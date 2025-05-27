LG UltraGear OLED 27GX790A thắng giải Vietnam Game Awards 2025

Đại diện LG nhận giải thưởng “Màn hình gaming xuất sắc” tại VN GameVerse 2025

LG UltraGear OLED 27GX790A là màn hình có kích thước 27inch, độ phân giải 2.560x1.440 pixel, đáp ứng mọi nhu cầu từ gaming đến giải trí và làm việc của người dùng. Không chỉ kế thừa công nghệ OLED đỉnh cao từ thương hiệu TV OLED dẫn đầu toàn cầu trong 12 năm liên tiếp, màn hình LG UltraGear OLED 27GX790A còn có màu đen tuyệt đối và độ tương phản vô hạn, tạo chiều sâu ấn tượng cho mọi khung hình, ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.

Bên cạnh đó, chuẩn DisplayHDR™ True Black 400 cũng đảm bảo dải tương phản động rộng, tái hiện màu sắc sống động và chính xác, giúp game thủ đắm chìm vào thế giới game chân thực. Đồng thời, công nghệ OLED còn giúp giảm thiểu ánh sáng xanh, bảo vệ mắt game thủ trong những trận đấu dài.

LG UltraGear 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, tối ưu không gian làm việc

Với thời gian phản hồi chỉ 0.03ms (GtG) kết hợp cùng tần số quét lên đến 480Hz (QHD), UltraGear™ OLED 27GX790A mang đến trải nghiệm thị giác mượt mà chưa từng có. Công nghệ này cho phép màn hình thích ứng tối ưu theo từng thể loại game (FPS, RPG), đặc biệt có thể bắt trọn mọi chuyển động của đối thủ trong từng khung hình, tạo ra lợi thế phản xạ cho game thủ.

Ngoài ra, LG UltraGear OLED 27GX790A cũng được trang bị cổng DisplayPort 2.1 (UHBR10), đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà và liền mạch, giúp game thủ luôn sẵn sàng cho các tựa game bom tấn sử dụng Engine cao cấp và card đồ họa thế hệ mới.

Màn hình cũng tương thích hoàn hảo với NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xé hình hay giật lag, nhờ đó mà dù game thủ thuộc "team đỏ" hay "team xanh" thì màn hình vẫn cho phép người chơi tập trung tuyệt đối vào diễn biến trận đấu và tận hưởng hình ảnh trò chơi ở mức thiết lập cao nhất.

Ngoài công nghệ hiển thị, màn hình LG UltraGear còn tích hợp các tính năng cao cấp phục vụ game thủ

Chia sẻ về giải thưởng lần này, ông Lee WooHo, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Chiến thắng này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của LG trong việc nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ hiển thị tiên tiến nhất để làm hài lòng mọi game thủ và cộng đồng esport tại Việt Nam. Tận dụng thế mạnh về công nghệ, LG sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm đột phá, thiết lập nên những trải nghiệm chưa từng có cho người dùng”.

Bên cạnh model 27GX790A, trong năm 2025, LG mang đến thị trường Việt Nam màn hình LG UltraGear OLED 34GX90SA thông minh có tích hợp nền tảng webOS và 45GX950A với khả năng chuyển đổi giữa độ phân giải WUHD ở 165Hz và độ phân giải WFHD ở 330Hz, phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng.

Thông tin thêm về màn hình LG UltraGear OLED xem tại website của hãng.