Cụ thể, công ty thành viên FPT Software vừa được Gartner công nhận là một trong 12 nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi CNTT trên nền tảng điện toán đám mây công cộng (Public Cloud) tiêu biểu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông tin này được công bố trong báo cáo Magic Quadrant - Báo cáo uy tín hàng đầu của Gartner chuyên đánh giá các nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ công nghệ trên toàn cầu.

FPT sở hữu đội ngũ hàng nghìn chuyên gia điện toán đám mây đạt chứng nhận quốc tế.

Gartner ghi nhận năng lực vượt trội của FPT với hàng trăm dự án chuyển đổi hệ thống đám mây quy mô lớn được thực hiện trên toàn cầu và đội ngũ hàng nghìn chuyên gia đạt chứng nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô (cloud hyperscaler) như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud và Oracle Cloud.

Năng lực vượt trội trên giúp FPT cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn diện từ tư vấn, chuyển đổi, tối ưu hạ tầng đến bảo mật và vận hành - hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch lên nền tảng đám mây một cách liền mạch, an toàn bảo mật và hiệu quả. Đặc biệt, FPT còn mở rộng hệ sinh thái hợp tác sâu rộng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô hàng đầu, mang đến những giải pháp đám mây và dữ liệu đột phá cho các tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều thị trường.

FPT lần thứ 4 lọt TOP 12 nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiêu biểu

Ông Frank Bignone, Giám đốc Chuyển đổi số toàn cầu của FPT Software, Tập đoàn FPT, nhận định: “Việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây công cộng vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra những thách thức mới cho doanh nghiệp trong hành trình nâng cao hiệu quả vận hành. Với năng lực xây dựng, vận hành các ứng dụng tối ưu cho môi trường đám mây ngay từ ban đầu (cloud-native) và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án chuyển đổi hệ thống điện toán đám mây quy mô lớn, FPT sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi quy mô, giúp họ tự tin bước vào hành trình chuyển dịch hạ tầng, ứng dụng CNTT lên môi trường điện toán đám mây thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đầy biến động”.

Tập đoàn FPT hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, FPT luôn cung cấp các sản phẩm thực tiễn và hiệu quả cho hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới. Cam kết khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và cung cấp các giải pháp AI đạt chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp toàn cầu, FPT tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh. Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.