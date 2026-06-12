Theo quy định, thí sinh làm hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ.

Mỗi môn thi có thời gian làm bài 50 phút. Môn tự chọn thứ nhất diễn ra từ 7h35 đến 8h25, môn thứ hai từ 8h40 đến 9h30.

Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy Lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với 570.800 em. Tiếp theo là Địa lý với 448.725 thí sinh và Vật lý với 389.630 thí sinh.

Ảnh minh hoạ.

Một số môn có lượng đăng ký lớn khác gồm Ngoại ngữ với 347.455 thí sinh, Giáo dục kinh tế và pháp luật với 284.754 thí sinh và Hóa học với 253.966 thí sinh.

Ở nhóm môn ít thí sinh lựa chọn hơn, Sinh học có 70.303 thí sinh, Công nghệ nông nghiệp có 31.091 thí sinh, Tin học có 18.691 thí sinh. Công nghệ công nghiệp là môn có số lượng đăng ký thấp nhất với 7.402 thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi, đồng thời tăng cường biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các điểm thi được lưu ý về việc thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm gian lận trong quá trình làm bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, áp dụng thống nhất một dạng đề thi cho tất cả thí sinh.

Những thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi trong năm nay cũng thực hiện bài thi theo chương trình hiện hành.