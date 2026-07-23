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OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:14 | 23/07/2026
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OpenAI vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD để triển khai Project Camellia - trung tâm dữ liệu AI đầu tiên do công ty trực tiếp thiết kế và phát triển tại bang Georgia (Mỹ). Đồng thời, doanh nghiệp cũng nâng dự báo tổng chi tiêu cho năng lực tính toán lên khoảng 750 tỷ USD đến năm 2030, cho thấy cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang bước sang giai đoạn mới.
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OpenAI vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD để triển khai Project Camellia - trung tâm dữ liệu AI đầu tiên do công ty trực tiếp thiết kế và phát triển.
OpenAI vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD để triển khai Project Camellia - trung tâm dữ liệu AI đầu tiên do công ty trực tiếp thiết kế và phát triển. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo ngày 22/7, Project Camellia sẽ được đặt tại hạt Effingham, bang Georgia và đánh dấu lần đầu tiên OpenAI đảm nhận vai trò chủ đầu tư, thiết kế và phát triển trung tâm dữ liệu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp hạ tầng đám mây như Oracle, Amazon Web Services (AWS) hay Microsoft Azure.

Chủ động hạ tầng AI thay vì chỉ thuê năng lực điện toán

Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược tính toán Sachin Katti cho biết OpenAI đã ký thỏa thuận với Georgia Power để cung cấp 3,2 gigawatt điện trong giai đoạn 2028-2032. Mức công suất này tương đương nhu cầu vận hành của một cụm trung tâm dữ liệu AI quy mô rất lớn, đủ phục vụ quá trình huấn luyện và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Việc trực tiếp phát triển trung tâm dữ liệu cho thấy OpenAI đang chuyển từ mô hình thuê hạ tầng sang chủ động kiểm soát chuỗi cung ứng năng lực tính toán. Đây được xem là yếu tố then chốt khi các mô hình AI ngày càng đòi hỏi số lượng GPU khổng lồ, dung lượng lưu trữ lớn và nguồn điện ổn định.

Để hiện thực hóa dự án, OpenAI đã tuyển dụng Brent Mayo – chuyên gia từng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng siêu máy tính Colossus của xAI. Tại OpenAI, ông sẽ phụ trách các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu và giám sát tiến độ triển khai hạ tầng tính toán chiến lược.

Tăng tốc cuộc đua hạ tầng AI

Project Camellia được triển khai trong bối cảnh OpenAI muốn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác cung cấp dịch vụ đám mây sau khi sáng kiến Stargate – dự án từng đặt mục tiêu đầu tư tới 500 tỷ USD cho hạ tầng AI tại Mỹ – gặp nhiều thách thức trong quá trình triển khai.

Dù vậy, OpenAI vẫn duy trì hàng loạt thỏa thuận hạ tầng quy mô lớn với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, gồm hợp đồng khoảng 6 gigawatt năng lực tính toán với Oracle, thỏa thuận dịch vụ đám mây trị giá 138 tỷ USD trong 8 năm với Amazon Web Services và kế hoạch tiếp tục đầu tư khoảng 250 tỷ USD cho hạ tầng Microsoft Azure.

Song song với việc mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu, OpenAI cũng đã sở hữu quỹ đất cho dự án tại Georgia và đang lựa chọn các đối tác xây dựng cũng như đơn vị vận hành.

750 tỷ USD cho năng lực tính toán AI

Nguồn tin từ giới công nghệ cho biết OpenAI đang điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho hạ tầng AI từ khoảng 600 tỷ USD lên 750 tỷ USD đến năm 2030. Mức tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về GPU, hệ thống lưu trữ, mạng tốc độ cao và nguồn điện để đáp ứng quá trình phát triển các mô hình AI có quy mô hàng nghìn tỷ tham số.

Giới phân tích nhận định, cuộc cạnh tranh AI hiện nay không còn chỉ xoay quanh thuật toán hay mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mà đang dịch chuyển sang cuộc đua sở hữu hạ tầng tính toán. Doanh nghiệp nào kiểm soát được trung tâm dữ liệu, nguồn điện, chip AI và chuỗi cung ứng phần cứng sẽ có lợi thế đáng kể trong việc phát triển các mô hình AI thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư khổng lồ cũng tạo ra áp lực tài chính đối với OpenAI. Theo một số nguồn tin, kế hoạch mở rộng chi tiêu đã làm dấy lên những lo ngại trong nội bộ về khả năng cân đối dòng tiền nếu doanh thu từ các dịch vụ AI không tăng trưởng đủ nhanh để đáp ứng các cam kết đầu tư dài hạn.

Với Project Camellia, OpenAI phát đi tín hiệu rõ ràng rằng hạ tầng tính toán sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong kỷ nguyên AI. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều tập đoàn công nghệ theo đuổi, khi trung tâm dữ liệu, năng lượng và chip AI ngày càng được xem là "xương sống" của nền kinh tế trí tuệ nhân tạo.

openAI Project Camellia trung tâm dữ liệu AI hạ tầng trí tuệ nhân tạo nền kinh tế trí tuệ nhân tạo

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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AUD 17881 18155 18730
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CNY 0 3845 3938
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NZD 0 14945 15530
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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NOK - 2,703 2,799
LAK - 0.89 1.23
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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