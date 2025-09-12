Công nghệ số
Grammarly mở rộng tính năng trên 5 ngôn ngữ mới

Bên cạnh tiếng Anh, hiện Grammarly đã mở rộng các tính năng kiểm tra ngữ pháp ở 5 ngôn ngữ mới: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Ý.

Bản cập nhật mới của Grammarly. Ảnh: Grammarly
Bản cập nhật mới của Grammarly. Ảnh: Grammarly

Grammarly cho biết, hiện người dùng có thể sử dụng các tính năng viết, kiểm tra ngữ pháp, dịch trực tiếp đoạn văn, trau chuốt đoạn văn ở các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Ý, Anh. Hơn nữa, tính năng dịch trực tiếp cho phép người dùng xem bản dịch trong 19 ngôn ngữ khác nhau.

Trong một bài viết blog gần đây, Grammarly hứa hẹn các bản cập nhật cải tiến hơn trong tương lai. Các tính năng hỗ trợ viết và kiểm tra ngữ pháp đa ngôn ngữ sẽ được trang bị AI tác nhân (AI Agents), được tích hợp trực tiếp trên nền tảng soạn thảo văn bản của Grammarly.

Ra mắt năm 2009, Grammarly được biết đến như công cụ hỗ trợ viết tiếng Anh tốt nhất. Người dùng có thể chọn giữa nhiều biến thể như Anh - Mỹ, Anh - Canada hay Anh - Ấn Độ.

Theo số liệu trong một báo cáo của Grammarly hồi tháng 5, ứng dụng ghi nhận mốc 40 triệu người dùng hoạt động hằng ngày. Công ty cũng cho biết đã thử nghiệm các công cụ hỗ trợ đa ngôn ngữ với 1 triệu người dùng và nhận được kết quả tích cực về trải nghiệm của người dùng.

Trong thời gian vừa qua, Grammarly liên tục tung ra các bản cập nhật tính năng mới. Tháng trước, ứng dụng này đã phối hợp cùng Coda - một startup được Grammarly mua lại - để thiết kế mới giao diện người dùng và bổ sung thêm các công cụ AI.

Hiện bản cập nhật đa ngôn ngữ mới hỗ trợ cả người dùng miễn phí và người dùng trả phí.

