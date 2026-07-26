Hàn Quốc tuyên bố tham vọng trở thành trung tâm AI toàn cầu

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu công bố Tuyên bố AI San Francisco tại Hội nghị thượng đỉnh AI San Francisco, tổ chức ở The Midway, San Francisco, hôm 24/7 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap

Trung tâm AI toàn cầu là hình ảnh mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung muốn gắn cho đất nước mình, khi ông công bố Tuyên bố San Francisco về Trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị thượng đỉnh AI San Francisco, tổ chức tại The Midway hôm 24/7 theo giờ địa phương. Ông cam kết Hàn Quốc sẽ vừa xây dựng, vừa sử dụng, vừa chia sẻ công nghệ AI với thế giới, theo hướng phát triển có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm, để thành quả công nghệ trở thành cơ hội cho tất cả mọi người.

"Từ nay, Hàn Quốc sẽ vạch ra tầm nhìn cho tương lai của AI, cùng làm việc với thế giới và góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại", ông Lee phát biểu tại hội nghị. Ông nói thêm rằng Hàn Quốc sẽ trở thành căn cứ sản xuất AI toàn cầu và cái nôi cho đổi mới sáng tạo, đồng thời vươn lên thành nền tảng hợp tác AI không thể thiếu, kết nối công nghệ, vốn, nhân tài và ý tưởng từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Lee công bố tuyên bố này trước bốn nhân vật hàng đầu của ngành trí tuệ nhân tạo Mỹ, những người ông đã gặp riêng ngay trong ngày đầu tiên đặt chân tới San Francisco. Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Broadcom Hock Tan ngồi trên sân khấu cùng các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc khi ông Lee đọc tuyên bố từ bục phát biểu.

Hội nghị còn quy tụ nhiều gương mặt công nghiệp và công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun và người sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin.

Chuỗi cung ứng bán dẫn AI làm trụ cột chiến lược

Trọng tâm trong chiến lược của ông Lee là cam kết đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia cốt lõi không thể thay thế trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Dựa trên năng lực cạnh tranh hàng đầu thế giới về chip nhớ cùng năng lực sản xuất sẵn có, Hàn Quốc sẽ trở thành căn cứ sản xuất đáng tin cậy và đối tác chuỗi cung ứng cho chip AI, giúp doanh nghiệp khắp thế giới xây dựng hạ tầng AI ổn định và tiếp tục đổi mới công nghệ trong mọi hoàn cảnh, ông Lee nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hàn Quốc công bố hồi cuối tháng 6 ba dự án quy mô lớn trải rộng trên các lĩnh vực bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý, nhằm phát huy thế mạnh sẵn có về chip nhớ để giành vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp toàn cầu đang biến đổi nhanh. Seoul dự kiến xây dựng nhiều cụm sản xuất bán dẫn tại vùng thủ đô và các khu vực khác trên cả nước, tạo thành một mạng lưới bảo đảm quốc gia được thiết kế để duy trì hoạt động của nhà máy ngay cả khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ông Lee gọi mạng lưới này là khoản đầu tư có trách nhiệm của Hàn Quốc nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt bán dẫn trên toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu công bố Tuyên bố AI San Francisco tại Hội nghị thượng đỉnh AI San Francisco, hôm 24/7 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap

Biến nhu cầu trong nước thành động lực tăng trưởng

Tầm nhìn của ông Lee cũng hướng tới việc đưa Hàn Quốc trở thành nguồn cầu AI lớn, thay vì chỉ đóng vai trò nhà cung cấp phần cứng cho công nghệ này. Hàn Quốc sẽ phổ biến AI vào các khu công nghiệp, dịch vụ công và đời sống thường nhật của người dân nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, qua đó tạo ra nhu cầu và thị trường mới, ông Lee cho biết. Ông cam kết biến đất nước thành trung tâm thử nghiệm và nền tảng sản xuất AI toàn cầu, nơi công nghệ vượt ra khỏi phòng thí nghiệm và không gian số để vận hành thực sự trong nhà máy, đô thị và trung tâm hậu cần.

Ông Lee cũng giới thiệu kế hoạch của chính phủ về việc triển khai dự án "AI cho tất cả" dành cho khoảng 50 triệu người dân trước cuối năm nay, mở rộng ứng dụng công nghệ này trong hành chính công, phúc lợi xã hội và giáo dục. "Hãy chọn Hàn Quốc làm sân khấu cho đổi mới và đầu tư, nơi công nghệ và ý tưởng của quý vị có thể biến thành hiện thực nhanh hơn bất kỳ đâu khác", ông Lee nói với các lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời khẳng định người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy nhất của họ.

Mở rộng sân chơi AI ra ngoài nhóm nước dẫn đầu

Tuyên bố cũng định vị Hàn Quốc như một trung tâm mở rộng thị trường AI toàn cầu, vượt ra ngoài nhóm quốc gia hiện đang dẫn đầu công nghệ này. "Hàn Quốc sẽ trở thành trung tâm toàn cầu mở rộng thị trường AI. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở vai trò một quốc gia chỉ sử dụng AI", ông Lee nói. Hàn Quốc sẽ xây dựng mạng lưới hợp tác theo chiều ngang với nhiều quốc gia khác nhau nhằm tạo ra thị trường AI mới, giúp người dân ở nhiều nước hơn tham gia vào những cơ hội mà đổi mới AI mang lại, theo lời ông.

Ông Lee nhấn mạnh sự hợp tác này không nên bó hẹp trong nhóm các quốc gia dẫn đầu công nghệ. Hàn Quốc đang phối hợp với các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Sáng kiến Trung tâm AI Toàn cầu, dựa trên tầm nhìn "AI cho tất cả" và "AI giải quyết các thách thức của nhân loại". "Hàn Quốc sẽ là đối tác có trách nhiệm, chia sẻ cơ hội và lợi ích của AI với thế giới, cùng phát triển với thế giới thay vì chỉ theo đuổi sự tăng trưởng riêng mình", ông Lee phát biểu.

Tuyên bố còn kêu gọi AI phát triển theo hướng có trách nhiệm hơn và lấy con người làm trung tâm, để thành quả công nghệ tạo ra cơ hội mới cho tất cả mọi người, thay vì chỉ tập trung vào một số ít doanh nghiệp hoặc nhóm xã hội. "Tiến bộ công nghệ và lợi ích kinh tế không thể tự mình hoàn thiện tương lai của AI. Chưa quốc gia nào có câu trả lời hoàn hảo. Đó là lý do Hàn Quốc cũng muốn cùng bàn bạc, thử nghiệm và tìm kiếm giải pháp mới với thế giới", ông Lee nói.

Ông Lee cho biết mô hình "Xã hội Cơ bản AI" mà ông đề xuất sẽ dùng công nghệ này để củng cố khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và các quyền cơ bản khác, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể cùng các nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau. "Hãy cùng Hàn Quốc xây dựng tương lai táo bạo mà quý vị hình dung cho kỷ nguyên AI. Hàn Quốc cam kết sẽ là đối tác đáng tin cậy nhất của quý vị", ông Lee kết lại.