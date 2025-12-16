Chuyển đổi số
Y tế số

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện

Lê Giang

Lê Giang

09:30 | 16/12/2025
Nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, vừa qua, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang; TS, BS Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, đông đảo y, bác sĩ và người dân trên địa bàn.

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện
TS. BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Phát biểu tại lễ mít tinh, TS. BS Hà Anh Đức nhấn mạnh, các nghị quyết đột phá của Đảng và Nhà nước đã mở ra cơ hội lớn để ngành Y tế đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện
Các đại biểu hiện nghi thức khởi động chương trình.

Theo TS. BS Hà Anh Đức, ngành Y tế đặt mục tiêu từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động, từ sàng lọc diện rộng, quản lý sức khỏe liên tục đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa, trên cơ sở hợp tác Nhà nước – chuyên gia – doanh nghiệp – cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 2.000 người dân Hà Nội đã được khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh lý phổ biến như tim mạch, hô hấp, thận mạn… bằng các giải pháp công nghệ hiện đại, trong đó có ứng dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện
Lãnh đạo Trung ương Đoàn thăm gian hảng công nghệ tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện – Y tế Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới” cũng được giới thiệu, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp công nghệ tiên phong, mang đến nhiều giải pháp số phục vụ công tác khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế AZ–HUST tại Đại học Bách khoa Hà Nội . Đây là sự hợp tác chiến lược giữa nhà trường và Tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu AstraZeneca.

Theo PGS, TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp y tế số, góp phần giải quyết những thách thức y tế cấp bách tại Việt Nam.

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện
Lễ ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế AZ–HUST tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam khẳng định, việc ứng dụng AI và công nghệ số sẽ góp phần thay đổi cách thức phát hiện, chẩn đoán và quản lý các bệnh lý phức tạp như ung thư, tim mạch, tiểu đường và bệnh hô hấp, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến.

Chương trình “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới, sáng tạo trong y tế” được xác định không chỉ là một phong trào, mà là chiến lược hành động lâu dài nhằm ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho mọi người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

