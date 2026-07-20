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Chiến lược dữ liệu quốc gia: Đặt nền móng để dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng mới

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:41 | 20/07/2026
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Ngày 18/7/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tư liệu sản xuất mới và nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số.
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Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dữ liệu trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số

Điểm đột phá của Chiến lược không nằm ở việc tiếp tục xây dựng thêm các cơ sở dữ liệu đơn lẻ, mà hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, liên thông và dùng chung trên phạm vi cả nước.

Theo định hướng được phê duyệt, toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng chia sẻ và hạ tầng tính toán sẽ được phát triển theo một kiến trúc thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Đây được xem là bước chuyển từ mô hình "mỗi cơ quan một hệ thống dữ liệu" sang mô hình quản trị dữ liệu tập trung, giúp giảm đầu tư phân tán, hạn chế trùng lặp và tạo nền tảng để dữ liệu được khai thác hiệu quả trong điều hành, hoạch định chính sách cũng như cung cấp dịch vụ công.

Một mục tiêu quan trọng là đưa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia vào vận hành, cho phép các cơ quan nhà nước khai thác dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc "dữ liệu thay giấy tờ", giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Chiến lược đặt mục tiêu hoàn thành 03 Trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời xây dựng hạ tầng điện toán hiệu năng cao (HPC) và hạ tầng AI phục vụ các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển những mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Đặt AI vào trung tâm chiến lược phát triển dữ liệu

Một điểm đáng chú ý của Chiến lược lần này là lần đầu tiên việc phát triển dữ liệu được gắn trực tiếp với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái AI quốc gia.

Theo đó, các bộ dữ liệu mở và dữ liệu chuyên ngành sẽ được chuẩn hóa, làm sạch, gắn nhãn và ẩn danh để hình thành Kho dữ liệu AI quốc gia, tạo nguồn dữ liệu chất lượng cao phục vụ huấn luyện, kiểm thử và phát triển các mô hình AI "Make in Vietnam".

Mục tiêu đến năm 2030 là hỗ trợ phát triển tối thiểu 150 sản phẩm, dịch vụ dữ liệu và mô hình AI, đồng thời hình thành 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành công nghiệp dữ liệu trong nước.

Không chỉ phục vụ lĩnh vực công nghệ, dữ liệu còn được xác định là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều ngành kinh tế. Chiến lược đặt mục tiêu số hóa quy mô lớn các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bảo hiểm xã hội và lao động, hình thành các kho dữ liệu số phục vụ quản trị, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các dịch vụ số.

Đặc biệt, việc đưa vào vận hành tối thiểu 05 sàn dữ liệu sẽ tạo tiền đề hình thành thị trường dữ liệu tại Việt Nam, mở ra cơ chế để dữ liệu trở thành nguồn lực có thể khai thác, chia sẻ và tạo giá trị kinh tế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh phát triển, Chiến lược cũng dành dung lượng lớn cho vấn đề an ninh và chủ quyền dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống dữ liệu trọng yếu sẽ được thiết lập cơ chế quản lý toàn bộ vòng đời dữ liệu, bảo đảm khả năng truy xuất lịch sử khai thác, đồng thời xây dựng Hệ thống giám sát an ninh dữ liệu quốc gia hoạt động 24/7.

Theo tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lực quản trị và khai thác dữ liệu, phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng công nghệ dữ liệu, AI và hạ tầng tính toán chiến lược, đưa dữ liệu thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số và nền tảng cho quá trình hiện đại hóa quản trị quốc gia.

Chiến lược dữ liệu quốc gia Quyết định số 1308/QĐ-TTg tài nguyên chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) Kinh tế số quản trị quốc gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
NL 99.99 12,910 ▼90K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,860 ▼90K
Trang sức 99.9 13,810 ▼70K 14,510 ▼70K
Trang sức 99.99 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,442 ▼3K 14,722 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,442 ▼3K 14,723 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲1284K 1,462 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲1284K 1,463 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▲1257K 1,442 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,772 ▼297K 142,772 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,511 ▼225K 108,311 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,416 ▲79554K 98,216 ▲88374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,321 ▼183K 88,121 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,427 ▼175K 84,227 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,487 ▼126K 60,287 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00

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