Mới đây, Foxtron Vehicle Technologies, công ty con của Tập đoàn Công nghệ Hon Hai (Foxconn), thông báo đã ký kết biên bản ghi nhớ với Mitsubishi Motors Corporation về phát triển và cung cấp mẫu xe điện cho Mitsubishi Motors.

Theo thỏa thuận, Foxtron sẽ phát triển và cung cấp mẫu xe điện cho Mitsubishi Motors theo mô hình OEM, đồng thời cung cấp dịch vụ thiết kế và quản lý sản xuất. Mẫu xe này dự kiến gia nhập thị trường Australia và New Zealand vào nửa cuối năm 2026.

Mitsubishi Motors đánh giá cao giải pháp xe điện của Foxtron với khả năng vận hành xuất sắc và hệ thống giải trí hiện đại, phù hợp với nhu cầu người dùng tại Australia và New Zealand.

Foxtron cho biết, theo tầm nhìn "Chia sẻ, Hợp tác và Phát triển" của Chủ tịch Foxconn Young Liu, công ty hướng đến đẩy nhanh quá trình phát triển xe điện thông qua tối ưu hóa nền tảng và các thành phần mô đun. "Chúng tôi rất vui mừng khi phát triển và cung cấp xe điện cho Mitsubishi Motors Corporation và mong đợi sự hợp tác bổ sung cho cả hai bên, thúc đẩy mở rộng kinh doanh", đại diện Foxtron chia sẻ.

Tập đoàn Đài Loan áp dụng chiến lược tương tự như đã làm với Apple cho iPhone vào ngành công nghiệp ô tô. Foxconn đảm nhận công đoạn sản xuất xe phức tạp và tốn nhiều nhân công với chi phí thấp, đồng thời phát triển hệ thống tương đương Android cho xe kết nối.

Thỏa thuận với Mitsubishi giúp hãng xe Nhật Bản vượt qua áp lực cạnh tranh tại thị trường Châu Đại Dương, tại đây các mẫu SUV của hãng rất được ưa chuộng. Một mặt, Mitsubishi đối mặt với nguy cơ bị áp thuế từ chính quyền Mỹ, mặt khác phải đối phó với sự trỗi dậy nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang vượt trội tại thị trường châu Á.

Việc sản xuất tại Đài Loan giúp Mitsubishi rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, kiểm soát chi phí và giảm thiểu thách thức về thuế quan. Quan trọng hơn, với Foxconn, thỏa thuận này mở đường cho tập đoàn thiết lập vị thế là đối tác sản xuất theo hợp đồng cho các hãng xe Nhật Bản, lặp lại thành công đã đạt được trong lĩnh vực sản xuất máy tính và điện thoại thông minh cho các công ty như Apple.

Để nâng cao tiềm năng trên thị trường ô tô kết nối, tháng 3 năm nay, Foxconn đưa ra đề xuất phát triển "hệ thống Android cho xe điện" và xây dựng đề nghị hợp tác ba bên với Honda và Nissan sau khi hai hãng này hủy bỏ đàm phán sáp nhập. Mặc dù chưa có kết quả cụ thể từ việc tiếp cận Honda và Nissan, thỏa thuận với Mitsubishi có thể mở ra cánh cửa cho các thương vụ tiếp theo, đặc biệt khi Mitsubishi và Nissan, cùng với Renault, đã thành lập liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi từ năm 1999.

Foxconn triển khai trung tâm sản xuất thử nghiệm tại Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu ở Trung Quốc, nơi áp dụng mô hình dịch vụ thiết kế và sản xuất theo hợp đồng (CDMS) cho xe điện, hoàn thành 80% công việc nền tảng và chỉ để lại 20% cho khách hàng. Cơ sở này giới thiệu sáu mẫu xe điện, bao gồm SUV, sedan hạng sang, xe buýt điện và xe giao hàng điện.

Trong bối cảnh thị trường ô tô kết nối thay đổi nhanh chóng, với các công ty tìm kiếm sự hợp tác để cập nhật công nghệ và sản xuất đa quốc gia nhằm tránh thuế quan, Foxconn đang ở đúng thời điểm và vị trí để tận dụng cơ hội.