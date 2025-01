Galaxy Watch thế hệ mới: chăm sóc Sức khỏe Thông minh với Galaxy AI

Nguồn: ubergizmo

Sức mạnh của công nghệ AI trên thiết bị kết hợp cùng ứng dụng Samsung Health đã giúp Samsung xây dựng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và bảo mật nhất từ trước đến nay. Với sự hỗ trợ của AI, các tính năng chăm sóc sức khỏe trên Galaxy Watch đã được nâng cấp đáng kể, mang đến cho người dùng những lợi ích to lớn trong việc quản lý và cải thiện sức khỏe của mình.

Thấu hiểu toàn diện với trí thông minh nâng cao

Samsung đã nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm sức khỏe đột phá, bắt đầu từ việc tận dụng những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe để cung cấp cho người dùng góc nhìn rõ hơn về tình trạng sức khỏe của chính mình. Giờ đây, với sự kết hợp giữa Galaxy AI và Samsung Health, các tính năng chăm sóc sức khỏe mới sẽ cung cấp bức tranh toàn diện về sức khỏe và tạo động lực cho người dùng cải thiện đời sống mỗi ngày.

Trong đó, tính năng Energy Score (Điểm Năng Lượng)[2] giúp người dùng hiểu rõ hơn trạng thái sức khỏe của bản thân thông qua những phân tích tổng hợp các dữ liệu như: thời gian ngủ trung bình, độ ổn định của chu kỳ ngủ và, thời gian ngủ, tổng hợp hoạt động ngày hôm trước, nhịp tim khi ngủ và mức độ dao động nhịp tim[3]. Ngoài ra, tính năng Wellness Tips (Mẹo Sức Khỏe)[4]sẽ hỗ trợ người dùng hoàn thành hiệu quả các mục tiêu sức khỏe cá nhân bằng cách cung cấp thông tin, khơi nguồn động lực và hướng dẫn thực hành các mục tiêu cụ thể mà người dùng đang hướng tới.

Trải nghiệm tối ưu với độ chính xác cao

Các chỉ số sức khỏe chính xác và toàn diện là nền tảng tạo nên những trải nghiệm sức khỏe thông minh và tối ưu nhất. Khi kết hợp với AI, các thuật toán sức khỏe tiên tiến và công cụ theo dõi nâng cao sẽ mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa, và hữu ích hơn bao giờ hết. Samsung hiểu rằng sức khỏe tốt luôn bắt đầu từ một giấc ngủ ngon.

Vì vậy, Samsung đã nâng cấp thuật toán giấc ngủ AI nhằm cung cấp thêm các thông tin chuyên sâu hơn về giấc ngủ của người dùng. Các chỉ số giấc ngủ mới dành cho tính năng Sleep Insights (Thông tin Giấc ngủ) giờ đây mang đến những phân tích toàn diện và chính xác hơn về chất lượng giấc ngủ, giúp người dùng hiểu rõ về giấc ngủ của mình và xây dựng thói quen ngủ tốt hơn. Các chỉ số bổ sung này bao gồm chuyển động khi ngủ, độ trễ giấc ngủ, nhịp tim và nhịp thở khi ngủ, kết hợp với các chỉ số sẵn có như thời gian ngáy, nồng độ oxy trong máu và chu kỳ giấc ngủ.

Với khả năng đo năng lực thể chất thông minh, dễ dàng và vượt trội, các tính năng sức khỏe hoàn toàn mới có thể giúp người dùng xây dựng chương trình luyện tập cá nhân hiệu quả hơn thay vì sử dụng các phương pháp truyền thống đòi hỏi các thiết bị chuyên sâu. Ngoài năm mức độ chạy của Vùng Nhịp Tim Cá Nhân, các chỉ số mới về Vùng Nhịp Tim Ngưỡng hiếu khí (AT) / Ngưỡng kỵ khí (AnT)[5] sẽ hỗ trợ cho việc chạy bộ hiệu quả cùng với các phân tích nhanh về hiệu suất chạy. Thêm vào đó, khi đạp xe, người dùng có thể dễ dàng tính toán các chỉ số Ngưỡng Chức Năng (FTP) chỉ trong 10 phút[6].

Nhờ vào các chỉ số cá nhân hóa được phân tích bởi AI, người dùng có thể luyện tập như một vận động viên chuyên nghiệp với hiệu suất tối ưu. Ngoài ra, các công cụ theo dõi hoạt động thể chất cũng giúp người dùng theo dõi quá trình tập luyện và tiến bộ một cách thuận tiện hơn. Với tính năng Chương Trình Tập Luyện mới, người dùng có thể kết hợp nhiều bài tập khác nhau cho một buổi tập và chuyển đổi liền mạch sang bài tập tiếp theo mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể giữ vững động lực và theo dõi tiến trình luyện tập chạy hay đạp xe bằng tính năng Race[7] - giúp so sánh hiệu suất hiện tại và trước đây trên cùng một lộ trình.

Ông Junho Park, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành nhóm Kế hoạch Sản phẩm Hệ sinh thái Galaxy, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics cho biết: “Thông qua việc áp dụng Galaxy AI lên toàn bộ hệ sinh thái, chúng tôi mong muốn mở ra những tiềm năng hoàn toàn mới với những trải nghiệm tối ưu và liền mạch để mang đến cho người dùng nhiều khả năng cá nhân hóa và các tính năng thông minh hơn. Việc giới thiệu Galaxy AI trên Galaxy Watch chỉ là bước khởi đầu của quá trình này và chúng tôi rất háo hức giới thiệu nhiều tính năng tích hợp hơn nữa trên toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy trong thời gian tới.”

Các tính năng mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay trên dòng sản phẩm Galaxy Watch thế hệ mới thông qua One UI 6 Watch. Một số người dùng Galaxy Watch sẽ sớm có cơ hội thử nghiệm[8] Galaxy AI trên thiết bị của mình bắt đầu từ tháng 6. Đây chỉ là bước khởi đầu của hành trình này và Samsung cũng rất mong muốn sẽ sớm mang đến sức mạnh của Galaxy AI khi tích hợp với các nâng cấp phần cứng tiên tiến trên dòng Galaxy Watch mới. Hãy tiếp tục theo dõi để đón chờ những tính năng hấp dẫn sắp tới.

[1] Một số tính năng của Samsung AI có thể yêu cầuđăng nhập tài khoản Samsung. Samsung không đưa ra bất kỳ lời hứa, cam kết, hoặc đảm bảo nào về độ chính xác, đầy đủ hay tin cậy của các kết quả được cung cấp bởi các tính năng AI. Tính khả dụng của các tính năng Galaxy AI có thể khác nhau tùy theo mẫuthiết bị. Các tính năng của Galaxy AI sẽ được cung cấp miễn phí cho đến cuối năm 2025 trên các thiết bị Samsung Galaxy được hỗ trợ. Các điều khoản khác nhau có thể áp dụng cho các tính năng AI do bên thứ ba cung cấp.

[2] Chỉ dành cho mục đích chăm sóc sức khỏe và thể chấtnói chung. Hiện khả dụng trên các mẫu điện thoại Android (OS Android 10 trở lên) và yêu cầu ứng dụng Samsung Health (v6.27 trở lên). Yêu cầu đăng nhập tài khoản Samsung. Để kiểm tra Điểm năng lượng, dữ liệu sức khỏe được theo dõi từ Galaxy Watch (Galaxy Watch4 series trở đi) phải được đồng bộ hóa với ứng dụng Samsung Health. Cần ít nhất dữ liệu hoạt động và giấc ngủ của ngày hôm trước cũng như dữ liệu nhịp tim trong khi ngủ.

[3] Không nhằm mục đích thay thế các phương pháp chẩn đoán hoặc điều trị truyền thống.

[4] Hiện khả dụng trên điện thoại Android (OS Android 10 trở lên) và yêu cầu ứng dụng Samsung Health (v6.27 trở lên). Yêu cầu đăng nhập tài khoản Samsung. Không nhằm mục đích sử dụng để phát hiện, chẩn đoán, điều trị bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân. Vui lòng liên hệ các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.

[5] Tính năng Vùng nhịp tim Cá nhân sẽ được kích hoạtkhi người dùng chọn hoạt động chạy bộ ngoài trời. Yêu cầu người dùng chạy liên tục trong hơn 10 phút với tốc độ 4km/h hoặc nhanh hơn.

[6] Để đo Ngưỡng Chức Năng (FTP) cá nhân hóa, điện thoại thông minh Galaxy cầnđược kết nối với máy đo công suất. Để tính toán chỉ số FTP chính xác hơn, cần kết nối Galaxy Watch với điện thoại thông minh. FTP được tính toán tự động khi đạp xe ở cường độ trung bình đến cao trong hơn 4 phút với máy đo công suất đạp xe được gắn vào xe đạp. Bằng cách sử dụng học máy, người dùng càng đạp xe nhiều lần thì các giá trị FTP được tính toán càng chính xác và cá nhân hóa hơn. Đồng hồ đo công suất xe đạp được bán riêng. Thời gian phân tích FTP truyền thống trên thiết bị chuyên nghiệp có thể lên đến1 giờ

[7] Tính năng Race chỉ khả dụng cho hoạt động chạy bộ và đạp xe ngoài trời. Để so sánh hiệu suất, người dùng cần phải chạy trên cùng một lộ trình với lộ trình được tạo sẵn trước đó. Người dùng có thể so sánh bằng cách chọn một trong các bản ghi trong khung thời gian tối đa 14 ngày trước. Việc so sánh kết quả hiệu suất thông qua tính năng Race chỉ khả dụng khi người dùng bắt đầu chạy ở cùng vị trí với điểm xuất phát của bản ghi trước đó. Tính năng sẽ tự động được chuyển sang chế độ chạy thông thường nếu điểm khởi đầu khác nhau.

[8] Chương trình One UI 6 Watch bản beta chỉ dành cho người dùng Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 và Galaxy Watch6 Classic tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc thông qua ứng dụng Samsung Members.