Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Thomas Ulbrich, Giám đốc công nghệ của Volkswagen Trung Quốc, cho biết hãng không còn thấy lý do phải tiếp tục sử dụng chip của Nvidia trong các dự án xe điện tại thị trường này.

“Với công nghệ tiên tiến từ các nhà sản xuất Trung Quốc, đối với chúng tôi không có lý do gì để tiếp tục sử dụng Nvidia”, ông Ulbrich nói trong cuộc trao đổi tại trụ sở Volkswagen ở Bắc Kinh.

Hợp tác với Xpeng và Horizon để phát triển chip ô tô

Trọng tâm của chiến lược mới nằm tại Hợp Phì, trung tâm sản xuất ô tô và công nghệ đang nổi lên ở Trung Quốc. Thành phố này không chỉ là nơi đặt các nhà máy sản xuất xe điện của Volkswagen mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất của hãng bên ngoài nước Đức.

Tại đây, Volkswagen đang xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và phần mềm cho xe điện thông qua các đối tác Trung Quốc.

Hãng đã thành lập liên doanh Carizon với Horizon Robotics, một công ty phát triển chip trí tuệ nhân tạo dành cho ô tô. Song song đó, Volkswagen cũng hợp tác với hãng xe điện Xpeng, công ty đã tự phát triển chip ô tô mang tên Turing.

Chip Turing của Xpeng sẽ được tích hợp trên mẫu SUV điện mới của Volkswagen mang tên ID. UNYX 08. Mẫu xe này đã bắt đầu được sản xuất tại Hợp Phì từ giữa tháng 3 và dự kiến giao hàng tại Trung Quốc vào cuối tháng 6.

Chiếc xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2, cho phép xe hỗ trợ điều khiển trên đường cao tốc và trong môi trường đô thị.

Xe thông minh trở thành yếu tố cạnh tranh mới

Theo Ulbrich, tiêu chí mua xe của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt tại Trung Quốc. “Mười năm trước mọi thứ xoay quanh thương hiệu. Nhưng ngày nay, đó là sự thông minh của chiếc xe, được thúc đẩy bởi các xe điện thông minh”, ông nói.

Volkswagen dự đoán trong khoảng hai năm tới các mẫu xe của hãng tại Trung Quốc sẽ đạt khả năng tự lái cấp độ 3. Ở cấp độ này, người lái có thể rời tay khỏi vô lăng trong một số điều kiện nhất định.

Khi công nghệ được cấp phép rộng rãi, trách nhiệm pháp lý trong các vụ tai nạn có thể chuyển từ người lái sang nhà sản xuất.

Nvidia đối mặt sức ép từ xu hướng tự phát triển chip

Việc Volkswagen chuyển sang sử dụng chip nội địa phản ánh xu hướng đang lan rộng trong ngành xe điện Trung Quốc.

Nvidia đang đặt cược rằng chip ô tô sẽ trở thành thị trường trị giá hàng tỷ USD trong tương lai. Tuy nhiên, tăng trưởng của phân khúc này đã chậm lại trong những quý gần đây.

Nhiều hãng xe điện Trung Quốc từng hợp tác với Nvidia hiện đang phát triển chip riêng để giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Volkswagen chạy đua để giành lại thị phần tại Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới nhưng Volkswagen đã mất đáng kể thị phần vào tay các hãng xe điện nội địa như BYD và Xpeng trong những năm gần đây.

Trước đại dịch, chiến lược xe điện của Volkswagen tại Trung Quốc bị đánh giá là chậm so với các đối thủ nội địa.

Sau cuộc cải tổ lớn bắt đầu từ năm 2023, hãng đã rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm.

Ô tô phải phù hợp với thế giới số mà người tiêu dùng Trung Quốc đang sống. Thomas Ulbrich, Giám đốc công nghệ của Volkswagen Trung Quốc nói.

Trong năm 2026, Volkswagen dự kiến ra mắt 20 mẫu xe mới sử dụng pin hoặc công nghệ hybrid tại Trung Quốc.

Tham vọng lớn hơn nằm ở giai đoạn đến năm 2030, khi hãng đặt mục tiêu tung ra 50 mẫu xe mới, trong đó có 30 mẫu thuần điện. Một phần trong số đó sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Theo lãnh đạo Volkswagen, năm 2026 cũng sẽ là chiến dịch ra mắt sản phẩm lớn nhất của hãng tại Trung Quốc từ trước đến nay, bất chấp lợi nhuận giảm mạnh và doanh số xe du lịch tại nước này đi xuống.

Ulbrich cho rằng thị trường Trung Quốc không chỉ là nơi bán xe mà còn là phòng thí nghiệm công nghệ của ngành ô tô toàn cầu.

Hợp Phì là thủ phủ của tỉnh An Huy và đang trở thành một cụm công nghiệp xe điện quan trọng nhờ chính sách hỗ trợ mạnh của chính quyền địa phương.