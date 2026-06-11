Kết thúc môn Ngữ văn, chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Toán kì thi tốt nghiệp THPT 2026, theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên Điện tử và Ứng dụng. Mời bạn đọc đón xem.

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0101

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A C B D A D B A B A A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DDDS DDSS DSDD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 7,35 1152 5,91 1856 1275 1990

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0102

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D B D B C B A C C A C D

1 2 3 4 DDSS DDDS DDSD DSSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 6,19 17,1 3456 3980 1350 2656

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0103

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D B C C B C B A C D A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD DDSS DDSS DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1856 1275 5,91 1152 1990 7,35

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0104

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B C D C B A A D B A A B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD DDDS DDSS DSSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 17,1 6,19 3456 2656 3980 1350

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0105

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C C D D B C D B D D D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DDDS DSDD DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 7,35 1152 1275 1990 1856 5,91

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0106

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A B B D A B C B C C D D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD DSSD DDSS DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 6,19 1350 2656 17,1 3456 3980

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0107

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D B A C C D B D D B A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DDDS DDSS DSDD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1152 7,35 1990 5,91 1275 1856

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0108

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D B B B A C A D D D C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSD DDSD DDSS DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 3456 2656 1350 17,1 3980 6,19

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0109

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A B B A D D B D B D D A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DSDD DDSS DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1275 5,91 7,35 1856 1152 1990

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0110

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C C D C B B A B A D C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DDSD DDDS DSSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 3980 3456 1350 6,19 17,1 2656

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0111

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B B C C B B C A D A B C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DSDD DDDS DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1275 1990 7,35 1152 1856 5,91

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0112

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B A D C A D B D D A D C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD DDSS DDDS DSSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 2656 6,19 17,1 3456 1350 3980

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0113

hần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B A B D B A C D D D A C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDDS DDSS DDSS DSDD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 7,35 1275 1152 1856 5,91 1990

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0114

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D A C C A A A D A D C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSSD DDDS DDSS DDSD

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1350 3980 2656 6,19 17,1 3456

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0115

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D B B B C D B D A A C A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DSDD DDSS DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 5,91 1275 1152 1856 7,35 1990

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0116

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A D C C B D C C A B A D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDDS DDSD DSSD DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 17,1 1350 2656 3980 6,19 3456

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0117

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A D A C A B C D C B C C

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DSDD DDSS DDDS DDSS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 1856 7,35 5,91 1275 1990 1152

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0118

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C D A C C A D A C C B B

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSD DDSS DSSD DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 2656 17,1 1350 3456 3980 6,19

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0119

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. C A C B B A D A D B A A

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai

1 2 3 4 DDSS DDSS DSDD DDDS

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

1 2 3 4 5 6 7,35 5,91 1275 1856 1152 1990

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0120

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D A D D C B A B C C A A

1 2 3 4 DSSD DDDS DDSD DDSS

1 2 3 4 5 6 1350 6,19 3456 3980 2656 17,1

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0121

hần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B D B A B B C A B D B B

1 2 3 4 DSDD DDSS DDSS DDDS

1 2 3 4 5 6 7,35 1990 5,91 1275 1152 1856

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0122

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. D D A A B B C C B A A A

1 2 3 4 DDSD DSSD DDSS DDDS

1 2 3 4 5 6 3980 6,19 3456 1350 2656 17,1

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0123

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A D C C D D A D B C B D

1 2 3 4 DDDS DDSS DDSS DSDD

1 2 3 4 5 6 7,35 5,91 1990 1275 1856 1152

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 0124

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A B D C D B C C C D A C

1 2 3 4 DDDS DSSD DDSD DDSS

1 2 3 4 5 6 2656 17,1 3980 3456 1350 6,19

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.