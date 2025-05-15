MediaTek Dimensity 9400e - Chip flagship với GPU 12 nhân, xử lý đồ họa mạnh mẽ

MediaTek Dimensity 9400e có gì nổi bật?

MediaTek đã chính thức giới thiệu chipset flagship mới nhất của hãng, MediaTek Dimensity 9400e. Được trang bị kiến trúc toàn nhân lớn (All Big Core) tiên tiến, Dimensity 9400e là thành viên mới nhất trong dòng vi xử lý flagship của MediaTek, mang đến nhiều lựa chọn và chức năng đa dạng hơn cho các nhà sản xuất thiết bị, đồng thời cung cấp hiệu suất vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu cho các trải nghiệm trí tuệ nhân tạo, kết nối, chụp ảnh và chơi game tuyệt vời cho người dùng.

“Với việc ra mắt MediaTek Dimensity 9400e, chúng tôi đang mở rộng dòng sản phẩm nền tảng di động hàng đầu của mình để đảm bảo cả nhà sản xuất thiết bị và người dùng có thể lựa chọn từ nhiều trải nghiệm cao cấp hơn bao giờ hết,” Tiến sĩ Yenchi Lee, Tổng Giám đốc bộ phận Kinh doanh Wireless Communications của MediaTek, chia sẻ. “MediaTek cam kết tiếp tục đột phá, vượt mọi giới hạn về hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và khả năng AI, bằng cách kết hợp sức mạnh phần cứng vượt trội với những công nghệ tiên tiến do chính chúng tôi phát triển.”

Hiệu năng mạnh mẽ với kiến trúc 8 nhân lớn (All Big Core)

Được xây dựng trên tiến trình 4nm thế hệ thứ ba của TSMC, MediaTek Dimensity 9400e sở hữu kiến trúc CPU toàn nhân lớn (All Big Core), bao gồm bốn siêu nhân Cortex-X4 với tốc độ xung nhịp lên đến 3.4GHz và bốn nhân lớn Cortex-A720 với tốc độ xung nhịp 2.0GHz. Kiến trúc mạnh mẽ này dễ dàng đáp ứng nhu cầu hiệu năng đa nhiệm và các ứng dụng phức tạp, đồng thời duy trì hiệu suất năng lượng tuyệt vời. Chipset này được trang bị GPU flagship 12 nhân, Immortalis-G720, mang lại khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ cho những tín đồ smartphone và game thủ. Thêm vào đó, chipset còn hỗ trợ công nghệ ray-tracing phần cứng trên di động, mang đến hiệu suất vượt trội và khả năng tái tạo hiệu ứng ánh sáng toàn cầu ngang tầm máy chơi game console, giúp tăng cường đáng kể trải nghiệm chơi game di động.

Với công nghệ MediaTek HyperEngine, Dimensity 9400e cho phép các game thủ tận hưởng trải nghiệm chơi game mượt mà, lâu dài và phản hồi nhanh. Chipset này hỗ trợ MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT 2.0), cho phép lập lịch hiệu suất theo thời gian thực giữa chipset và các ứng dụng game để đạt được sự ổn định tốc độ khung hình cao tuyệt vời và mức tiêu thụ điện năng thấp. Hơn nữa, Dimensity 9400e còn hỗ trợ MediaTek Frame Rate Converter (MFRC 2.0+), có thể giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 40% khi được kích hoạt.

Dimensity 9400e hỗ trợ MediaTek NeuroPilot SDK mới nhất, cho phép các ứng dụng và dịch vụ AI tạo sinh mang đến trải nghiệm nhanh chóng, cá nhân hóa và an toàn. Bộ công cụ này tích hợp công nghệ giải mã suy luận nâng cao (SpD+), tăng tốc hiệu quả tính toán của các mô hình ngôn ngữ lớn. Chipset cũng hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn và nhỏ phổ biến trên toàn cầu, cho phép hoạt động trực tiếp trên thiết bị của các mô hình DeepSeek-R1-Distill (Qwen1.5B/Llama7B/Llama8B), cũng như Gemini Nano đa phương thức, LLaVA-1.5 7B và nhiều hơn nữa.

MediaTek Dimensity 9400e được trang bị bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) RAW 18-bit flagship, hỗ trợ các công cụ video trong chip phân đoạn ngữ nghĩa AI, với khả năng phân đoạn ngữ nghĩa hình ảnh 16 lớp. Chip cũng hỗ trợ khử nhiễu dải động cao cho các bản ghi âm bằng ba micro. Tận dụng các công nghệ thu âm và hình ảnh tiên tiến, chipset này mang đến các hiệu ứng quay video chất lượng chuyên nghiệp cho những người đam mê nhiếp ảnh trên di động.

Các công nghệ nổi bật của chipset di động MediaTek Dimensity 9400e bao gồm:

Phạm vi kết nối Bluetooth giữa các điện thoại lên đến 5km trong điều kiện không vật cản.

Công nghệ cộng gộp sóng mang (4CC-CA) sub-6GHz với tốc độ tải xuống mạng tối đa lý thuyết lên đến 7Gbps.

Wi-Fi 7 ba băng tần đồng thời (5 luồng dữ liệu) với tốc độ truyền tải tối đa lý thuyết lên đến 7.3Gbps.

Công nghệ tiết kiệm năng lượng MediaTek 5G UltraSave 3.0.

Chức năng SIM kép hoạt động đồng thời đa chế độ

Các mẫu smartphone đầu tiên được trang bị chip di động MediaTek Dimensity 9400e dự kiến sẽ ra mắt trong tháng này. Để biết thêm thông tin về các chipset di động MediaTek Dimensity, vui lòng truy cập https://www.mediatek.cn/products/smartphones/dimensity-5g