Dưới đây là gợi ý Đáp án đề thi môn Ngữ văn 2026 . Theo đánh giá, đề thi bám sát thực tiễn, lồng ghép các vấn đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, thể hiện xu hướng giáo dục gắn với chuyển đổi số và yêu cầu phát triển năng lực công dân trong thời đại mới.

Nguồn: Tuyensinh247.com

Nguồn: Tuyensinh247.com

Nguồn: Tuyensinh247.com

Nguồn: Tuyensinh247.com

Nguồn: Tuyensinh247.com

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Nguồn: Tuyensinh247.com