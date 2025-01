Cisco chính thức ra mắt các thiết bị Wi-Fi 7

Hệ thống không dây mới gốc AI với khả năng nhận diện vị trí, thích ứng ngay lập tức với mọi môi trường và tối ưu liên tục kết hợp cùng sức mạnh của Cisco Spaces để tạo ra môi trường làm việc thông minh.

Giải pháp Wi-Fi 7 hợp nhất mang đến cho khách hàng của Cisco sự linh hoạt tối đa bằng cách cung cấp trải nghiệm quản lý không dây thống nhất trên đám mây, mạng tại chỗ và mạng hỗn hợp. Những đổi mới này giúp khách hàng giải quyết các thách thức về kết nối, bảo mật và giám sát dịch vụ, đồng thời cung cấp nền tảng linh hoạt để thích nghi tốt với những thay đổi trong tương lai cho nơi làm việc của họ.

Các thiết bị Cisco Wi-Fi 7 với nhiều tính năng thông minh, an toàn bảo mật vừa chính thức ra mắt

Công nghệ không dây đã định hình lại thế giới, từ cách thức và nơi làm việc cho đến cách mọi người mua sắm và học tập. Ngày nay, những cải tiến không dây tiếp tục xoá nhoà ranh giới giữa không gian vật lý và không gian số, cho phép các tổ chức chuyển đổi nơi làm việc của mình và tạo ra những trải nghiệm số mới trong kỷ nguyên AI. Trong khi Wi-Fi 7 mở khoá những cải tiến quan trọng về hiệu suất thì một nhà bán lẻ đang tái định hình trải nghiệm mua sắm, một nhà sản xuất đang tối ưu hoá việc vận hành với khả năng theo dõi tài sản chính xác hay một bệnh viện đang nâng cao việc chăm sóc bệnh nhân đều cần nhiều hơn là kết nối đơn thuần. Họ cần một nền tảng thông minh, an toàn và đảm bảo.

“Gần như mọi hoạt động của chúng tôi đều kết hợp hành vi của con người với cảm biến, camera, hoặc màn hình - những trải nghiệm vật lý trong một thế giới đang không ngừng số hoá. Và Wi-Fi là trung tâm của tất cả những điều đó. Với các thiết bị Cisco Wi-Fi 7 và Cisco Spaces, chúng tôi đang cung cấp khả năng kết nối, sự đảm bảo, và dữ liệu mà các nhóm CNTT, bất động sản, và cơ sở vật chất cần để tái định hình trải nghiệm của nhân viên và khách hàng ở mọi nơi.” Ông Jeetu Patel, Giám đốc Sản phẩm của Cisco chia sẻ.

Các thiết bị Cisco Wi-Fi 7 hứa hẹn sẽ tái định hình trải nghiệm của nhân viên và khách hàng ở mọi nơi

Vai trò của kết nối không dây đang ngày càng quan trọng khi các tổ chức dựa vào công nghệ để hỗ trợ lực lượng lao động và tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng cuối của họ. Các giải pháp của Cisco vượt trội nhờ vào các tính năng:

Thông minh: Các thiết bị Wi-Fi 7 mới của Cisco mang đến một trong những giải pháp không dây thông minh nhất trong ngành có tính năng tối ưu hoá hiệu suất gốc AI và tự cấu hình ngay khi sử dụng. Các điểm truy cập này có thể sử dụng trên toàn cầu và tự động nhận diện vị trí ngay khi kết nối. Nhờ quyền truy cập nền tảng Cisco Spaces bao gồm trong gói đăng ký, khách hàng có thể biến không gian làm việc của họ thành không gian thông minh.

An toàn: Được hỗ trợ bởi một số khả năng phát hiện mối đe doạ tiên tiến nhất trong ngành, Cisco bảo vệ mọi kết nối với tính năng lập hồ sơ thiết bị gốc AI, ngăn chặn mối đe doạ và bảo mật không dây tiên tiến và mã hoá dữ liệu.

Được đảm bảo dịch vụ: Với Cisco ThousandEyes, khách hàng có thể đảm bảo mọi trải nghiệm được kết nối bằng cách sử dụng AI và tự động hoá để xác định và khắc phục các điểm nghẽn hiệu suất trên mạng nội bộ, mạng viễn thông và Internet bên ngoài, mang lại trải nghiệm kỹ thuật số vượt trội cho mọi người dùng ở bất kỳ đâu.

Ngoài ra, khi sử dụng các thiết bị Wi-Fi 7 mới của Cisco, các doanh nghiệp còn được tận hưởng hệ sinh thái của Cisco.

“Fira de Barcelona tổ chức 270 sự kiện mỗi năm tại Barcelona bao gồm sự kiện công nghệ kết nối không dây Mobile World Congress và các hội nghị trên toàn thế giới. Các lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới hội tụ nhằm định hình tương lai của công nghệ không dây. Vì vậy, việc cung cấp kết nối liền mạch trên diện tích 500.000 mét vuông của khu triển lãm rất quan trọng. Chỉ những trải nghiệm không dây đáng tin cậy, ổn định và an toàn nhất mới có thể thực hiện được. Khi công nghệ băng thông cao phát triển mạnh, khả năng hỗ trợ AR/VR và phát trực tiếp thậm chí trở nên quan trọng hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng khi có Wi-Fi 7 của Cisco ở đây. Họ là nhà cung cấp duy nhất mà chúng tôi hợp tác để đảm bảo kết nối đáng tin cậy, an toàn ở quy mô lớn.” Ông Carlos Sanchez Baena, Quản lý Dịch vụ Viễn thông của Tổ chức Fira de Barcelona cho biết.

Bà Christine Fierro, Giám đốc cấp cao, Edge & Core Solutions cho rằng: “Việc Cisco đưa vào sử dụng các thiết bị Wi-Fi 7 trên toàn cầu và giấy phép phần mềm hợp nhất là một sự thay đổi thú vị và đáng hoan nghênh, giúp đơn giản hoá giải pháp của họ và giúp khách hàng dễ dàng sử dụng hơn. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu rõ hơn về các dịch vụ mới này cũng như cách họ có thể tinh giản hoạt động và nâng cao hiệu quả trong mạng của mình.”

“Wi-Fi là một công nghệ phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động giao tiếp hàng ngày và đối với các tổ chức trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đã chứng kiến việc áp dụng các nền tảng mạng nhằm tận dụng khả năng vận hành đơn giản được hỗ trợ bởi AI ngày càng gia tăng. Giải pháp không dây và phương pháp cấp phép hợp nhất của Cisco cho thấy giá trị của cách tiếp cận nền tảng cho khách hàng, mang lại cho họ sự linh hoạt và khả năng tối ưu hoá và đổi mới liên tục”, ông Brandon Butler, Trưởng phòng Nghiên cứu cấp cao của IDC phụ trách Mạng doanh nghiệp nói.

Các thiết bị Wi-Fi 7 của Cisco chính thức nhận đặt hàng vào trong tháng 11 năm 2024 và sẽ được giao vào tháng 12 năm 2024.