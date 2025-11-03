Robotaxi Baidu chạy 250.000 chuyến mỗi tuần, ngang Waymo của Alphabet

Đơn vị robotaxi Apollo Go của Baidu cho biết tính đến ngày 31 tháng 10, số lượng chuyến đi hàng tuần hoàn toàn không có người lái đã vượt quá 250.000 đơn đặt hàng.

Người phát ngôn Baidu xác nhận toàn bộ chuyến xe diễn ra tự động, không người lái. Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua công nghệ xe tự hành. Waymo vận hành chủ yếu ở San Francisco, Los Angeles và Phoenix (Arizona), đồng thời hợp tác Uber tại Austin và Atlanta.

Cuộc tranh tài công nghệ giữa hai cường quốc đang nóng lên. Xe điện, trí tuệ nhân tạo và xe tự lái trở thành ba mặt trận quan trọng. Baidu đẩy nhanh việc mở rộng robotaxi trong bối cảnh này.

CNBC ước tính Apollo Go chạy trung bình 169.000 chuyến mỗi tuần trong quý kết thúc ngày 30/6. Dịch vụ ghi nhận 2,2 triệu chuyến tự động trong ba tháng đó.

Vũ Hán là thị trường lớn nhất của Apollo Go. Dịch vụ cũng hoạt động tại một số khu vực ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Baidu đang thâm nhập Hồng Kông, Dubai, Abu Dhabi và Thụy Sĩ. Xe phải trải qua giai đoạn thử nghiệm công khai trước khi được phép tính tiền hành khách.

Apollo Go nhận tổng cộng 17 triệu đơn đặt xe từ khi ra mắt. Đội xe di chuyển 240 triệu km, trong đó 140 triệu km vận hành hoàn toàn tự động.

Baidu nhấn mạnh yếu tố an toàn. Xe chạy trung bình 10,1 triệu km mới xảy ra một sự cố kích hoạt túi khí. Dịch vụ chưa ghi nhận tai nạn nghiêm trọng gây thương vong nào.

Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý tới vào ngày 18/11, trước giờ mở cửa thị trường Mỹ. Hội nghị công nghệ thường niên diễn ra tại Bắc Kinh ngày 13/11.

Các đối thủ Trung Quốc như Pony.ai và WeRide giữ im lặng về số liệu vận hành gần đây. Waymo cũng không cập nhật dữ liệu kể từ tháng 4.