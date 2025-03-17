Apple phát triển tính năng dịch trực tiếp cho AirPods với iOS 19

Chúng ta chỉ còn cách sự kiện WWDC (Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple) ba tháng nữa, khi Apple sẽ chính thức giới thiệu iOS 19. Theo những tin đồn gần đây, bản cập nhật này sẽ là một bước tiến lớn, tập trung vào việc giới thiệu thiết kế mới cho hệ điều hành iPhone và iPad. Nhưng có vẻ như Apple còn nhiều điều bất ngờ khác, khi một báo cáo mới từ Bloomberg cho biết iOS 19 sẽ có tính năng dịch thuật trực tiếp cho AirPods.

Ảnh minh họa: 9to5mac

Tính năng dịch thuật trực tiếp cho AirPods trong iOS 19

Trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này, Mark Gurman cho biết tính năng này sẽ có khả năng dịch "cuộc trò chuyện trực tiếp" từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Tính năng này sẽ được cung cấp cho các mẫu AirPods hiện tại như một phần của bản cập nhật iOS 19 vào cuối năm nay.

Ví dụ, nếu một người dùng nói tiếng Anh đang nghe ai đó nói bằng ngôn ngữ khác, iPhone sẽ sử dụng micro của AirPods để tự động dịch lời nói. Sau đó, iPhone sẽ dịch tiếng Anh sang ngôn ngữ khác theo thời gian thực.

Hiện chưa rõ liệu tính năng mới này sẽ độc quyền cho thế hệ AirPods Pro mới nhất hay Apple sẽ cung cấp cho các mẫu cũ hơn. Năm ngoái với iOS 18, Apple đã giới thiệu các tính năng sức khỏe thính giác mới cho AirPods Pro thế hệ thứ hai.

Bloomberg đã đưa tin vào đầu tuần này rằng Apple có kế hoạch lớn cho các hệ điều hành của mình. Điều này bao gồm việc giới thiệu một thiết kế mới sẽ làm cho giao diện nhất quán hơn giữa iOS, macOS và visionOS. Apple cũng có kế hoạch "đơn giản hóa cách người dùng điều hướng và kiểm soát thiết bị của họ".

Đối với AirPods, công ty đã và đang khám phá ý tưởng đặt camera vào tai nghe không dây của mình. Các camera này sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tính năng trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như Visual Intelligence (Trí thông minh thị giác), mà không cần phải lấy iPhone ra khỏi túi. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài trước khi phát hành những chiếc AirPods được đồn đại có camera tích hợp này.

Xu hướng tích hợp AI vào thiết bị âm thanh

Việc Apple phát triển tính năng dịch thuật trực tiếp cho AirPods phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị âm thanh. Các công ty công nghệ lớn đang đua nhau phát triển tai nghe thông minh có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp dịch vụ dịch thuật theo thời gian thực.

Google đã giới thiệu tính năng dịch thuật trực tiếp thông qua Pixel Buds từ năm 2017, và Samsung cũng đang phát triển các tính năng tương tự cho Galaxy Buds. Sự tham gia của Apple vào lĩnh vực này với AirPods sẽ mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng hệ sinh thái Apple, đặc biệt là những người thường xuyên giao tiếp đa ngôn ngữ.

Với khả năng dịch thuật trực tiếp, AirPods sẽ trở thành công cụ giao tiếp quốc tế mạnh mẽ, giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc họp kinh doanh, du lịch và giao tiếp hàng ngày. Điều này có thể mở ra thị trường mới cho Apple tại các quốc gia đa ngôn ngữ như Châu Âu và Châu Á.

Các chuyên gia công nghệ dự đoán rằng tính năng này sẽ tạo ra làn sóng mới trong phát triển công nghệ âm thanh, đẩy nhanh quá trình tích hợp AI vào các thiết bị đeo.