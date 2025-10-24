Được thiết kế dành riêng cho những trải nghiệm đòi hỏi cả chiều sâu và độ chính xác hình ảnh, LG UltraGear™ OLED 45GX950A với độ cong 800R mạnh mẽ giúp bao trọn tầm nhìn, khiến khung hình như mở rộng ôm lấy người xem, mang đến cảm giác nhập vai tự nhiên trong từng chuyển động.

Kích thước 45inch, tỷ lệ 21:9 của LG UltraGear™ OLED 45GX950A sẽ mang đến góc nhìn rộng và bao quát hơn, đặc biệt hữu ích trong các tựa game nhập vai, MOBA hay bắn súng, nơi người chơi có thể quan sát thêm nhiều cảnh vật, đồng đội hoặc kẻ địch trong cùng khung hình. Mọi chuyển động, từ ánh sáng lướt qua nòng súng đến chi tiết nhỏ trên giáp nhân vật, đều hiện ra rõ ràng và sống động ngay trong tầm mắt.

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

Bên trong thiết kế uốn cong là tấm nền OLED 5K2K (5120×2160), độ phân giải siêu rộng cho phép hiển thị nhiều chi tiết hơn và tái tạo không gian chơi game đậm chất điện ảnh. Cấu trúc subpixel RGWB thế hệ mới giúp hiển thị chữ và giao diện sắc nét đến từng đường viền, trong khi OLED True Black, độ phủ màu DCI-P3 98,5% và DisplayHDR True Black 400 mang đến sắc đen sâu, ánh sáng chính xác và màu sắc rực rỡ.

Để tối ưu trải nghiệm trải nghiệm, LG UltraGear™ OLED 45GX950A còn được phủ lớp chống chói (Anti-Glare) và tích hợp chế độ Low Blue Light, giúp giảm thiểu ánh sáng xanh có hại, hỗ trợ người dùng trong những trận đấu hoặc làm việc kéo dài.

LG UltraGear™ OLED 45GX950A còn được trang bị tính năng Dual Mode thế hệ 2

Không chỉ tập trung vào khả năng hiển thị, LG UltraGear™ OLED 45GX950A còn được trang bị tính năng Dual Mode thế hệ 2, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ hiển thị chỉ bằng một thao tác:

WUHD 5K2K @165Hz giúp mang đến hình ảnh mượt và sắc nét, tái hiện thế giới điện ảnh sống động của các game nhập vai, phiêu lưu hay mô phỏng.

WFHD @330Hz cho tốc độ khung hình cực cao khi bước vào những pha đối kháng FPS, MOBA hay đua xe, nơi mỗi khung hình quyết định phản xạ và kết quả trận đấu.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể tùy chỉnh tới 8 preset về tỷ lệ hoặc kích thước hiển thị (27", 34", 39") để phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, một tính năng độc đáo từ LG. Tất cả được vận hành trên nền tốc độ phản hồi 0.03ms (GtG), tương thích NVIDIA® G-Sync® và AMD FreeSync™ Premium Pro, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xé hình, nhòe viền hay bóng mờ.

Sự kết hợp giữa độ phân giải siêu thực và tốc độ khung hình vượt trội đã làm nên một thế hệ siêu màn hình mang tên LG UltraGear™ OLED 45GX950A giúp người chơi dễ dàng cân bằng giữa “độ đẹp” và “độ nhanh”, hai yếu tố thường khó dung hòa trong thế giới gaming.

LG UltraGear™ OLED 45GX950A giúp người chơi dễ dàng cân bằng giữa “độ đẹp” và “độ nhanh”

Được củng cố bởi hệ thống kết nối đa dạng và hiện đại, LG UltraGear™ OLED 45GX950A với băng thông DisplayPort 2.1, gần gấp đôi DP 1.4, cho phép truyền hình ảnh 5K2K ở tốc độ khung hình cao mà không làm suy giảm chất lượng. Nơi mà mỗi khung hình, mỗi chi tiết trong thế giới game đều được tái hiện với độ mượt mà và trung thực đáng kinh ngạc.

Đi cùng là cổng HDMI 2.1 và USB-C (DP Alt Mode, PD 90W) cho khả năng truyền dữ liệu, hình ảnh và sạc cùng lúc, dễ dàng biến thiết bị trở thành trung tâm điều phối hoàn hảo cho cả dàn PC, laptop và thiết bị stream.

Thiết kế của LG UltraGear™ OLED 45GX950A cũng rất ấn tượng với viền mỏng bốn cạnh (Virtually Borderless) tạo cảm giác liền mạch khi sử dụng đa màn hình. Trong khi đó, chân đế công thái học hỗ trợ điều chỉnh độ cao, xoay và nghiêng linh hoạt, tối ưu tư thế và trải nghiệm thị giác cho người dùng. Khả năng tùy biến linh hoạt cùng hiệu suất hiển thị hàng đầu cho phép LG UltraGear™ OLED 45GX950A không chỉ phục vụ cộng đồng game thủ mà còn đáp ứng nhu cầu của nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia đồ họa và kỹ sư thiết kế, những người đòi hỏi sự chính xác và độ tin cậy cao trong công việc.

Sản phẩm chính thức lên kệ vào tháng 11 tới với giá bán lẻ đề nghị 45.490.000 đồng. C

