Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Hồng Nhung

10:23 | 17/12/2025
Tại sự kiện Bosch Tech Tour vừa diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã chính thức công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).
Đây là giải pháp nhà ở thông minh kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí chính xác của Đức, chất lượng chính hãng và công nghệ tiên tiến, được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm về an ninh, sự tiện nghi và phong cách sống hiện đại cho người tiêu dùng Việt.

Sự kiện quy tụ các đối tác truyền thông, chuyên gia trong ngành và những người có tầm ảnh hưởng để cùng chứng kiến màn chào sân của dòng sản phẩm công nghệ đột phá này tại thị trường Việt Nam.

Theo Bosch, thị trường nhà thông minh đang phát triển nhanh chóng, nhưng người tiêu dùng thường xuyên phải đối mặt với rủi ro từ "hàng trôi nổi/hàng xách tay" không rõ nguồn gốc và chất lượng thiếu đồng nhất. Hiểu rõ xu hướng đó, cũng như đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, với nguồn gốc sản phẩm minh bạch và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, Bosch đảm bảo các gia đình Việt có thể tận hưởng trọn vẹn tiện ích của công nghệ thông minh mà không phải lo lắng về độ bền hay rủi ro an ninh thường thấy ở các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

"Sự kiện ra mắt khóa thông minh Bosch mang ý nghĩa lớn hơn việc giới thiệu một sản phẩm mới; đó là nỗ lực mang đến phong cách sống thông minh hơn, thuận tiện hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi mong muốn góp phần tái định hình trải nghiệm “cuộc sống thông minh”, nâng cao giá trị vòng đời sản phẩm mà khách hàng nhận được bằng cách gia tăng khả năng sử dụng lâu dài nhờ vào chất lượng chế tác vượt trội và thiết kế tối giản." Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam chia sẻ.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn lựa khóa thông minh chính hãng Bosch từ ba dòng sản phẩm chủ lực là ID (Ideal) Series và EL (Elite) Series và FU (Fusion)

Cụ thể, danh mục sản phẩm mới ra mắt lần này cho thấy thế mạnh của Bosch trong đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Theo đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn lựa khóa thông minh chính hãng Bosch từ ba dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm ID (Ideal) Series và EL (Elite) Series và FU (Fusion), với mỗi dòng được tạo ra để phục vụ các nhu cầu lối sống cụ thể.

Đối với dòng ID Series, sản phẩm nổi bật với triết lý thiết kế tối giản nhưng vẫn được tích hợp các công nghệ tiên tiến. Sản phẩm giữ lại thiết kế tay nắm quen thuộc để mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn, nhưng được tích hợp cảm biến vân tay ngay trên tay cầm. Thiết kế này giúp người dùng vẫn giữ được thói quen mở cửa truyền thống nhưng với tốc độ xử lý nhanh chóng, thông minh và an toàn hơn chỉ trong một lần đóng hoặc mở cửa.

Đối với các dòng Fusion với các mẫu tiêu biểu như FU6 Plus và FU8 Plus, đây là dòng sản phẩm dành riêng cho các tín đồ công nghệ. Dòng Fusion hội tụ những tính năng hiện đại hay các phương thức xác thực đa dạng, thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm công nghệ của người dùng.

Trong khi đó, dòng Elite Series (Flagship) được định vị là dòng cao cấp nhất với thiết kế độc đáo và sang trọng, đại diện cho những đột phá công nghệ mới nhất. Điểm nhấn của dòng Elite là cơ chế vận hành "Chạm và Đẩy" (Push & Pull) hiện đại, cho phép mở cửa nhẹ nhàng chỉ bằng một thao tác. Dòng khóa hoàn toàn tự động này còn được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID) và hệ thống camera kép, giúp gia chủ giám sát lối vào và đàm thoại video từ xa qua ứng dụng di động.

Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam tại sự kiện

Vượt lên trên các tính năng công nghệ, Bosch chú trọng đặc biệt vào "chất lượng chế tác". Hiểu rằng ổ khóa cũng là một vật thể hiện cá tính, phong cách và tạo nên ấn tượng ban đầu đối với khách mời trước khi bước vào không gian sống của gia chủ, Bosch phát triển các thiết bị này từ vật liệu cao cấp như khung hợp kim kẽm và bề mặt phủ IML (In-mold labeling).

Kết cấu này sẽ giúp khóa chống trầy xước, phai màu và chịu lực va đập tốt sau nhiều năm sử dụng, giải quyết trực tiếp "nỗi đau" chung của người dùng về sự xuống cấp của thiết bị. Ngoài ra, cảm biến vân tay bán dẫn FPC giúp nhận diện nhanh và chính xác ngay cả khi tay ướt hoặc bẩn, đảm bảo tính thực tiễn trong sử dụng hàng ngày.

Sự ra mắt của khóa thông minh Bosch không chỉ là sự đáp ứng chuẩn mực cho nhu cầu về giải pháp an ninh bền bỉ, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc bối cảnh văn hóa bản địa. Đặc biệt, các dòng khóa Bosch chính hãng tại Việt Nam được tích hợp ngôn ngữ hướng dẫn giọng nói hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Tính năng này xóa bỏ rào cản công nghệ, giúp mọi thành viên trong gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, đều có thể sử dụng thiết bị một cách dễ dàng và thân thiện.

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới
Dòng sản phẩm khóa thông minh Bosch hiện đã có sẵn tại các đại lý ủy quyền chính thức

Để đảm bảo trải nghiệm hậu mãi cao cấp và nhất quán, Bosch Việt Nam đã hợp tác với nhà phân phối ủy quyền chính hãng uy tín. Thông qua các kênh phân phối này, khách hàng được bảo vệ bởi chính sách bảo hành 2 năm toàn diện, đảm bảo dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.

Việc ra mắt của Khóa thông minh Bosch là lời phản ứng kịp thời đối với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt về các giải pháp công nghệ bền bỉ, an toàn và thân thiện. Dòng sản phẩm khóa thông minh Bosch hiện đã sẵn sàng để khách hàng trải nghiệm và đặt mua từ hôm nay tại các đại lý ủy quyền chính thức.

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

