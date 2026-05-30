Buổi thi đầu tiên kỳ thi PTTH 2026: Khu vực ngoại thành Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng.

Buổi thi đầu tiên kỳ thi PTTH 2026

Thời tiết hôm nay, tại Chương Mỹ - khu vực ngoại thành Hà Nội mát mẻ nhiệt độ khoảng 25 đến 26 độ C, khi học sinh bắt đầu kỳ thi lớp 10 công lập đầy cạnh tranh, với hơn 56% đỗ - mức thấp nhất nhiều năm qua.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong ba ngày, từ 30/5 đến 1/6. Sáng nay, thí sinh chính thức bước vào buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn, với số lượng thí sinh tăng khoảng 20.000 em so với năm trước, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể tại các trường THPT công lập.

Trước đó, sáng 29/5, toàn thành phố có 615 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi, tăng khoảng 120 em so với năm ngoái. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhóm thí sinh này có thể đã lựa chọn học nghề hoặc đăng ký vào các trường ngoài công lập.

Tuy nhiên, hơn 600 thí sinh vắng mặt vẫn có thể đến làm thủ tục vào sáng 30/5, trước giờ thi môn Ngữ văn. Nếu tiếp tục không tham dự, các em sẽ bị coi là bỏ thi và không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Lịch thi PTTH 2026

kỳ thi vào PTTH 2026.

Cha đưa con tới trường kịp giờ cho kỳ thi quan trọng bậc nhất trong cuộc đời, kỳ thi vào PTTH 2026.

Các thí sinh có mặt rất sớm để chờ giờ thi, ghi nhận tại điểm trường Chương Mỹ A.

Dù thời tiết có hạt mưa, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài cổng trường, dõi theo con em trong buổi thi đầu tiên của kỳ vào THPT 2026.

Không chỉ các thí sinh căng thẳng trước áp lực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 mà các phụ huynh cũng căng thẳng dù chỉ là phía ngoài cổng trường.

Tại điểm thi của xã Xuân Mai, Trường THCS Tân Tiến, Công ty Điện lực Thạch Thất cũng kiểm tra hệ thống điện tại các điểm thi, xây dựng phương án cấp điện ổn định, liên tục trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi; chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý khi xảy ra sự cố về điện.

Lực lượng công an, dân phòng phân luồng giao thông trước cổng trường.

Điện lực Thạch Thất cắt cử nhân sự ứng trực sự cố, ngoài bố trí nhân sự chu đáo còn chuẩn bị các máy móc, phương tiện một cách cẩn trọng tại các điểm thi mùa thi PTTH 2026.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi siết chặt công tác coi thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng ngừa vi phạm.

Ông Nghiêm Văn Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), cho biết năm nay các điểm thi phải chuẩn bị ít nhất 5 phương án đánh số báo danh để bốc thăm ngẫu nhiên, bảo đảm khách quan và tránh việc thí sinh ngồi cố định một vị trí trong nhiều buổi thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Theo đó, các điểm thi bố trí khu vực riêng để lưu giữ điện thoại, thiết bị điện tử và đồ dùng cá nhân của thí sinh; vị trí khu vực lưu giữ cách phòng thi tối thiểu 25m.

Ông Nghiêm Văn Bình khuyến cáo thí sinh chỉ mang theo những vật dụng cần thiết phục vụ làm bài thi. Những thiết bị như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe hoặc thiết bị điện tử, dù không sử dụng nhưng nếu mang vào phòng thi đều bị xử lý theo quy chế. Theo quy định, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả kỳ thi và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường THPT công lập.

Dự kiến, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.

Phóng viên xin mượn câu thơ của nhà văn Nguyễn Bích Lan để giãi bày nỗi niềm cha mẹ ngoài cổng trường:

Con như một chiếc lá non giữa hè

Cha ngồi đếm những tiếng ve

Đợi con bỏng cả lối về trường thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTTH năm 2026 đang chính thức bắt đầu, đánh dấu một chặng đường quan trọng trong hành trình học tập của hàng triệu học sinh trên cả nước. Tạp chí Điện tử & Ứng dụng xin gửi tới các sĩ tử lời chúc bình tĩnh, tự tin, giữ gìn sức khỏe và phát huy tốt nhất những kiến thức đã ôn luyện trong suốt thời gian qua. Chúc các em bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng, làm bài đạt kết quả cao và chạm tới ngôi trường mơ ước. Đồng thời, kỳ vọng kỳ thi năm nay sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, lan tỏa tinh thần nhân văn, đồng hành và sẻ chia từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.