FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:06 | 22/08/2025
Theo đó, giải pháp SpeedX tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7 vừa được FPT tổ chức sáng nay trong khuôn khổ sự kiện công nghệ “Lead the speed - Dẫn đầu tốc độ”, đánh dấu bước đi tiên phong đưa tiêu chuẩn kết nối internet mới tới tận tay người dùng Việt.
Như vậy, hàng triệu gia đình Việt sẽ được trải nghiệm tốc độ Internet đối xứng lên tới 10Gbps, tải dữ liệu chưa tới 10 giây, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị, sẵn sàng cho các ứng dụng, công nghệ thông minh như AR/VR, nhà thông minh, streaming 8K và điện toán đám mây.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt
FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt
Cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030, Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng về hạ tầng số, kéo theo đó là nhu cầu về một nền tảng kết nối ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ đa thiết bị trở thành yếu tố then chốt để phát triển xã hội số, kinh tế số và công dân số. Đón đầu xu hướng và hiện thực hóa tầm nhìn này, FPT đã ra mắt giải pháp Internet SpeedX, tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất hiện nay.

Bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ XGS-PON, giải pháp này cung cấp tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps cho cả chiều tải lên (upload) và tải xuống (download). Tốc độ này giúp thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với thế giới số, biến những tác vụ nặng nề nhất trở nên nhẹ nhàng và tức thời.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt

Giải pháp SpeedX của FPT tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7, mang đến trải nghiệm kết nối mạnh mẽ nhất

Theo đại diện FPT, với sự kết hợp giữa hai công nghệ hiện đại nhất là XGS-PON và Wi-Fi 7, SpeedX có khả năng tạo ra một "siêu xa lộ" internet cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị. Băng thông cực lớn lên tới 10Gbps giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng một người tải game làm ảnh hưởng đến người khác đang xem YouTube hay họp trực tuyến. Với các gia đình sử dụng hệ sinh thái smarthome, SpeedX đảm bảo tất cả các thiết bị từ đèn, rèm cửa, điều hòa, robot hút bụi cho đến hệ thống an ninh luôn được kết nối, phản hồi tức thì và hoạt động một cách trơn tru.

Với các game thủ, công nghệ XGS-PON sẽ cho phép tải một file game nặng chỉ dưới một phút. Hay với những người yêu thích điện ảnh, một bộ phim chất lượng 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về chỉ trong vài giây, sẵn sàng cho trải nghiệm giải trí tại gia không thua kém rạp chiếu phim.

Một trong những điểm khác biệt lớn của công nghệ này nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10Gbp cả tải xuống (download) và tải lên (upload). Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn. Khi lắp đặt Wi-Fi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây (Cloud Computing), hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại, giúp tối ưu hóa hiệu suất công việc và giải phóng sức sáng tạo.

Không chỉ thế, Wi-Fi 7 còn tối ưu về độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu internet mạnh mẽ và ổn định trong mọi không gian, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến các góc xa nhất trong nhà, giúp các thành viên trong gia đình có thể tự do học tập, làm việc và giải trí ở bất kỳ đâu.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện
Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Với giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, FPT định nghĩa lại tiêu chuẩn mới về tốc độ Internet tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm thực tế Internet tốc độ 10Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam”.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt
FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng mạng lõi và công nghệ đầu cuối dành cho người dùng.

Để biến tốc độ 10Gbps thành trải nghiệm thực tế, FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng mạng lõi và công nghệ đầu cuối dành cho người dùng. Trong đó, SpeedX là sự kết hợp hoàn hảo của hai công nghệ tân tiến nhất hiện nay, đó làXGS-PON (X-Gigabit-capable Passive Optical Network và Wi-Fi 7.

Nếu như SpeedX là công nghệ cáp quang thụ động có khả năng cung cấp tốc độ 10 Gigabit, sử dụng hạ tầng cáp quang tiên tiến để mang lại tốc độ đối xứng lên tới 10Gbps. So với chuẩn GPON truyền thống bị giới hạn ở tốc độ 2.5Gbps/1.25Gbps, XGS-PON nhanh hơn gấp nhiều lần, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng cao trong 5-10 năm tới.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt
Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới nhất, giúp khai thác tối đa hiệu suất của XGS-PON

Thì Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới nhất, giúp khai thác tối đa hiệu suất của XGS-PON. Wi-Fi 7 hỗ trợ đồng thời ba băng tần (2.4GHz, 5GHz và 6GHz), tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước đó và gấp 4 lần khả năng chịu tải. Việc triển khai giải pháp Internet SpeedX tích hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 nằm trong chiến lược nâng cấp hạ tầng và dịch vụ Internet của FPT.

Sự kết hợp này không chỉ là bản nâng cấp đơn thuần mà còn là một bước nhảy vọt về chất lượng, đây cũng là bước đi cụ thể hoá của FPT đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến hạ tầng băng rộng tốc độ cao, an toàn và ổn định, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phổ cập Internet tốc độ gigabit.

“Là một đơn vị luôn tiên phong công nghệ, FPT không chỉ hướng tới nâng cấp trải nghiệm khách hàng liên tục, mà còn đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược phát triển hạ tầng số quốc gia. FPT đi trước đón đầu sẵn sàng nền tảng hạ tầng, góp phần là một viên gạch trong lộ trình thực hiện Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong kỷ nguyên đất nước vươn mình”. Ông Hoàng Việt Anh, Tập đoàn FPT khẳng định thêm.

Cũng nhân dịp này, FPT ra mắt nền tảng livestream eSports đầu tiên made by Việt Nam, FangTV.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt

FPT ra mắt nền tảng livestream eSports đầu tiên made by Việt Nam, FangTV

Đây là ứng dụng FangTV do FPT Play phát triển, dành riêng cho lĩnh vực Gaming và eSports. Theo đó, FangTV là một trong những mạng xã hội đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép hoạt động theo Nghị định147/2024/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Việc ra mắt FangTV đánh dấu bước đi tiên phong của FPT Play trong việc xây dựng một hệ sinh thái số chuyên sâu, phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối ngày càng cao của cộng đồng yêu thích gaming và thể thao điện tử trong nước.

Với FangTV người dùng có thể theo dõi các giải đấu eSports hàng đầu trong nước và quốc tế với chất lượng hình ảnh vượt trội, độ trễ thấp và dịch vụ ổn định. Nền tảng tích hợp đầy đủ các tính năng tương tác như livechat, bình luận thời gian thực và hiệu ứng "thả lửa" trực tiếp, tạo nên không khí sôi động, kết nối giữa người xem với nội dung.

Về mặt công nghệ, FangTV ứng dụng công nghệ Cloud và MultiCDN để tối ưu chất lượng truyền tải, giúp livestream mượt mà trên mọi đường truyền internet. Hệ thống dữ liệu của ứng dụng được đặt tại Trung tâm Dữ liệu FPT đạt chuẩn Tier III quốc tế, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và tính liên tục trong vận hành. Đặc biệt, công nghệ Adaptive Bitrate cho phép nội dung hiển thị thích ứng theo băng thông mạng của từng người dùng, mang lại trải nghiệm mượt mà và ổn định ngay cả trong điều kiện kết nối hạn chế. Hơn thế, AI được FangTV sử dụng trong khâu kiểm duyệt nội dung, giúp thông tin trước khi phân phối đến người dùng luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn cộng đồng. Ứng dụng cũng được thiết kế với giao diện thân thiện, phù hợp với thị hiếu nội địa.

FangTV không chỉ phục vụ người xem mà còn mở ra cơ hội cho các streamer và nhà sáng tạo nội dung thông qua chính sách chia sẻ doanh thu rõ ràng, cùng các công cụ hỗ trợ phát triển kênh cá nhân. Trong lộ trình phát triển sắp tới, nền tảng sẽ nâng cấp các tính năng gợi ý nội dung cá nhân hóa bằng AI, đề xuất livestream theo sở thích, highlight các khoảnh khắc đáng chú ý và cung cấp các công cụ quản lý phiên livestream chuyên nghiệp, các chức năng tạo hiệu ứng hình ảnh, giọng nói dành cho Streamer. Bên cạnh đó, hệ thống Donate, Loyalty và Gamification sẽ được phát triển nhằm tăng cường sự gắn kết giữa người sáng tạo và cộng đồng người hâm mộ.

FangTV cũng định hướng mở rộng nội dung độc quyền, chuyên biệt trong lĩnh vực eSports, đồng thời kết hợp với hệ sinh thái thể thao, giải trí từ FPT Play, nhằm tạo nên nền tảng giải trí đa chiều, đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dùng hiện đại.

FPT tiên phong đưa Internet 10Gbps đến tay người dùng Việt
FangTV không chỉ phục vụ người xem mà còn mở ra cơ hội cho các streamer và nhà sáng tạo nội dung

Chia sẻ về FangTV, ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: “FangTV là một phần trong chiến lược dài hạn của FPT Play, hướng đến ba trụ cột chính: làm chủ công nghệ, phát triển nội dung eSports có định hướng giáo dục và xây dựng hệ sinh thái số tích hợp. Chúng tôi kỳ vọng FangTV sẽ trở thành nền tảng livestream eSports hàng đầu tại Việt Nam, đóng vai trò kết nối cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp thể thao điện tử trong nước.”

Không chỉ liên tục tiên phong ứng dụng công nghệ mới, từ internet băng rộng đầu tiên, phủ sóng cáp quang toàn quốc, đến nay FPT đã phổ cập chuẩn kết nối 10Gbps. Và sự kiện ra mắt Internet SpeedX đã đánh dấu một cột mốc công nghệ quan trọng thể hiện rõ vai trò tiên phong và cam kết của FPT mang lại các giải pháp internet, công nghệ mới toàn diện cho người dùng.

