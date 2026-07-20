iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Biểu tượng iOS 27 hiển thị trên màn hình iPhone.

Bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 27 đã có mặt được một tháng, nhưng cần tài khoản Apple Developer mới cài được. Giờ đây, bản beta công khai đã chính thức xuất hiện, cho phép người dùng thông thường trải nghiệm sớm. Dù một số ý kiến cho rằng iOS 27 là bản cập nhật khá nhỏ, nhưng thực tế có rất nhiều điều để khám phá, và càng dùng thử càng phát hiện thêm nhiều tính năng ẩn.

1. Siri AI

Siri AI

Siri được xem là tính năng nổi bật nhất trong bản beta của iOS 27, đây là bước chuyển biến từ một trợ lý giọng nói đơn giản trước đây thành một chatbot AI toàn diện. Phiên bản Siri mới có khả năng nhận biết ngữ cảnh, truy xuất thông tin chi tiết từ nhiều ứng dụng được hỗ trợ, và hiểu được nội dung đang hiển thị trên màn hình thiết bị. Đặc biệt, Siri còn có thể "ghi nhớ" và học hỏi về thói quen, sở thích của người dùng thông qua lịch sử tương tác trước đó, với điều kiện người dùng chủ động cho phép lưu trữ dữ liệu này. Ngoài ra, trợ lý AI này còn sở hữu khả năng xử lý đa phương thức, cho phép hiểu đồng thời văn bản, âm thanh, video và hình ảnh, giúp mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà và thông minh hơn nhiều so với các phiên bản Siri trước đây.

2. Thanh trượt hiệu ứng Liquid Glass

Thiết kế Liquid Glass, vốn ra mắt cùng iOS 26 và từng gây không ít tranh cãi, vẫn tiếp tục được giữ lại trên iOS 27, tuy nhiên đã có những điều chỉnh đáng kể. Apple đã tinh chỉnh lại thiết kế này nhằm cải thiện khả năng đọc, đảm bảo hiệu ứng trong suốt không còn gây khó chịu hay mỏi mắt cho người dùng như trước.

Thanh trượt Liquid Glass

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của một thanh trượt hoàn toàn mới, cho phép người dùng tự do tùy chỉnh mức độ trong suốt của hiệu ứng Liquid Glass theo ý muốn. Đây là một bước cải tiến rõ rệt so với iOS 26, khi trước đó người dùng chỉ có hai lựa chọn: bật hoàn toàn hiệu ứng trong suốt hoặc tắt hẳn, không có bất kỳ mức độ trung gian nào. Việc bổ sung khả năng tùy biến linh hoạt này được đánh giá là một cải tiến tích cực, giúp người dùng có thêm quyền lựa chọn vẫn luôn là điều đáng để xem xét.

3. Reframe (đổi góc chụp ảnh bằng AI)

Một trong những tính năng chỉnh sửa ảnh bằng AI ấn tượng nhất trên iOS 27 chính là Reframe, công cụ này mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những gì người dùng từng biết đến trước đây. Ý tưởng cốt lõi của tính năng này khá đơn giản nhưng lại rất hữu ích: chỉ cần lấy một bức ảnh có sẵn trong thư viện, kể cả những bức không được chụp bằng iPhone, Apple Intelligence sẽ giúp thay đổi góc nhìn của bức ảnh đó, tạo ra một bố cục và diện mạo hoàn toàn mới đáp ứng sở thích của từng người dùng.

Phiên bản beta của iOS 27 hiển thị công cụ Reframe

Đây được xem là công cụ lý tưởng giúp việc chụp ảnh trở nên thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều, bởi người dùng không còn phải lo lắng về việc phải bắt trọn góc chụp hoàn hảo ngay từ lần bấm máy đầu tiên. Nếu sau này đổi ý và muốn có một góc nhìn khác cho bức ảnh, iOS 27 hoàn toàn có thể đáp ứng được mong muốn đó. Trải nghiệm mang lại cảm giác thú vị, tất cả đều được áp dụng bởi sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

4. Kiểm soát của phụ huynh (Parental controls)

iOS 27 bổ sung một loạt tính năng kiểm soát của phụ huynh nhằm giúp quản lý hoạt động sử dụng thiết bị của trẻ em một cách toàn diện hơn. Đầu tiên là khả năng tạo tài khoản riêng dành cho trẻ em, cho phép phụ huynh kiểm soát chi tiết các ứng dụng và tính năng mà con cái được phép hoặc không được phép sử dụng trên thiết bị Apple. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp khả năng kiểm soát trình duyệt, cho phép đưa vào danh sách chặn hoặc danh sách cho phép đối với các trang web cụ thể.

Kiểm soát của phụ huynh (Parental controls)

Bộ lọc nội dung nhạy cảm của Apple cũng được mở rộng, có khả năng đưa ra cảnh báo khi trẻ gửi hoặc nhận các nội dung hình ảnh mang tính chất nhạy cảm hoặc bạo lực. Tính năng Screen Time cũng được nâng cấp, cho phép phụ huynh theo dõi và quản lý chi tiết hoạt động sử dụng thiết bị của trẻ, đồng thời thiết lập giới hạn thời gian cụ thể cho từng danh mục ứng dụng khác nhau như trò chơi hay mạng xã hội.

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép trẻ gửi yêu cầu trực tiếp đến tài khoản phụ huynh để xin phép sử dụng một ứng dụng hoặc trang web nhất định, và phụ huynh có toàn quyền chấp thuận hoặc từ chối các yêu cầu này.

5. Dễ dàng tạo Shortcuts

Nhờ tích hợp Apple Intelligence, ứng dụng Shortcuts trên iOS 27 mang đến trải nghiệm tạo shortcut hoàn toàn mới thông qua tính năng "Describe a Shortcut". Thay vì phải tự xây dựng thủ công từng bước như trước đây, người dùng giờ đây chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, và Apple Intelligence sẽ phân tích mô tả đó, tự động lựa chọn các hành động phù hợp, tạo ra chuỗi tự động hóa và ghép chúng thành một shortcut hoàn chỉnh chỉ trong vài giây.

Nguồn ảnh: Future

Ngoài ra, Shortcuts còn được trang bị các mô hình Apple Intelligence cải tiến với khả năng tiếp cận kiến thức thế giới rộng lớn, cho phép mô hình tìm kiếm thông tin trên web, bao gồm các mô hình Cloud, Cloud Pro và mô hình xử lý trên thiết bị, trong đó Cloud Pro có khả năng tìm kiếm web và được sử dụng cho các truy vấn thông tin từ internet. Đây được xem là một trong những nâng cấp nổi bật của Apple Intelligence tại WWDC 2026, giúp một công cụ vốn khá phức tạp và kén người dùng trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng.

6. Siri Mode (thay thế Visual Intelligence)

Trong iOS 27, tính năng Visual Intelligence đã được điều chỉnh, chuyển từ một tính năng độc lập sử dụng camera riêng sang tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera của thiết bị. Cùng với thay đổi này, tên gọi "Visual Intelligence" cũng được thay thế bằng "Siri Mode", gắn liền với các nâng cấp mới dành cho Siri AI trong phiên bản này.

Chế độ Siri trong ứng dụng Camera tại WWDC 2026

Về mặt tính năng, Siri Mode không có nhiều thay đổi so với Visual Intelligence trước đây, nhưng được hưởng lợi từ những cải tiến mà Apple đã áp dụng cho Siri trong bản cập nhật này. Khi camera được hướng vào một vật thể, Siri Mode có khả năng nhận diện và cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xuất hiện trong khung hình, bao gồm việc dịch văn bản, đọc mã QR, hoặc cung cấp thông tin chi tiết về vật thể đang được ghi nhận.

7. Thẻ tùy chỉnh trong Apple Wallet

Apple Wallet đã nhận được một bản cập nhật đáng chú ý trong iOS 27, trong đó tính năng nổi bật nhất là khả năng cho phép người dùng tự tạo các loại thẻ tùy chỉnh ngay trong ứng dụng Wallet. Tính năng này hướng đến việc giúp người dùng tạo ra phiên bản số hóa của vé, thẻ thành viên và nhiều loại giấy tờ khác chưa được Apple Wallet hỗ trợ chính thức trước đây.

Ví Apple đặt trước điện thoại, trên một chiếc ví khác. Ảnh Shutterstock

Nhờ đó, người dùng có thêm cơ hội loại bỏ các vật dụng vật lý vốn dễ bị hư hỏng, thất lạc và chiếm không gian trong túi xách hay ví tiền. Không còn phải mang theo vé, thẻ thẻ thành viên cũ kỹ vào chùm chìa khóa, toàn bộ có thể được lưu trữ an toàn ngay trên điện thoại, giúp giảm đáng kể việc phải mang theo giấy tờ vật lý trong sinh hoạt hằng ngày.

8. EQ tùy chỉnh cho AirPods

Đối với người dùng sở hữu AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 hoặc AirPods 4, ứng dụng AirPods trong iOS 27 được bổ sung tính năng chỉnh EQ tùy chỉnh, cho phép cá nhân hóa âm thanh theo sở thích nghe của từng người thông qua việc điều chỉnh các thông số như âm trầm, âm trung và âm bổng. Đây là tính năng đã khá phổ biến trên nhiều dòng tai nghe khác, và nay cuối cùng cũng được tích hợp trên các mẫu tai nghe mới nhất của Apple.

Tai nghe AirPods 4 được kết nối với iPhone 12. Ảnh: Tom's Guide

Bên cạnh đó, ứng dụng AirPods còn được trang bị thêm một thanh trượt mới, cho phép điều chỉnh mức độ cân bằng giữa chế độ Chống ồn chủ động (ANC) và chế độ Xuyên âm (Transparency). Một đầu của thanh trượt tương ứng với mức ANC tối đa, trong khi đầu còn lại tương ứng với mức Xuyên âm tối đa. Nhờ đó, thay vì phải lựa chọn dứt khoát giữa hai chế độ đối lập này, người dùng có thể tùy chỉnh để tìm ra mức độ trung hòa phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

9. Tiện ích mở rộng Safari do AI tạo

Hình ảnh màn hình iPhone hiển thị biểu tượng ứng dụng Safari và logo iOS 27. Ảnh: Tom's Guide

Các trình duyệt di động vốn thường không được hỗ trợ tiện ích mở rộng đầy đủ như trên phiên bản desktop, tuy nhiên Apple đã liên tục cải thiện khả năng hỗ trợ tiện ích mở rộng cho Safari trên iOS trong những năm gần đây, và iOS 27 tiếp tục đưa tính năng này lên một mức độ mới. Cụ thể, người dùng có thể mô tả loại tiện ích mở rộng mà mình mong muốn, và trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tạo ra tiện ích đó để người dùng dùng thử trực tiếp. Nếu cảm thấy phù hợp, người dùng có thể lưu tiện ích mở rộng vừa tạo vào Safari để tiếp tục sử dụng sau này. Tuy nhiên, tính năng này hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định: nó chưa thể thực hiện được các thao tác quá phức tạp, đồng thời cũng không có khả năng tái tạo lại những tiện ích mở rộng vốn đã có sẵn trên App Store, chẳng hạn như các trình chặn quảng cáo.

Để cài đặt, người dùng truy cập trang beta công khai của Apple để đăng ký, sau đó vào Settings -> General -> Software Update và chọn bản iOS 27 Public Beta. Nên sao lưu thiết bị trước khi cài đặt để có thể khôi phục về iOS 26 nếu cần. Đây vẫn là bản beta, Apple cho biết Siri AI và các tính năng Apple Intelligence sẽ tiếp tục được tinh chỉnh trước khi phát hành chính thức cùng iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27 vào mùa thu năm nay.