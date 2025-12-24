Ấn Độ và New Zealand công bố hiệp định thương mại tự do, phần lớn hàng hóa được miễn thuế

Thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và New Zealand cho phép phần lớn hàng hóa được giao dịch “miễn thuế”. Ảnh: Getty .

Thỏa thuận được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, trong bối cảnh New Delhi đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Theo thông báo chung, hiệp định sẽ được ký kết trong nửa đầu năm tới và được xem xét lại sau một năm thực thi. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết, thỏa thuận này sẽ loại bỏ và cắt giảm thuế quan đối với khoảng 95% kim ngạch xuất khẩu của New Zealand sang Ấn Độ, trong đó gần 57% hàng hóa sẽ được hưởng ưu đãi thuế “ngay từ ngày đầu tiên” hiệp định có hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ giành được quyền tiếp cận “thị trường miễn thuế” đối với toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu sang New Zealand, bao gồm dệt may, quần áo, da và giày dép, sản phẩm thủy sản, đá quý và trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa kỹ thuật và ô tô.

Ngoài lĩnh vực thương mại, thỏa thuận còn mở rộng hợp tác đầu tư và lao động. Theo tuyên bố từ phía Ấn Độ, New Zealand dự kiến đầu tư khoảng 20 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 15 năm tới, đồng thời tạo điều kiện cho việc di chuyển của các chuyên gia, lao động lành nghề và sinh viên Ấn Độ sang quốc đảo Thái Bình Dương này.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nhấn mạnh, FTA với New Zealand là một “thỏa thuận hướng đến con người”, không chỉ mở rộng thương mại mà còn tạo ra cơ hội học tập, làm việc và phát triển toàn cầu cho doanh nghiệp và giới trẻ Ấn Độ.

Về mở cửa thị trường, New Delhi sẽ bãi bỏ thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ New Zealand như thịt cừu, len, than đá, cùng gần như toàn bộ sản phẩm lâm nghiệp và gỗ. Ấn Độ cũng cho phép nhập khẩu miễn thuế một số sản phẩm sữa và nguyên liệu thực phẩm phục vụ tái xuất.

Tuy nhiên, để bảo vệ nông dân và ngành công nghiệp trong nước, Ấn Độ loại trừ một số mặt hàng nhạy cảm khỏi danh mục mở cửa, bao gồm sữa, cà phê, sữa tươi, kem, phô mai, sữa chua, váng sữa, casein, hành tây, đường, gia vị, dầu ăn và cao su.

Đánh giá về tác động của hiệp định, ông Ranjeet Mehta, Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ PHDCCI, cho rằng FTA sẽ mang lại sự ổn định chính sách, giúp giảm chi phí đầu vào cho ngành sản xuất và tạo nền tảng cho khả năng phục hồi kinh tế dài hạn.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương giữa hai nước đạt 1,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2024–2025, trong khi tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2024. “Hiệp định thương mại tự do cung cấp một khuôn khổ ổn định và dễ dự đoán để khai thác tối đa tiềm năng của mối quan hệ này,” bộ này nhấn mạnh.

FTA với New Zealand là thỏa thuận thương mại tự do thứ ba của Ấn Độ trong năm nay, sau các hiệp định ký với Anh vào tháng 7 và với Oman hồi đầu năm. Các thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Mỹ – đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi đã áp thuế lên tới 50% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, bao gồm mức thuế 25% liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu từ Nga.

Trước áp lực từ thuế quan của Mỹ, Ấn Độ đang tăng tốc tìm kiếm các thị trường thay thế. Sau khi các mức thuế cao có hiệu lực từ tháng 8, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã giảm gần 12% trong tháng 9 và 8,5% trong tháng 10, trước khi bật tăng mạnh 22,6% trong tháng 11, phản ánh nỗ lực điều chỉnh và thích ứng của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.