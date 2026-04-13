‘Vườn Ánh sáng’ tôn vinh tri thức và đạo học tại di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chương trình “Vườn Ánh sáng” vừa diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám mang đến không gian nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị di sản và lan tỏa tinh thần hiếu học trong dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám cho biết .

“Vườn Ánh sáng” được kiến tạo như một không gian trưng bày nghệ thuật đèn lồng đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ nhân, cơ sở thủ công và làng nghề tiêu biểu trên cả nước như: làng nghề đèn lồng Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Vinh (Phú Nghĩa, Hà Nội), làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình), Nghệ nhân lọng, đèn Hoàng Ngọc Tuyên (Huế), làng nghề mây tre đan Bao La (Huế), cơ sở đèn lồng đèn nón lá Hải Dương (Huế), đèn lồng Dé Lantana (Hội An), đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (Tp Hồ Chí Minh.

Sự hội tụ này mang đến bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác và bản sắc vùng miền, góp phần tái hiện sức sống của nghề thủ công truyền thống Việt Nan trong dòng chảy sáng tạo đương đại, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm giàu tính sáng tạo, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại, qua đó tôn vinh tinh thần hiếu học và lan tỏa giá trị di sản văn hóa tới công chúng.

Cơ sở đèn lồng đèn nón lá Hải Dương (Huế).

Sản phẩm làng nghề đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (Tp Hồ Chí Minh).

Các tác phẩm đèn lồng được chế tác công phu từ những chất liệu truyền thống như nan tre, lụa, giấy dó, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, tạo nên một không gian trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám cho biết :“Mỗi tác phẩm đèn lồng không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn mang giá trị biểu tượng, trong đó ánh sáng được chuyền tải ẩn dụ cho tri thức, cho đạo học và những giá trị nhân văn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Được tổ chức trong không gian linh thiêng của di tích nơi từng là trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước, “Vườn Ánh sáng” mở ra một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, truyền thống và đương đại hòa quyện.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám trao tặng kỷ niệm chương cho các nghệ nhân.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng, chương trình gửi gắm thông điệp: ánh sáng soi đường đạo học, là niềm tin dẫn lối tâm hồn, khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng nhân cách, qua đó hướng tới các giá trị sống tích cực trong xã hội hôm nay”.

Chương trình “Vườn Ánh sáng” mở cửa phục vụ công chúng miễn phí, thời gian tham quan từ 8h00-21h00, hàng ngày từ 10/4 đến ngày 19/4/2026 tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (số 58, phố Quốc Tử Giám Hà Nội”.