Triển lãm 'Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử' lan tỏa tinh thần hiếu học trước mùa thi

Chiều 27/5, triển lãm nghệ thuật “Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử” chính thức khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và người yêu nghệ thuật tham dự.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Ông Lê Xuân Kiêu ,Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ khai mạc.

Lấy cảm hứng từ 950 câu chuyện học tập và trưởng thành được gửi về từ cộng đồng, triển lãm năm nay mang chủ đề “Chuyện Sĩ Tử”, lan tỏa tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026.

Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm hội họa nguyên bản của 22 họa sĩ trẻ thuộc Nhau Studio, được thực hiện từ sự kết hợp giữa Màu Nước Ứng Dụng và Giải Phẫu Học Nghệ Thuật. Các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ về áp lực thi cử, những dấu mốc trưởng thành và tâm tư của người trẻ trước ngưỡng cửa quan trọng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu ,Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa mới mẻ cho các sĩ tử mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập lâu dài cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - đồng sáng lập Nhau Studio chia sẻ tại sự kiện.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên”, nơi trưng bày 950 câu chuyện về hành trình học tập và vượt qua áp lực của nhiều thế hệ. Khu trải nghiệm được thiết kế từ các chất liệu thủ công truyền thống như giấy dó, nón lá, đèn mây tre đan…, góp phần kết nối tinh thần hiếu học với giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức Artist Mini Tour cùng nhiều hoạt động tương tác như in khắc cao su, in lego, vẽ gỗ…, tạo cơ hội để người tham dự trực tiếp trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật trong không gian di sản.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Linh - đồng sáng lập Nhau Studio cho biết, năm 2026 đánh dấu sự trở lại của triển lãm “Sĩ Tử” mùa thứ 3 với nhiều điểm mới, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Theo ông Linh, dự án sẽ trưng bày 950 câu chuyện học tập đến từ nhiều cá nhân thuộc các độ tuổi, ngành nghề và vùng miền khác nhau trên cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ, “Sĩ Tử” không chỉ nói về việc học trong môi trường nhà trường hay tuổi trẻ, mà còn mở rộng thành hành trình học tập suốt đời. Đó là quá trình con người tích lũy trải nghiệm, vượt qua va vấp, lao động, mất mát và cả những lần bắt đầu lại trong cuộc sống.

Thông qua 950 câu chuyện được trưng bày, ban tổ chức mong muốn tạo nên sự kết nối giữa nhiều thế hệ, lan tỏa tinh thần hiếu học và tiếp nối mạch nguồn hiền tài của dân tộc.

Triển lãm “Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử” diễn ra từ ngày 27/5 đến hết ngày 30/6/2026 tại Nhà Tiền Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.