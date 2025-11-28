Doanh nghiệp số
FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu

Thái Tuấn

Thái Tuấn

13:36 | 28/11/2025
Đây là lần thứ 4, FPT lọt Top các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu khu vực.
Cụ thể, công ty thành viên FPT Software vừa được Gartner công nhận là một trong 12 nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi CNTT trên nền tảng điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) tiêu biểu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông tin này được công bố trong báo cáo Magic Quadrant - Báo cáo uy tín hàng đầu của Gartner chuyên đánh giá các nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ công nghệ trên toàn cầu.

FPT lần thứ 4 lọt TOP FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu
FPT sở hữu đội ngũ hàng nghìn chuyên gia điện toán đám mây đạt chứng nhận quốc tế.

Gartner ghi nhận năng lực vượt trội của FPT với hàng trăm dự án chuyển đổi hệ thống đám mây quy mô lớn được thực hiện trên toàn cầu và đội ngũ hàng nghìn chuyên gia đạt chứng nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô (cloud hyperscaler) như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud và Oracle Cloud.

Năng lực vượt trội trên giúp FPT cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn diện từ tư vấn, chuyển đổi, tối ưu hạ tầng đến bảo mật và vận hành - hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch lên nền tảng đám mây một cách liền mạch, an toàn bảo mật và hiệu quả. Đặc biệt, FPT còn mở rộng hệ sinh thái hợp tác sâu rộng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô hàng đầu, mang đến những giải pháp đám mây và dữ liệu đột phá cho các tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều thị trường.

FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu
FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu

Ông Frank Bignone, Giám đốc Chuyển đổi số toàn cầu của FPT Software, Tập đoàn FPT, nhận định: “Việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây công cộng vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp trong hành trình nâng cao hiệu quả vận hành. Với năng lực xây dựng, vận hành các ứng dụng tối ưu cho môi trường đám mây ngay từ ban đầu (cloud-native) và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án chuyển đổi hệ thống điện toán đám mây quy mô lớn, FPT sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi quy mô, giúp họ tự tin bước vào hành trình chuyển dịch hạ tầng, ứng dụng CNTT lên môi trường điện toán đám mây thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đầy biến động”.

Tập đoàn FPT hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, FPT luôn cung cấp các sản phẩm thực tiễn và hiệu quả cho hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới. Cam kết khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và cung cấp các giải pháp AI đạt chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp toàn cầu, FPT tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh. Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.

Có thể nói, xuyên suốt hành trình ấy là sự kiên định của đội ngũ lãnh đạo trong việc lựa chọn: xây dựng công nghệ do người Việt làm chủ và phát triển các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.
10 doanh nhân nhận giải Sao Đỏ năm 2025 điều hành các doanh nghiệp có tổng tài sản vượt 2,8 triệu tỷ đồng, thu về 214.000 tỷ đồng doanh thu và đóng góp gần 14.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Hợp tác giữa VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội đánh dấu bước phát triển quan trọng của hai bên, cùng hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.
Người lao động có quyền yêu cầu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 15 ngày làm việc khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện nghĩa vụ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2962/BHXH-QLT ngày 13/11/2025 hướng dẫn chi tiết quy trình này cho các trường hợp xảy ra trước 01/7/2024.
Tập đoàn Subzero Engineering khánh thành cơ sở sản xuất mới ở TP. Hồ Chí Minh, phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương với quy mô hơn 50 việc làm kỹ thuật cao.
