Trong bối cảnh các đối thủ liên tục công bố những dự án hạ tầng trị giá hàng chục tỷ USD, sự kiện trở thành cơ hội quan trọng giúp Táo khuyết định hình lại chiến lược AI và định hình lại chiến lược trí tuệ nhân tạo và giải quyết các nhu cầu thực tế của người dùng.

WWDC 2026 đặt trí tuệ nhân tạo AI vào vị trí trung tâm

Apple xác nhận hội nghị nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026 diễn ra từ ngày 8/6 đến 12/6, mở đầu bằng bài phát biểu chính vào sáng 8/6 tại trụ sở Apple Park và phát trực tuyến trên nhiều nền tảng. Đây là kỳ hội nghị thường niên lần thứ 37 của hãng.

Sự kiện tiếp tục tổ chức chủ yếu theo hình thức trực tuyến và miễn phí cho cộng đồng nhà phát triển toàn cầu. Apple vẫn giữ một phần trực tiếp tại Apple Park dành cho một nhóm nhà phát triển, sinh viên và phóng viên chọn lọc.

Trọng tâm năm nay xoay quanh AI và các công cụ mới dành cho nhà phát triển. Hãng dự kiến giới thiệu loạt hệ điều hành gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27, đều bước vào giai đoạn thử nghiệm mùa hè trước khi phát hành chính thức vào mùa thu.

iOS 27 thay đổi thói quen thao tác và tối ưu thời lượng pin

Theo chuyên gia phân tích Mark Gurman, iOS 27 không theo đuổi một cuộc đại tu đồ họa hào nhoáng mà ưu tiên tối ưu thời lượng pin. Đổi lại, người dùng sẽ phải làm quen với một hệ thống cử chỉ thao tác hoàn toàn mới trên màn hình.

Theo các nguồn tin rò rỉ, thay đổi lớn nằm ở Trung tâm thông báo. Thay vì vuốt từ cạnh trên xuống như trước, thông báo sẽ trượt ra từ cạnh trái màn hình qua thao tác vuốt từ góc trên cùng bên trái. Khu vực vuốt ở giữa màn hình dành cho giao diện tìm kiếm và hỏi đáp mới tích hợp Siri.

Cũng theo các nguồn tin, Apple bổ sung nhiều tinh chỉnh thực tế. Apple Wallet thêm tính năng Create a Pass để tạo vé điện tử từ mã QR, Apple Health tích hợp video hướng dẫn sức khỏe, bàn phím cải thiện khả năng sửa lỗi ngữ pháp còn Safari có thể tự động phân nhóm và đặt tên cho các thẻ duyệt web.

Một số nguồn tin cho rằng iOS 27 mang dáng dấp bản cập nhật theo phong cách Snow Leopard, tập trung dọn dẹp mã nguồn cũ để cải thiện hiệu năng và giảm hao pin. Apple cũng có thể tinh chỉnh thêm giao diện Liquid Glass ra mắt năm trước.

Siri lột xác thành trợ lý AI dạng chatbot cùng loạt công cụ mới

Theo dự đoán của giới phân tích, điểm sáng lớn nhất của chiến lược AI nằm ở màn nâng cấp trợ lý Siri. Siri được cho là sẽ có giao diện chatbot riêng, vận hành tương tự các công cụ hỏi đáp phổ biến hiện nay và xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Theo các nguồn tin rò rỉ, ứng dụng Camera có thêm chế độ Siri để nhận diện thông tin trực tiếp từ hình ảnh, hỗ trợ quét nhãn dinh dưỡng hay lưu nhanh danh bạ. Ứng dụng Photos trang bị bộ ba công cụ chỉnh sửa AI gồm Extend mở rộng khung hình, Enhance tự cải thiện màu sắc và ánh sáng, cùng Reframe thay đổi góc nhìn sau khi chụp.

WWDC26 của Apple, sự kiện được kỳ vọng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của hãng.

Tuy nhiên, màn lột xác đi kèm rào cản phần cứng. Do yêu cầu cao về sức mạnh xử lý của Apple Intelligence, giao diện Siri mới dự kiến chỉ hỗ trợ từ iPhone 15 Pro trở lên. Đây là cách phân cấp rõ ràng, đồng thời thúc đẩy vòng đời nâng cấp thiết bị của người dùng.

Riêng các tối ưu cho iPhone Fold như chạy ứng dụng song song và thanh điều hướng bên, nhiều khả năng Apple giữ lại tới khi sản phẩm ra mắt, dự kiến vào tháng 9.

Sức ép từ cuộc đua hạ tầng AI buộc Apple phải tăng tốc

Sự tăng tốc của Apple diễn ra khi các ông lớn công nghệ liên tục đẩy mạnh đầu tư. Trọng tâm cuộc đua AI hiện mở rộng từ tính năng sang các vấn đề cốt lõi về bảo mật và quy mô hạ tầng.

OpenAI gần đây ra mắt Lockdown Mode nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước nguy cơ tấn công prompt injection, chủ động vô hiệu hóa duyệt web và xử lý hình ảnh cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Ở mảng hạ tầng, sau khi sáp nhập xAI hồi tháng 2/2026, SpaceX liên tiếp ký các hợp đồng cho thuê năng lực tính toán. Theo các tài liệu được SpaceX công bố ngày 5/6, Google trả khoảng 920 triệu USD mỗi tháng từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2029, tổng giá trị quanh mức 30 tỷ USD, để tiếp cận khoảng 110.000 GPU NVIDIA phục vụ nền tảng Gemini Enterprise.

Cũng theo các tài liệu này, Anthropic dự kiến chi 1,25 tỷ USD mỗi tháng đến tháng 5/2029 để sử dụng cụm trung tâm dữ liệu Colossus của SpaceX. Các hợp đồng dồn dập xuất hiện ngay trước thềm đợt IPO quy mô lớn sắp tới của SpaceX, cho thấy sức nóng của thị trường AI.

Apple sở hữu hệ sinh thái người dùng lớn và không nhất thiết phải tham gia cuộc đua AI bằng mọi giá. Dù vậy, hãng vẫn cần một tầm nhìn nhất quán cùng những tính năng AI thực sự hữu dụng để giữ vững vị thế. WWDC 2026 vì thế trở thành phép thử quan trọng cho hướng đi sắp tới của Táo khuyết.