng tính năng phát hiện chứng ngưng thở trên Galaxy Watch4 tại 36 quốc gia
Galaxy Watch thế hệ mới: chăm sóc Sức khỏe Thông minh với Galaxy AI Galaxy Watch thế hệ mới: chăm sóc Sức khỏe Thông minh với Galaxy AI

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện với sức mạnh phần cứng vượt trội trước ngày ra mắt
Galaxy Watch Ultra 2 được cho là có độ sáng màn hình 5.000 nits và sử dụng chip Snapdragon Wear Elite mới.Ảnh minh họa: gizmochina

Thiết kế giữ nguyên, tin đồn phần cứng dồn dập

Theo phân tích của Iyaz Akhtar, hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy Watch Ultra 2 gần như không đổi khác về kiểu dáng so với thế hệ trước. Samsung dường như chọn cách giữ ổn định hình thái bên ngoài để bảo đảm khả năng tương thích với hệ sinh thái phụ kiện đã có, đồng thời dồn nguồn lực phát triển vào phần cứng bên trong.

Màn hình 5.000 nits và chip Snapdragon Wear Elite theo tin đồn

Tin đồn đáng chú ý nhất xoay quanh độ sáng màn hình, được cho là đạt mức tối đa 5.000 nits, cao hơn đáng kể so với dải 2.000 đến 3.000 nits phổ biến trên các thiết bị đeo hiện nay. Nếu con số này đúng như phân tích, Galaxy Watch Ultra 2 có thể trở thành thiết bị hiển thị tốt dưới ánh nắng trực tiếp hàng đầu thị trường, phục vụ tốt cho người làm việc ngoài trời như kỹ sư khảo sát công trình, nhân viên điều hành bay hay đội cứu hộ. Tuy nhiên đây vẫn là con số chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Bên cạnh màn hình, tin đồn cũng nhắc tới chip Snapdragon Wear Elite mới, được cho là mang lại khả năng xử lý AI tốt hơn và hỗ trợ đa nhiệm mượt mà hơn so với thế hệ trước. Đi kèm với chip này là khả năng tích hợp 5G RedCap, chuẩn kết nối được thiết kế riêng cho thiết bị IoT và wearables cao cấp, giúp cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện năng. Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Watch Ultra 2 có thể xử lý dữ liệu cảm biến ngay trên thiết bị trước khi truyền lên đám mây, rút ngắn thời gian phản hồi trong các tình huống cần quyết định nhanh.

Pin lớn hơn và Samsung Health tích hợp sâu hơn theo phân tích rò rỉ

Phân tích của Iyaz Akhtar cũng đề cập một viên pin dung lượng lớn hơn nhằm đáp ứng mức tiêu thụ điện năng từ màn hình sáng hơn và kết nối 5G liên tục. Dung lượng pin tăng thêm được dự đoán chủ yếu phục vụ mục đích duy trì ổn định khi vận hành cường độ cao, chứ không chắc chắn kéo dài đáng kể số ngày sử dụng giữa các lần sạc.

Một điểm khác được nhắc tới trong phân tích là khả năng tích hợp sâu hơn giữa Galaxy Watch Ultra 2 và Samsung Health, với tính năng phân tích dự báo mệt mỏi giúp cảnh báo sớm dấu hiệu suy giảm thể lực của người dùng trong môi trường làm việc rủi ro cao. Đây vẫn là tính năng được suy đoán dựa trên xu hướng phát triển phần mềm của Samsung, chưa có xác nhận chính thức về thời điểm hay phạm vi triển khai.

Hiện Samsung chưa công cố mức giá hay thông số kỹ thuật của Galaxy Watch Ultra 2. Dự kiến Galaxy Watch Ultra 2 sẽ được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào cuối tháng 7 tới đây.

samsung Galaxy Watch Ultra 2 Galaxy Watch Ultra 2 màn hình 5000 nits chip Snapdragon Wear Elite tin đồn Galaxy Watch Ultra 2 5G RedCap

Bài liên quan

Mạng 4G dẫn đầu toàn cầu với 6,6 tỷ thuê bao dù 5G phát triển mạnh

Mạng 4G dẫn đầu toàn cầu với 6,6 tỷ thuê bao dù 5G phát triển mạnh

Keysight ra mắt giải pháp đo kiểm vô tuyến giúp phát triển 5G RedCap và CIoT

Keysight ra mắt giải pháp đo kiểm vô tuyến giúp phát triển 5G RedCap và CIoT

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

RedCap: Công nghệ IoT di động mới cho kỷ nguyên 5G

Có thể bạn quan tâm

Roborock Qrevo 2 Pro, mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Roborock Qrevo 2 Pro, mang trải nghiệm flagship đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

E-Fashion
Thấu hiểu điều đó nên Roborock Qrevo 2 Pro chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam, với nhiều công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp, nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận, giúp nhiều gia đình Việt trải nghiệm việc dọn dẹp gần như hoàn toàn tự động.
CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

Điện tử tiêu dùng
Tại đây, đại diện CUKTECH công bố định hướng chiến lược mang tính toàn cầu của thương hiệu cũng như lộ trình phát triển sản phẩm tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trọng thị Việt Nam.
Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Xu hướng
Apple, Snap và Meta đang dồn lực phát triển công nghệ không màn hình, từ tai nghe gắn camera đến kính thông minh đeo suốt ngày, mở ra viễn cảnh con người tương tác với máy tính mà không cần nhìn xuống điện thoại. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là công chúng có thực sự cần một cuộc cách mạng như vậy hay không.
Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Computing
HUAWEI MatePad 11.5 (2026) có giá bán cực kỳ cạnh tranh, chỉ 9.990.000 đồng, các bạn học sinh sinh viên đã có ngay một thiết bị công nghệ thời thượng với một loạt nâng cấp đắt giá về AI, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm hướng thẳng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người dùng trẻ năng động.
UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Thị trường
Ngày 3/7, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản chính thức đưa vào hoạt động cửa hàng đầu tiên tại TP Đà Nẵng, tọa lạc trong Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 42°C
mây cụm
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
37°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
30°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
35°C
Nghệ An

29°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
34°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Kim TT/AVPL 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 13,450 ▼110K 13,650 ▼110K
Nguyên Liệu 99.9 13,400 ▼110K 13,600 ▼110K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,850 ▼210K 14,350 ▼210K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,800 ▼210K 14,300 ▼210K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,730 ▼210K 14,280 ▼210K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 ▼1500K 149,500 ▼1500K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,700 ▼100K 15,000 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 ▼50K 14,950 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,140 ▼50K 14,840 ▼50K
Trang sức 99.99 14,150 ▼50K 14,850 ▼50K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 147 ▼1K 15,002 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147 ▼1K 15,003 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,467 ▼12K 1,497 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,467 ▼12K 1,498 ▲1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,442 ▼17K 1,477 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,238 ▼1683K 146,238 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,436 ▼1275K 110,936 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,096 ▼1156K 100,596 ▼1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,756 ▼1037K 90,256 ▼1037K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,768 ▼991K 86,268 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,247 ▼709K 61,747 ▼709K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147 ▼1K 150 ▼1K
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17716 17990 18565
CAD 17966 18241 18856
CHF 31955 32336 32974
CNY 0 3828 3921
EUR 29410 29631 30708
GBP 34392 34783 35725
HKD 0 3221 3423
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14645 15235
SGD 19805 20087 20664
THB 705 768 821
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26462
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,082 26,082 26,462
USD(1-2-5) 25,039 - -
USD(10-20) 25,039 - -
EUR 29,543 29,567 30,975
JPY 157.88 158.16 167.69
GBP 34,556 34,650 35,842
AUD 17,922 17,987 18,664
CAD 18,154 18,212 18,882
CHF 32,223 32,323 33,266
SGD 19,921 19,983 20,769
CNY - 3,794 3,939
HKD 3,285 3,295 3,433
KRW 15.88 16.56 18.01
THB 752.09 761.38 814.85
NZD 14,643 14,779 15,212
SEK - 2,681 2,776
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,640 2,733
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,031.01 - 6,807.86
TWD 738.6 - 894.68
SAR - 6,883.11 7,250
KWD - 83,185 88,501
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,082 26,102 26,462
EUR 29,517 29,636 30,829
GBP 34,581 34,720 35,750
HKD 3,284 3,297 3,415
CHF 32,078 32,207 33,142
JPY 158.10 158.73 166.65
AUD 17,924 17,996 18,591
SGD 19,998 20,078 20,667
THB 769 772 809
CAD 18,167 18,240 18,810
NZD 14,740 15,279
KRW 16.48 18.20
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26462
AUD 17901 18001 18923
CAD 18145 18245 19258
CHF 32194 32224 33798
CNY 3809 3834 3969.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29589 29619 31342
GBP 34694 34744 36505
HKD 0 3355 0
JPY 158.88 159.38 169.92
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.7 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14756 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19965 20095 20823
THB 0 734 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14700000 14700000 15500000
SBJ 13000000 13000000 15500000
Cập nhật: 07/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,123 26,173 26,462
USD20 26,123 26,173 26,462
USD1 26,123 26,173 26,462
AUD 17,955 18,055 19,163
EUR 29,406 29,506 31,169
CAD 18,099 18,199 19,505
SGD 20,054 20,204 20,758
JPY 159.42 160.92 166.46
GBP 34,609 34,759 35,826
XAU 14,748,000 0 15,052,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/07/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Lịch World Cup 2026 ngày 8/7: Colombia đối đầu Thụy Sĩ

Lịch World Cup 2026 ngày 8/7: Colombia đối đầu Thụy Sĩ

Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa

Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa

Kết quả World Cup 2026 ngày 7/7: Tạm biệt Cristiano Ronaldo

Kết quả World Cup 2026 ngày 7/7: Tạm biệt Cristiano Ronaldo

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Mô hình AI Trung Quốc hút doanh nghiệp Mỹ nhờ chi phí thấp

Chi phí AI agent đang trở thành bài toán khó đoán với doanh nghiệp

Chi phí AI agent đang trở thành bài toán khó đoán với doanh nghiệp

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Hóa đơn tiền điện có thể thay đổi vì cách tính mới

Nguy cơ thu phí eo biển Malacca tác động giá dầu

Nguy cơ thu phí eo biển Malacca tác động giá dầu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Samsung lãi kỷ lục quý II nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc

Samsung lãi kỷ lục quý II nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc

Khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Cần hình thành những không gian phát triển mới

Khai mạc Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Cần hình thành những không gian phát triển mới

Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game