Huawei bị tố đánh cắp công nghệ trí tuệ nhân tạo Alibaba

Cửa hàng bán lẻ và trải nghiệm của Huawei. Ảnh minh họa: Getty

Ngành công nghệ Trung Quốc rúng động khi Huawei bị cáo buộc sao chép mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen của Alibaba, tạo ra cuộc chiến tranh AI bùng nổ tại Trung Quốc giữa hai "gã khổng lồ" công nghệ hàng đầu. Phòng thí nghiệm Noah Ark của Huawei đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc nghiêm trọng này, khẳng định mô hình Pangu Pro được phát triển hoàn toàn độc lập.

Theo Interestingengineering thông tin, cuộc tranh cãi khởi nguồn từ báo cáo của nhóm HonestAGI trên GitHub, tố cáo Huawei "tái chế" mô hình Qwen 2.5-14B của Alibaba thay vì xây dựng từ đầu. Báo cáo kỹ thuật này cho thấy "mối tương quan lớn" giữa hai hệ thống với hệ số tương quan lên tới 0.927, gây chấn động cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Reuters dẫn lời các chuyên gia phân tích rằng những phát hiện này đặt dấu hỏi lớn về tuyên bố đầu tư nghiên cứu của Huawei và có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, độ tin cậy của phương pháp "lấy dấu vân tay" được sử dụng cũng bị nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi, khi kỹ thuật này còn cho thấy mối tương quan giữa các mô hình hoàn toàn khác biệt.

Huawei mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc qua phòng thí nghiệm Noah Ark Lab, khẳng định Pangu Pro "hoàn toàn không phải là sản phẩm cải tiến từ mô hình của các hãng khác" và nhóm phát triển đã "có những sáng tạo then chốt về cấu trúc và tính năng kỹ thuật". Hãng cũng nhấn mạnh Pangu Pro là mô hình lớn đầu tiên hoàn toàn chạy trên chip Ascend tự phát triển.

Người trong cuộc lên tiếng tố cáo

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi một người tự nhận là nhân viên nội bộ của đội Pangu ẩn danh tố cáo Huawei có hành vi sao chép có hệ thống. Người này cáo buộc công ty "sao chép Qwen-1.5 với 110 tỷ tham số, bọc thêm các lớp và thay đổi để tạo ra mô hình giả mạo 135 tỷ tham số". Danh tính của người tố giác này vẫn chưa được xác minh và các tuyên bố chưa được kiểm chứng độc lập.

Báo cáo của HonestAGI cũng bị phát hiện chứa nhiều tham chiếu giả mạo và nghiên cứu không tồn tại, làm giảm độ tin cậy của cáo buộc. Điều này tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho cộng đồng công nghệ khi khó phân biệt thông tin chính xác.

Tác động sâu rộng đến ngành công nghệ

Vụ việc này cho thấy rõ sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc, vốn từng được biết đến với sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lớn. Sanchit Vir Gogia từ Greyhound Research nhận định: "Những gì từng là động lực đổi mới phù hợp với nhà nước hiện đang được định hình lại bởi sự cạnh tranh do thị trường dẫn dắt, nơi tốc độ mở rộng quy mô thường vượt qua tính minh bạch."

Vershita Srivastava từ Everest Group chỉ ra những giới hạn của khung pháp lý hiện tại về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này. Bà nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các công cụ "đóng dấu nước" và chuẩn mực cấp phép rõ ràng để đảm bảo việc tái sử dụng có trách nhiệm và thực thi quyền tác giả.

Cuộc xung đột này còn có thể ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Trung Quốc so với các gã khổng lồ Mỹ như OpenAI và Google DeepMind. Gogia cảnh báo sự cố này có thể buộc các khách hàng tiềm năng ở Đông Nam Á và Trung Đông phải đánh giá lại quyết định hợp tác với các công ty công nghệ Trung Quốc.

Trong khi mô hình Qwen của Alibaba tập trung vào ứng dụng tiêu dùng và chatbot, bộ sản phẩm Pangu của Huawei lại nhắm đến thị trường doanh nghiệp với các lĩnh vực chính phủ, tài chính và sản xuất. Sự phân hóa này phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thị trường công nghệ Trung Quốc.

Cuộc tranh chấp giữa Huawei và Alibaba không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của sự hợp tác trong ngành công nghệ Trung Quốc. Kết quả của cuộc điều tra này sẽ định hình cách thức các công ty phát triển và chia sẻ công nghệ trong thời gian tới.