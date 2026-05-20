Triển lãm về Quốc Tử Giám và Danh nhân Thân Nhân Trung (1419–1499) tại Bắc Ninh

Triển lãm giới thiệu về Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong đó nhấn mạnh vai trò của Quốc Tử Giám - Trung tâm giáo dục cao cấ đầu tiên của Việt Nam thời quân chủ. Thông qua hệ thống tranh, ảnh, hiện vật và tư liệu chọn lọc, triển lãm tái hiện lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi khởi nguồn và tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm.

Triển lãm gồm hai phần: Phần thứ nhất mang tên “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam”, giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và các giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm đồng thời làm nổi bật vai trò của ba vị vua có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của Quốc Tử Giám gồm Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

Phần thứ hai với chủ đề “Danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)” giới thiệu thân thế, sự nghiệp và những đóng góp nổi bật của vị Tiến sĩ nổi tiếng với tư tưởng đề cao hiền tài, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc.

Lễ khai mạc Triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)” tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Tiến sĩ Thân Nhân Trung là đại thần, nhà giáo và nhà thơ tiêu biểu dưới triều Lê sơ, có nhiều đóng góp quan trọng đối với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nền giáo dục Việt Nam. Đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1469), ông từng giữ chức Quốc Tử Giám Tế tửu - chức vụ cao nhất của trường Quốc Tử Giám, trực tiếp tham gia đào tạo nhân tài và dạy học cho các hoàng tử. Không chỉ là nhà giáo mẫu mực, ông còn được vua Lê Thánh Tông tin tưởng giao biên soạn văn bia Tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu dưới triều Lê, mở đầu cho hệ thống 82 bia Tiến sĩ nổi tiếng ngày nay.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Thông qua tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, ông đã khẳng định vai trò của nhân tài đối với sự hưng thịnh của đất nước, đồng thời đặt nền tảng cho truyền thống trọng học, trọng hiền của dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy không chỉ góp phần định hình tinh thần giáo dục khoa cử thời quân chủ mà còn tiếp tục lan tỏa ý nghĩa sâu sắc đối với nền giáo dục và việc bồi dưỡng nhân tài của Việt Nam hiện nay.

Trong khuôn khổ của Triển lãm, còn có các hoạt động giáo dục và trải nghiệm di sản như tìm hiểu sách học của nho sinh, đóng sách bằng giấy dó truyền thống, trải nghiệm lớp học xưa, mài mực, in chữ dành cho khách tham quan.