Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hội chữ Xuân diễn ra từ ngày 11/2 đến 1/3/2026 (tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở cửa phục vụ khách tham quan hàng ngày từ 8h00 đến 22h00.

Năm nay, Hội chữ Xuân mang chủ đề “Quốc học”, gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Chủ đề nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục dân tộc, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của Thăng Long – Hà Nội.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại sự kiện.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 ghi dấu bước đổi mới rõ nét trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động, với việc cải tạo, chỉnh trang toàn diện cảnh quan Hồ Văn, tạo nên một không gian Xuân trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.

Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm: khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà hoạt động thư pháp được lựa chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Quốc học là hoạt động ý nghĩa chào mừng năm mới, chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của đất nước.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, hướng tới nhiều nhóm công chúng như: chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo… được tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, góp phần tạo nên không khí Xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc.

Trong khu Nội tự Di tích, bên cạnh hai không gian trưng bày thường xuyên Trường Quốc học đầu tiên và Khơi nguồn đạo học, năm nay, khách tham quan còn được thưởng thức Triển lãm “Dấu xưa Văn hiến 4” với chủ đề “Đạo học ngàn năm” tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề Ngựa về phố và Sử đá lưu danh. Các trưng bày tiếp tục khẳng định chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong dòng chảy văn hiến Thăng Long – Hà Nội.

Nhằm bảo đảm cho nhân dân và du khách đón Xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh và an toàn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực Hồ Văn và toàn bộ Di tích trong suốt thời gian diễn ra Hội chữ Xuân.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: “Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Quốc học là hoạt động ý nghĩa chào mừng năm mới, chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và hướng tới kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của đất nước. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám từng bước đổi mới, đa dạng hóa hoạt động để Văn Miếu – Quốc Tử Giám thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, phục vụ chu đáo công chúng Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán”.