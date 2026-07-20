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7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

09:42 | 20/07/2026
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Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung 7 tội danh mới nhằm xử lý các hành vi phát sinh trong thực tiễn, tập trung vào an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, môi trường, thủy sản, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội phạm có tổ chức.

Đề xuất bổ sung 7 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự

Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026 và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 trước khi xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, quá trình tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự cho thấy nhiều loại tội phạm mới đã xuất hiện, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa có quy định xử lý bằng chế tài hình sự. Vì vậy, dự thảo lần này đề xuất bổ sung 7 tội danh mới, chủ yếu thuộc các lĩnh vực quản lý kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, trật tự an toàn công cộng và tội phạm có tổ chức.

Bổ sung hai tội danh liên quan đến dữ liệu cá nhân

Nhóm tội danh được quan tâm nhiều nhất là lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ cao, gồm tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Bộ Công an, tình trạng mua bán, thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Nguồn dữ liệu bị đánh cắp trở thành công cụ phục vụ nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản chứng khoán bằng thông tin giả, tổ chức đánh bạc, rửa tiền hoặc quảng cáo trái phép.

Việc bổ sung hai tội danh mới nhằm phân định rõ ranh giới giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và yêu cầu nội luật hóa Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội.

Cùng với đó, dự thảo cũng sửa đổi Điều 159 về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác nhằm tránh chồng lấn giữa các quy định.

7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an
Tăng chế tài đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường

Tăng chế tài đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường

Dự thảo tiếp tục bổ sung hai tội danh mới trong lĩnh vực môi trường, gồm tội vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường hoặc xả nước thải không có thông số môi trường nguy hại gây ô nhiễm môi trường và tội khai thác thủy sản trái phép.

Bộ Công an đánh giá tình trạng đốt, chôn lấp hoặc xả chất thải trái phép đang diễn ra tại nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề, khu dân cư và bãi tập kết rác, gây phát tán khí độc, bụi, tiếng ồn, độ rung và mùi hôi vượt quy chuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù pháp luật hiện hành đã xử phạt hành chính đối với nhiều hành vi vi phạm, cơ quan soạn thảo cho rằng cần bổ sung chế tài hình sự đối với những trường hợp có mức độ nguy hiểm cao nhằm tăng tính răn đe và khắc phục khoảng trống pháp lý.

Đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép, Bộ Công an cho biết quy định mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lợi thủy sản, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân, doanh nghiệp cũng như thực hiện các cam kết quốc tế.

Bổ sung quy định về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Một nội dung khác của dự thảo là bổ sung hai tội danh gồm tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Bộ Công an, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật chuyên ngành về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Bộ luật Hình sự chưa quy định chế tài tương ứng. Việc bổ sung các tội danh này nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành, đồng thời đáp ứng các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Hình sự hóa hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức

Dự thảo cũng bổ sung tội danh thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định mới sẽ giúp phân hóa trách nhiệm hình sự giữa người tổ chức, cầm đầu, chỉ huy với người tham gia, đồng thời phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Bộ Công an cho rằng trong bối cảnh hiện nay, các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, lừa đảo, đánh bạc, mua bán người, ma túy và rửa tiền có xu hướng liên kết chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới và lợi dụng không gian mạng để điều hành. Việc bổ sung tội danh mới sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bộ luật Hình sự 2026 7 tội danh mới Bộ Công an Bảo vệ dữ liệu cá nhân An ninh mạng Mua bán dữ liệu cá nhân

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
NL 99.99 12,910 ▼90K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,860 ▼90K
Trang sức 99.9 13,810 ▼70K 14,510 ▼70K
Trang sức 99.99 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,442 ▼3K 14,722 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,442 ▼3K 14,723 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲1284K 1,462 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲1284K 1,463 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▲1257K 1,442 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,772 ▼297K 142,772 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,511 ▼225K 108,311 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,416 ▲79554K 98,216 ▲88374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,321 ▼183K 88,121 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,427 ▼175K 84,227 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,487 ▼126K 60,287 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
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Cập nhật: 20/07/2026 11:00

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