Apple WWDC 2025 - thời khắc tiết lộ diện mạo đột phá cho iOS, iPadOS và macOS

Phạm Anh

Phạm Anh

18:18 | 26/03/2025
Apple vừa công bố sự kiện WWDC 2025 sẽ diễn ra từ 9-13/6. Đáng chú ý, năm nay được kỳ vọng sẽ là cuộc cách mạng thiết kế lớn nhất kể từ iOS 7, với giao diện trong suốt lấy cảm hứng từ visionOS.
Sự kiện phát triển quan trọng nhất của Apple sẽ diễn ra vào tháng 6

Apple vừa chính thức công bố thời gian tổ chức Hội nghị Các nhà Phát triển Toàn cầu (WWDC) năm 2025. Theo thông báo, sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 9 đến 13 tháng 6, với bài phát biểu khai mạc quan trọng vào ngày 9/6 tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, California.

WWDC là sự kiện thường niên quan trọng nhất của Apple dành cho cộng đồng phát triển, nơi công ty giới thiệu các phiên bản mới nhất của các hệ điều hành và công nghệ phần mềm. Đây cũng là dịp để hàng nghìn nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới học hỏi, giao lưu và tìm hiểu về các công cụ mới nhất để tạo ra ứng dụng cho hệ sinh thái Apple.

Apple WWDC 2025 - thời khắc tiết lộ diện mạo đột phá cho iOS, iPadOS và macOS
Ảnh minh họa: gsmarena

Sự thay đổi lớn nhất về thiết kế kể từ iOS 7

Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp, WWDC 2025 sẽ là bệ phóng cho cuộc cải tổ thiết kế lớn nhất của các nền tảng phần mềm Apple kể từ iOS 7 - phiên bản đã loại bỏ thiết kế skeumorphic (mô phỏng vật lý) để chuyển sang giao diện phẳng hơn vào năm 2013.

Năm nay, iOS 19, iPadOS 19 và macOS 16 dự kiến sẽ chuyển đổi sang phong cách thiết kế trong suốt hơn, lấy cảm hứng từ visionOS - hệ điều hành được phát triển cho kính thực tế hỗn hợp Vision Pro. Giao diện mới sẽ bao gồm nhiều yếu tố giống kính, tạo cảm giác hiện đại và thống nhất hơn giữa các thiết bị Apple.

Manh mối về sự thay đổi này đã xuất hiện trong logo WWDC 2025, với số "25" được thiết kế với hiệu ứng trong suốt. Đây có thể là cách Apple ngầm xác nhận hướng đi mới cho ngôn ngữ thiết kế của mình.

Những điểm nhấn dự kiến tại WWDC 2025

Ngoài thiết kế mới, WWDC 2025 được kỳ vọng sẽ giới thiệu nhiều tính năng và công nghệ mới cho các nền tảng phần mềm Apple:

iOS 19: Nhiều khả năng sẽ có các cải tiến về AI, khả năng tùy biến cao hơn và tối ưu hóa hiệu suất cho các mẫu iPhone mới.

iPadOS 19: Tiếp tục cải thiện khả năng đa nhiệm và tính năng sản xuất nội dung chuyên nghiệp, đặc biệt trên các mẫu iPad Pro với chip M-series.

macOS 16: Tích hợp sâu hơn với các thiết bị Apple khác và các tính năng nâng cao dành cho máy Mac trang bị chip Apple Silicon.

visionOS 2.0: Cập nhật quan trọng đầu tiên cho hệ điều hành của Vision Pro, dự kiến sẽ mở rộng khả năng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

watchOS 12 và tvOS 19: Các bản cập nhật hàng năm với các tính năng sức khỏe mới cho Apple Watch và trải nghiệm giải trí được cải thiện cho Apple TV.

Hình thức tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp

Giống như các năm gần đây, WWDC 2025 sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Phần lớn nội dung sẽ được phát trực tuyến miễn phí, giúp các nhà phát triển trên toàn thế giới có thể tiếp cận với các bài thuyết trình kỹ thuật, phiên hướng dẫn và các nội dung khác.

Tuy nhiên, Apple cũng sẽ bán vé với số lượng giới hạn cho các nhà phát triển muốn tham dự trực tiếp tại Apple Park. Những người tham gia trực tiếp sẽ có cơ hội gặp gỡ các kỹ sư Apple trong các phiên thực hành cá nhân và nhóm, đồng thời tham gia vào các hoạt động đặc biệt được tổ chức riêng cho sự kiện này.

Ý nghĩa của cuộc cải tổ thiết kế lần này

Việc Apple đổi mới giao diện người dùng không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của công ty trong việc thống nhất trải nghiệm người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Sự chuyển đổi sang thiết kế trong suốt, lấy cảm hứng từ visionOS, cho thấy Apple đang xây dựng nền tảng cho một tương lai nơi các thiết bị thực tế hỗn hợp sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Bằng cách đưa các yếu tố thiết kế của visionOS vào iOS, iPadOS và macOS, Apple đang tạo ra sự liên tục về mặt thị giác và tương tác giữa các thiết bị truyền thống và công nghệ thực tế hỗn hợp mới.

Thời điểm quan trọng đối với các nhà phát triển

WWDC 2025 sẽ là thời điểm quan trọng đối với các nhà phát triển để làm quen với các thay đổi thiết kế và API mới. Với sự thay đổi lớn về giao diện người dùng, các nhà phát triển sẽ cần điều chỉnh ứng dụng của họ để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới của Apple.

Các phiên thảo luận kỹ thuật, lab thực hành và tài liệu hướng dẫn được cung cấp trong suốt sự kiện sẽ giúp cộng đồng phát triển làm quen với các công cụ và kỹ thuật mới để tận dụng tối đa các tính năng mới trong các hệ điều hành của Apple.

WWDC 2025 hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Apple trong những năm gần đây, với việc giới thiệu cuộc cải tổ thiết kế lớn nhất kể từ iOS 7. Với phong cách thiết kế mới lấy cảm hứng từ visionOS, Apple đang đặt nền móng cho tương lai của trải nghiệm người dùng trên các thiết bị của mình.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 6, với bài phát biểu chính vào ngày 9/6 tại Apple Park. Các nhà phát triển và người dùng có thể theo dõi trực tuyến miễn phí thông qua trang web và ứng dụng của Apple, trong khi một số lượng giới hạn nhà phát triển sẽ có cơ hội tham dự trực tiếp.

