Samsung OLED G6, màn hình gaming sở hữu tần số quét 500Hz đầu tiên trên thế giới

Odyssey OLED G6 là màn hình OLED chơi game đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 500Hz

Theo Samsung, màn hình gaming OLED Odyssey OLED G6 là màn hình OLED chơi game đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 500Hz, và sẽ được mở bán trước tiên tại Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, sau đó sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường toàn cầu khác theo từng giai đoạn trong năm nay.

Kế thừa 6 năm dẫn đầu thị trường màn hình chơi game toàn cầu và 2 năm tiên phong trong phân khúc màn hình OLED gaming, màn hình chơi game Odyssey OLED G6 sẽ giúp nâng tầm chuẩn mực màn hình chơi game lên một tầm cao mới.

Samsusng 6 năm dẫn đầu thị trường màn hình chơi game toàn cầu

“Samsung tiếp tục dẫn dắt ngành công nghiệp màn hình chơi game bằng những đột phá công nghệ, định nghĩa lại cách người dùng trải nghiệm game. Với Odyssey OLED G6 - màn hình OLED chơi game đầu tiên trên thế giới có tần số quét 500Hz - chúng tôi đang nâng hiệu năng, chất lượng hình ảnh và độ đắm chìm lên một tầm cao mới, mang đến thế hệ công nghệ hiển thị tiếp theo cho game thủ toàn cầu.” Ông Hoon Chung, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị của Samsung Electronics chia sẻ.

Odyssey OLED G6 có kích thước 27inch

Đặc biệt với kích thước 27inch, Odyssey OLED G6 (mã sản phẩm G60SF) sẽ mang đến đẳng cấp hiệu năng chơi game hoàn toàn mới. Với tần số quét hàng đầu 500Hz, tốc độ phản hồi siêu nhanh 0.03ms (GTG) và độ phân giải QHD (2.560 x 1.440) được hỗ trợ bởi công nghệ QD-OLED, Odyssey OLED G6 đảm bảo trải nghiệm chơi game luôn mượt mà, sắc nét và nhạy bén, ngay cả trong những pha hành động căng thẳng nhất.

Odyssey OLED G 6 còn đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500

Ngoài ra, Odyssey OLED G6 còn đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500, Odyssey OLED G6 thể hiện màu sắc sống động và sắc đen sâu tuyệt đối. Màn hình này cũng được hỗ trợ NVIDIA G-SYNC Compatible và AMD FreeSync™ Premium Pro, mang đến hình ảnh mượt mà, không xé hình, giúp game thủ duy trì lợi thế cạnh tranh.

Không dừng lại ở đó, Odyssey OLED G6 còn được thiết kế dành cho những người dùng yêu cầu hiệu suất tối đa trong các phiên chơi game kéo dài nhờ vào độ sáng tối đa lên đến 1.000 nit3 và công nghệ chống chói Glare Free của Samsung, giúp game thủ có thể trải nghiệm màn hình với độ phản chiếu tối thiểu, tập trung hoàn toàn vào các pha hành động.

Odyssey OLED G6 còn được trang bị công nghệ OLED Safeguard+ giúp ngăn ngừa hiện tượng lưu ảnh (burn-in) ngay cả khi sử dụng liên tục.

Bên cạnh đó, Odyssey OLED G6 đạt chứng nhận Pantone Validated, đảm bảo khả năng tái tạo màu chính xác cao, có thể hiển thị hơn 2.100 màu sắc và hơn 110 tông màu da trong bảng màu Pantone. Kết hợp với màn hình QD-OLED rực rỡ, sản phẩm mang đến chất lượng hình ảnh sống động và chân thực, tái hiện thế giới game đúng như ý đồ của nhà phát triển.

Thông tin về sản phẩm xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/monitors/gaming/odyssey-oled-g6-g60sf-27-inch-500hz-oled-qhd-ls27fg602sexxv/