|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|131
|13,602
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|131
|13,603
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,308
|1,358
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,308
|1,359
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,298
|1,348
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|126,465
|133,465
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|9,146
|10,126
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|82,023
|91,823
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|72,586
|82,386
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|68,946
|78,746
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|46,567
|56,367
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131
|136