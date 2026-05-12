Trưng bày tranh “Di sản trong mắt em”

Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Xưởng Nghệ thuật Art Tree và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Đồng hành cùng chương trình còn có nhiều đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục như Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Tạp chí Ngày Nay cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo Hà Nội và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Trước đó, cuộc thi “Di sản trong mắt em” được phát động từ ngày 28/3 tại không gian vườn trải nghiệm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau hơn một tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được khoảng 400 tác phẩm hội họa của thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi tham dự.

Công chúng tham quan triển lãm.

Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu đa dạng như màu sáp, màu nước, acrylic, phấn màu hay giấy màu, mang đến góc nhìn sinh động, sáng tạo và giàu cảm xúc về di sản Việt Nam.

Thông qua chủ đề “Di sản trong mắt em”, nhiều bức tranh tái hiện vẻ đẹp của kiến trúc lịch sử, lễ hội dân gian, thiên nhiên và đời sống văn hóa truyền thống. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cũng như nhận thức của thế hệ trẻ đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Trao giải cho họa sĩ nhí đoạt giải Cuộc thi “Di sản trong mắt em”.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi mỹ thuật dành cho thiếu nhi mà còn hướng tới mục tiêu giáo dục di sản, góp phần lan tỏa ý thức bảo tồn văn hóa trong cộng đồng.

Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật và di sản đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, sự phù hợp với chủ đề và giá trị nhân văn.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác phẩm đạt giải ở 7 hạng mục gồm: Giải Kim Cương, Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Dấu ấn Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giải Sứ giả di sản, Giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và Giải Họa sĩ Kết nối di sản dành cho 3 tác phẩm được cộng đồng mạng yêu thích nhất.