MediaTek củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên mới

Kể từ năm 2024, MediaTek đã xác định bốn trụ cột chính cho chiến lược phát triển công nghệ và tăng trưởng kinh doanh, đó là Điện toán hiệu năng cao, Công nghệ tăng tốc AI tiên tiến, Kết nối và mạng không dây thế hệ mới, và Hệ sinh thái đối tác toàn cầu vững mạnh.

Từ trái qua phải: Ông Chinlin Low (Giám đốc Kỹ thuật của MediaTek khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Ông Trần Ngọc Hùng (Giám đốc Phát triển kinh doanh của MediaTek tại Việt Nam) và Ông Lucas Chen (Giám đốc Sản phẩm Cấp cao, Bộ phận IoT, MediaTek).

Trong đó, Media Tek đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng chú ý, có thể kể đến như:

MediaTek Dimensity đã thiết lập vị thế dẫn đầu toàn cầu trong mảng SoC cho điện thoại thông minh, giữ vững vị trí số 1 về thị phần chipset smartphone toàn cầu trong 18 quý liên tiếp. Và kể từ năm 2022 đến 2025, dòng sản phẩm Dimensity cao cấp đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trên 350%. Danh mục sản phẩm toàn diện đã giúp cho Dimensity thúc đẩy khả năng kết nối thông minh và tiếp cận mọi nơi, đồng thời mang lại hiệu năng vượt trội, hiệu quả năng lượng cao và khả năng AI tiên tiến.

Sản phẩm cao cấp nhất và mới nhất là Dimensity 9400+ có khả năng mang AI lên thiết bị với các Trợ lý Agentic-AI, trải nghiệm người dùng trực quan, suy luận cục bộ mà không có độ trễ đám mây, và hỗ trợ nhiều mô hình suy luận để mang đến trải nghiệm AI thông minh hơn ngay trên thiết bị.

Với sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm game di động tại khu vực Đông Nam Á, công nghệ MediaTek HyperEngine đã được tối ưu hóa. Công nghệ MediaTek Frame Rate Converter trong HyperEngine giúp tăng hiệu quả năng lượng lên đến 39,8% đối với các game nhập vai thế giới mở (RPG) và 48,2% đối với các game theo lượt (ACG) khi sử dụng Dimensity 9400+.

Đồng thời, MediaTek tiếp tục dẫn đầu ngành trong công nghệ dò tia (ray tracing) trên di động, mang đến hiệu ứng ánh sáng và đổ bóng tuyệt vời, thiết lập các tiêu chuẩn mới về độ chân thực và khả năng nhập vai, đồng thời vẫn tiên phong trong đổi mới công nghệ này.

Media Tek cũng mở rộng hệ sinh thái AI sang lĩnh vực IoT và ô tô thông minh, thông qua MediaTek Genio 720 dành cho IoT và Dimensity Auto Cockpit cho các phương tiện thông minh.

MediaTek cũng tiếp tục dẫn đầu cuộc cách mạng 5G với những bước đột phá về tốc độ, vùng phủ sóng và hiệu suất. Chipset đầu bảng MediaTek M90 5G hiện thực hóa tầm nhìn này với dữ liệu siêu tốc, tối ưu hóa mạng dựa trên AI, và thời lượng pin kéo dài.

Về kết nối vệ tinh, công nghệ Modem AI (MMAI) của MediaTek, M90 mang lại trải nghiệm 5G liền mạch và phản hồi nhanh cho thế hệ thiết bị kế tiếp. Đồng thời để thúc đẩy kết nối thông minh hơn, chipset cổng AI MediaTek T930 cung cấp hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho truy cập không dây cố định (FWA) và các thiết bị băng thông rộng di động. Với thiết kế nhỏ gọn và dễ triển khai, T930 đang góp phần chuyển đổi các hộ gia đình và doanh nghiệp bằng cách mang đến kết nối internet thế hệ mới đáng tin cậy.

Đáng chú ý, thị phần 5G của Media Tek cũng dự kiến sẽ tăng hơn 47 lần trong giai đoạn 2024 - 2030

Sự phát triển 5G tại Việt Nam đang tiến triển ổn định, với tổng cộng 639,6 MHz băng tần đã được cấp phép. Tính đến năm 2025, vùng phủ sóng 4G đã đạt 99,8%, và vùng phủ sóng 5G đạt 26%. Dung lượng dữ liệu di động sử dụng trên mỗi kết nối dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ 9,6GB/tháng vào năm 2024 lên 34GB/tháng vào năm 2030. Đáng chú ý, thị phần 5G của Media Tek cũng dự kiến sẽ tăng hơn 47 lần trong giai đoạn 2024 - 2030.

“Chúng tôi hợp tác với những thương hiệu mà bạn yêu thích để mang công nghệ tuyệt vời tiếp cận được với tất cả mọi người, và đó chính là động lực thúc đẩy cho mọi thứ chúng tôi làm.” Đó là thông điệp mà Media Tek muốn chia sẻ với thế giới.

