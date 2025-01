Phái đoàn New Zealand ký kết hợp tác cùng Tiki

Dẫn đầu là Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng phái đoàn thương mại đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam với mục tiêu giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của New Zealand, giúp tăng cường kết nối và tìm hiểu các cơ hội hợp tác thương mại mới tại đây.

Tháp tùng Thủ tướng Ardern có Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand, ông Damien O’Connor, cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, hàng không, công nghệ, dịch vụ và phát triển bền vững. Phái đoàn đại diện cho cam kết của New Zealand trong việc hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng ông Damien O’Connor - Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu tham dự buổi phát động chiến dịch Move Check của công ty sữa Fonterra.

Được biết, trong buổi làm việc đầu tiên tại Hà Nội, phái đoàn New Zealand đã có buổi giới thiệu về lợi ích của các sản phẩm sữa New Zealand đối với sức khỏe người tiêu dùng. Sữa và các sản phẩm từ sữa là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của New Zealand sang thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand vào Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2022.

Lãnh đạo WinMart chào đón phái đoàn các doanh nghiệp New Zealand tới thăm không gian trưng bày các sản phẩm thực phẩm & đồ uống cao cấp của New Zealand.

Trong chuyến công du này, Thủ tướng Jacinda Arden và Bộ Trưởng Damien O’Connor cũng đã đến thăm một số doanh nghiệp New Zealand đang hoạt động tại Việt Nam để tìm hiểu những nỗ lực của họ nhằm đưa các sản phẩm bền vững đến với người tiêu dùng Việt Nam, tham gia lễ cắt băng khai trương cửa hàng thương hiệu ecostore đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, thủ tướng cũng sẽ tham dự sự kiện ra mắt các sản phẩm thực phẩm và đồ uống New Zealand. Tại đây, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu một loạt sản phẩm mới dành cho thị trường Việt Nam, trước sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông hàng đầu và đông đảo những cá nhân có sức ảnh hưởng trong nước.

Buổi tối cùng ngày, tại Hội nghị Phụ nữ 2022 (Forbes Women in Leadership Summit) do Forbes Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Arden sẽ có bài phát biểu quan trọng nhằm nhấn mạnh vị thế và vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng cấu trúc kinh tế và xã hội, chia sẻ về những bước mà New Zealand đang tiến hành để hỗ trợ nhiều hơn cho phụ nữ trong vai trò lãnh đạo cũng như học tập những bài học kinh nghiệm từ các nữ lãnh đạo Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Arden và phái đoàn doanh nghiệp sẽ chứng kiến hai ​lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Biên bản đầu tiên được ký kết giữa thương hiệu thiết kế dây chuyền sản xuất sữa Waikato Milking System và công ty TH Milk, theo đó Waikato Milking System đồng ý bán các hệ thống công nghệ cao về vắt sữa cho TH Milk. Giá trị của thỏa thuận dự kiến ​​lên tới 7 triệu đô-la New Zealand (NZD).

Trước khi kết thúc chuyến công du, phái đoàn cùng chứng kiến lễ ký kết thứ hai, giữa Tiki (nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam) và Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam (NZTE). Theo thỏa thuận NZTE sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp New Zealand đẩy mạnh kênh bán hàng, quảng bá và tiếp cận với hàng triệu khách hàng trên nền tảng Tiki. Đồng thời, NZTE sẽ chia sẻ kiến ​​thức và cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của Tiki và các thương hiệu New Zealand hiện diện trên nền tảng này. Nhân dịp này, NZTE cũng chính thức khởi động Tuần lễ New Zealand trên nền tảng Tiki, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu New Zealand được ưa chuộng nhất.